Hier geht’s jetzt hoch hinaus: Baumwipfelpfad in Heringsdorf eröffnet

Heringsdorf

Hoch hinaus geht es jetzt im Wald oberhalb des Heringsdorfer Bahnhofes. Der Baumwipfelpfad Usedom der Erlebnis Akademie AG Bad Kötzting (EAK) wurde am Dienstagvormittag ohne großes Tamtam eröffnet. „Um halb zehn standen vier Leute an der Kasse“, berichtet Susanne Maletzki, die bei der EAK für das Marketing verantwortlich ist. Sie steht in der großen Empfangshalle mit zwei Kassen, an die sich ein Gastronomiebereich und ein Shop angliedern.

Noch ist der Andrang verhalten, was aber auch gut so ist, denn es gibt kleine Anlaufschwierigkeiten: Das EC-Karten-Lesegerät lässt sich nicht mit der Kasse verbinden. Also heißt es erst mal bar bezahlen. Die Preise für den Besuch des Baumwipfelpfades sind angemessen. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder ab 6 Jahren 9 Euro. Alle Mädchen und Jungen unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Es gibt auch Familien- und Gruppentickets sowie welche für Kindergruppen und Schulklassen. Für Einheimische lohnt sich die Jahreskarte, die zum Preis von 39 Euro für Erwachsene und 79 Euro für Familien angeboten wird.

Großer Außenbereich – Testen nicht erforderlich

Susanne Maletzki hat in Heringsdorf 24 Kolleginnen und Kollegen, die fest angestellt im Gastrobereich (9), in der Technik und Reinigung (7), an der Kasse und im Shop (4) sowie in der Verwaltung (5) arbeiten. „Der Baumwipfelpfad Usedom ist der zehnte der Erlebnisakademie, der eröffnet wurde“, sagt die Marketingfachfrau, die froh ist, dass es nun endlich losgeht.

Der Eingangsbereich des Baumwipfelpfades mit viel Platz für Außengastronomie. Quelle: Dietmar Pühler

Solange die Corona-Auflagen einzuhalten sind, ist nur eine Kasse geöffnet und im Shop dürfen sich maximal sechs Personen aufhalten. Zudem ist die Innengastronomie geschlossen. Dafür stehen draußen genügend Plätze an den Tischen zur Verfügung. So können die Betreiber beim Besuch des Baumwipfelpfades auf das Testen verzichten. Es genügt, sich mit der Luca-App ein- und auszuchecken.

Um auf den Aussichtsturm, das Prunkstück des Baumwipfelpfades, zu gelangen, müssen noch einmal 600 Meter Wegstrecke zurückgelegt werden. Quelle: Dietmar Pühler

Um auf den Holzsteg zu gelangen, gibt es einen Einstiegsturm mit Treppe sowie einen Fahrstuhl. Oben angekommen, geht es bis zum höchsten Punkt des Aussichtsturmes mit einer maximalen Steigung von sechs Prozent hinauf. Auch für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator ist das gut zu bewältigen. Die Gesamtlänge des Baumwipfelpfades beträgt 1350 Meter, davon entfallen 600 Meter auf die neun Windungen des Aussichtsturmes.

Balancierelemente für Kinder

Mats Uwe Petersen genoss den Baumwipfelpfad am Weltkindertag mit Mama Janine Tikale aus Kiel. Sie waren zu Besuch bei Oma und Opa in Ahlbeck. Quelle: Dietmar Pühler

Auf dem Weg dorthin teilt sich der Holzsteg in zwei Richtungen, die vor dem Turm wieder zusammenführen. Entlang der Strecke sind etliche Infotafeln eingestreut, die Wissenswertes über die Entstehung der Insel Usedom, über ihre Natur und Geschichte, ja sogar über die Bademode im Wandel der Jahrzehnte preisgeben. Für Kinder sind interaktive Infostationen und Balancierelemente vorhanden, die bestimmt auch von den Erwachsenen gern genutzt werden.

„In Zukunft wollen wir auch Führungen machen und ein Naturlabor einrichten, um Schulklassen einladen und experimentieren zu können“, schaut Susanne Maletzki auf die Zeit nach der Corona-Pandemie voraus. Dann soll im Rahmen eines Sommerfestes auch die feierliche Eröffnung des Baumwipfelpfades Usedom nachgeholt werden.

Viele Eindrücke auf dem Weg nach oben

Von der Aussichtsplattform des Baumwipfelpfadeshat man einen herrlichen Blick über Heringsdorf und blickt bis zur Seebrücke. Quelle: Dietmar Pühler

Unter den ersten Besuchern war Stefanie Mielke aus Kölpinsee mit ihrem Bruder Frank Kanand und dessen Frau Sandra Lütgenau-Berger aus Sprockhövel in Westfalen. Alle drei sind begeistert vom neuen Ausflugsziel in den Kaiserbädern. „Es ist spannend, weil man Runde um Runde mehr entdeckt“, sagt Sandra Lütgenau-Berger auf der Aussichtsplattform. „Die Eindrücke, die man hat, sind spannend. Es ist toll, dass alles mit Naturmaterialien gebaut wurde“, findet sie.

Ihr Ehemann erzählt, dass sie bereits am Sonntag vor Ort waren und von einem freundlichen Angestellten erfuhren, dass es neben den Fahrradabstellanlagen vier Hundeboxen gibt mit Blick auf den Wald und Wasserschüssel für die Hunde. „Dann kann man auch spontan mit seinem Hund den Baumwipfelpfad besuchen. Das ist gut durchdacht.“

An mehreren Stellen gibt es Stationsplattformen mit entsprechenden Infotafeln. Quelle: Dietmar Pühler

Info: Der Baumwipfelpfad Usedom ist täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Weitere Infos sind zu finden unter www.baumwipfelpfade.de.

Von Dietmar Pühler