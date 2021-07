Greifswald

Derzeit ist Hochkonjunktur für Kindergeburtstage. Nach den monatelangen coronabedingten Kontaktbeschränkungen feiern nun viele Familien die ausgefallenen Kindergeburtstage aus der Winterzeit nach. Zusätzlich finden natürlich die regulären Geburtstagspartys statt. Bis zu einem Alter von sechs bis sieben Jahren ist der Nachwuchs mit Schatzsuche im heimischen Garten Pinata schlagen oder Topfschlagen mehr als glücklich. Spätestens wenn die Kinder neun oder zehn Jahre alt werden, steigt die Nachfrage nach Veranstaltungsorten außerhalb der eigenen vier Wände. Die OZ hat die besten Orte für Ihren Kindergeburtstag in Greifswald zusammengestellt:

Freizeitbad Greifswald: Im Freizeitbad können vier Geburtstagspartypakete gebucht werden. Beim Basispaket sind 30 Minuten Animation für Wettrutschen, Spiele oder Indoorspielplatz, Pommes und ein Getränk inklusive sowie ein Geschenk für das Geburtstagskind. Der Gesamtpreis pro Kind beträgt 12 Euro, es müssen mindestens sechs Kinder teilnehmen. Beim sogenannten Spielepaket werden 45 Minuten lang Wasserspiele organisiert, es gibt als Essen eine Kiddy-Box inklusive Getränk, einen eingedeckten Tisch und ein Geburtstagsgeschenk. Der Gesamtpreis pro Kind bei mindestens sechs Teilnehmern liegt bei 16 Euro. Zum Piratenpaket gehört eine Schatzsuche, ein eingedeckter Tisch, als Essen Fischstäbchen oder Nuggets mit Pommes Frites und einem Getränk sowie ein Geburtstagstisch. Der Preis liegt bei mindestens sechs Teilnehmern bei 20 Euro je Kind. Die teuerste Variante ist die Meerjungfrauen-Party, bei der allen Teilnehmern ein Meerjungfrauenkostüm zur Verfügung gestellt wird und unter der Anleitung einer professionellen Trainerin 120 Minuten lang geschwommen wird. Auf dem eingedeckten Tisch gibt es zudem Fischstäbchen oder Nuggets mit Pommes Frites und Getränk sowie ein Geburtstagsgeschenk. Der Gesamtpreis liegt pro Kind bei 32 Euro. Das Mindestalter für die Meerjungfrauenparty liegt bei acht Jahren. Das Schwimmabzeichen in Bronze ist Bedingung. Eine telefonische Buchung aller Partys ist möglich unter 038 34 / 53 27 11. Online können die Feiern unter www.freizeitbad-greifswald.de gebucht werden.

Tierpark Greifswald: Ein Kindergeburtstag im Tierpark ist ein besonderes Ereignis. Die Geburtstagstafel wird entweder in oder vor der Zooschule aufgebaut. Die Eltern haben die Wahl, ob sie Kuchen oder Getränke selbst mitbringen oder im Zoocafé bestellen. Es ist auch möglich, für 25 Euro die Küche zu nutzen. Der Preis liegt bei 50 Euro für zwei Erwachsene und vier Kinder. Jede weitere Person zahlt einen Eintritt von drei Euro, das Geburtstagskind erhält eine Freikarte. Die Miete für die Zooschule beträgt 25 Euro. Wer sich für eine Feier anmelden möchte, meldet sich telefonisch unter 03834 / 88 49 753 oder per Mail an info@tierpark-greifswald.de.

Lasertag: Bei dem Event trägt jeder Teilnehmer einen Brust- und Schulterschutz, die Teilnehmer deaktivieren mit einem Lichtsignal die anderen Personen. Es kann jeder gegen jeden gespielt werden oder in Teams. In Greifswald können zehn Personen gleichzeitig spielen, das empfohlene Mindestalter liegt bei sieben Jahren. Das Geburtstagsevent geht über zwei Stunden, im Preis von 17,90 Euro pro Person sind drei Runden Lasertag á zwölf Minuten und ein Getränk enthalten. Die Anmeldung ist möglich über info@baltic-lasertag.de oder telefonisch unter 0176-34420645.

Escape Room: Bei dem Spiel geht es darum, Schlösser zu öffnen, Rätsel zu lösen und dabei die Hauptaufgabe erfüllen – ein sehr spannendes Geburtstagsevent. Achtung: Jeder Raum kann nur einmal besucht werden, weil man dann die Geschichte bereits kennt. In Greifswald gibt es zwei Räume und Geschichten, einmal „Muriels Erbe“ und „Morpheus’ Versteck“. Das empfohlene Mindestalter liegt bei 12 Jahren. Die Rätselaufgabe muss in einer Stunde gelöst werden. Der Preis richtet sich nach der Größe der Gruppe. Zwei Personen zahlen 70 Euro, drei Personen kosten 75 Euro, vier Personen 84 Euro, fünf Personen 95 Euro und sechs Personen 102 Euro. Die Anmeldung ist möglich über info@baltic-lasertag.de oder telefonisch unter 0176-34420645.

Kuntibunt: Im Indoor-Spielplatz Kuntibunt sind derzeit noch keine Kindergeburtstage möglich. Sobald diese wieder gefeiert werden, erfreuen sie sich der größten Beliebtheit in der Hansestadt. Jedes Kind in Greifswald war wohl mindestens einmal in seinem Leben zu einem Kindergeburtstag im Kuntibunt eingeladen. Zum Paket gehören dann ein Geburtstagtisch mit Namensschild zum Mitnehmen, ein Getränk, Pommes Frites und Nuggets sowie ein Geschenk für das Geburtstagstag. Der Eintritt pro Kind kostet 17 Euro, ein Erwachsener zahlt 6 Euro. Es können verschiedene Extras dazugebucht werden. Weitere Informationen unter www.kunti-bunt.de.

