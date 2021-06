Greifswald

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gehen mit immer schnelleren Schritten voran. Touristen dürfen wieder in das Land, Fitnessstudios haben geöffnet, Vereinssport ist möglich, Familienfeiern mit mehr als zwei Dutzend Angehörigen gestattet. Doch für all diese Unternehmungen und Dinge gibt es weiterhin Auflagen. Oft gehört – ob aus Pflicht, wie in Fitnessstudios, für den Friseurbesuch oder zum Selbstschutz – ein Corona-Schnelltest dazu.

Die Tests können nach wie vor im Einzelhandel erworben oder kostenfrei in Schnelltestzentren durchgeführt werden. Seit Ostern, als die Termine in den ersten Schnelltestzentren in Greifswald noch rar und kaum zu bekommen waren, hat sich in der Hansestadt einiges getan. 19 Anlaufstellen gibt es Anfang Juni. Von privaten Arztpraxen über Apotheken bis zu Turnhallen, sogar ein Burgerladen beheimatet ein Schnelltestzentrum. In den kommenden Wochen sollen weitere dazukommen. Unter anderem plant das Freizeitbad Greifswald, ein Testzentrum im eigenen Haus aufzubauen. Denn auch für Schwimmhallenbesucher ist ab dem 14. Juni ein Schnelltest Pflicht.

Hier sind Schnelltestzentren in Greifswald

Das Problem: Die Organisation kann für den Kunden kompliziert werden. Einige Testzentren vergeben Termine, wie etwa die der Universitätsmedizin in der Alten Mensa, auf dem Marktkauf-Parkplatz, dem Fischmarkt oder in der Brandteichstraße. Andere verzichten vollständig auf die Termine. Um Ordnung in die vielen Testmöglichkeiten zu bringen, wird es ab sofort eine zentrale Internetplattform zu diesem Problem geben.

Greifswalder Uniklinikum entwickelt zentrale Lösung

Entwickelt wurde die Plattform Smartimer360 von der Greifswalder Krankenhaus Informatik und Dienstleistungen GmbH. „Einheimische und Gäste könnten auf der Website nach dem jeweiligen Testzentrum in ihrem Ort suchen und einen Termin vereinbaren. Die Seite befindet sich gerade im Aufbau. Derzeit findet man dort bereits die Testzentren der Greifswalder Universitätsmedizin, aber auch schon ein Hotel aus Trassenheide. Interessierte Testzentren, aber auch Arztpraxen, Apotheken oder Hoteliers können sich gern auf der Seite registrieren“, so Geschäftsführer Thorsten Janßen, der die Funktionsweise der Internetseite erklärt.

Übersichtlich bekommt der Nutzer die Wahl, ob er sich für einen Schnelltest oder andere coronabezogene Dienstleistungen interessiert. Besonders spannend: In Kürze sollen auch die Funktionen „Impfen“ und „Warteliste“ freigeschaltet werden. Unter dem ersten Punkt kann ein Termin in einem der teilnehmenden Impfzentren nach der Impfreihenfolge gebucht werden. Bei der Warteliste soll es sich um eine Liste von freien Impfdosen handeln, für die man sich eintragen kann.

Greifswald startet mit Telefonhotline für Terminvergabe

Zusätzlich zu dem Onlineangebot startet ab dem 7. Juni auch eine zentrale Telefonhotline für die Terminvergabe von Impfhotlines in Greifswald. Unter der Telefonnummer 03834 3450360 werden jeweils montags bis freitags von 7 bis 15 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr Termine für Corona-Schnelltests vergeben. „Bisher gab es keine Möglichkeit, sich bei den angeschlossenen Testzentren telefonisch anzumelden oder Fragen zu klären. Gerade von älteren Menschen, die über kein Smartphone oder Computer verfügen, wurde dieser Service oft nachgefragt“, betonte Oberbürgermeister Dr. Stefan Fassbinder dazu.

Das Minicallcenter, von dem aus die Mitarbeitenden die Terminvergabe koordinieren, befindet sich im Greifswalder Gewerbegebiet, in den Räumen des MMZ Möbelstudios. Die Einrichtung der zentralen Telefon-Hotline wurde auf Initiative der Stadt Greifswald, der Universitätsmedizin Greifswald sowie der Interliving MMZ Möbel mit Zukunft GmbH vorbereitet. Drei Mitarbeitende des Unternehmens sollen zunächst die Terminvergabe übernehmen.

Von Philipp Schulz