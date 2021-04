Heringsdorf/Zinnowitz

Der Ruf der Ostsee hat ihn zu nachtschlafender Stunde an die Küste getrieben. Am frühen Karfreitag um drei Uhr erreichte Rüdiger Hartmann mit seinem Wohnwagen die Insel Usedom. Von Kontrollen an den Landesgrenzen hat der Berliner zu dieser Uhrzeit nichts mitbekommen. Keine Schilder, keine Polizei, es war dunkel. „Da sag ik mir, hier is doch nüscht verboten“, schlussfolgert Hartmann, der einen Tag später mit seinem 30 Jahre alten Holiday Rambler auf dem Rewe-Parkplatz nahe des Ahlbecker Grenzübergangs steht und Kaffee aus dem Pappbecher schlürft.

Rüdiger Hartmann genießt den Urlaub Quelle: Stefan Sauer

Einreiseverbot für Touristen nach MV? Nichts davon gehört. „Die Bundeskanzlerin ist doch bei der Osterruhe zurückgerudert“, versucht sich der Berliner in Erklärungen und nimmt einen Zug an seiner Zigarette. „Die Informationspolitik ist doch echt miserabel.“

Trotz Lockdown – viele fremde Kennzeichen auf der Insel

Neben ihm auf dem Parkplatz stehen Autos mit Kennzeichen aus Köln, Essen, Hamburg, Potsdam-Mittelmark oder sonst woher. Zweimal ist die Polizei bereits über den Parkplatz gefahren. Die Bundespolizei sitzt nur einen Steinwurf entfernt auf der anderen Straßenseite. Angesprochen wurde Hartmann nicht. Also, alles gut. Der Berliner genießt mit Frau und Kater Abu die freien Tage auf der Insel. Wie lange genau, das weiß er noch nicht. “Mal sehen, wie det Wetter is.“

Trotz der Urlauber, die wie Hartmann spontan mit dem Camper angereist sind oder legal ihre Ferienwohnung nutzen, ist es auf der Insel Usedom an diesem Wochenende deutlich ruhiger als zu Ostern in Vor-Corona-Zeiten. Die Hotels und Restaurants sind dicht. „Wir spüren schon, dass die Polizei vor den Inselauffahrten steht und die Autos rauswinkt“, sagt Krischan Ritter, Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung Heringsdorf. Kein Vergleich zum Wochenende Anfang Februar, als Tausende Ausflügler bei bestem Winterwetter die Promenaden und Seebrücken im damaligen Hochrisikogebiet stürmten.

Kein Umsatz am Strand

Holger Labahn: „Eigentlich könnte ich heute schließen.“ Quelle: Stefan Sauer

Am Strand von Heringsdorf stemmen sich Einheimische gegen den Wind, ein paar Ferienwohnungsbesitzer, Dauercamper oder Kernfamilie. Als Tagestourist oder Mieter einer Ferienwohnung outet sich niemand. Holger Labahn, seit 1998 Verkäufer im Strandkiosk nahe der Seebrücke, sagt: „Eigentlich könnte ich heute schließen.“ Nichts los. „Normalerweise wäre jetzt hier alles voll.“

Familie Labahn lässt am Strand den Drachen steigen. Quelle: Stefan Sauer

Wenige Meter neben Labahns Trauer schwelgt Familie Detzner aus dem Usedomer Grüssow im Glück. Sohn und Schwiegertochter reisten mit dem Nachwuchs aus Bonn an – für einen kurzen Osterurlaub bei Oma und Opa. Kernfamilie – also erlaubt. Jetzt lassen die Detzners den Drachen steigen. Die Freude ist groß.

Die kleine Enkeltochter habe sie das letzte Mal vor einem Jahr gesehen, erzählt Oma Birgit. „Da konnte sie noch nicht einmal laufen.“ Birgit Detzner ist hin und her gerissen beim Anblick der vergleichsweise leeren Strände. Natürlich könne sie verstehen, dass man die Kontakte minimieren müsse. „Aber die Berliner, die in einer engen Wohnung wohnen, wollen doch auch mal raus.“

Polizei kontrolliert an der Grenze

Grenzübergang in Ahlbeck Quelle: Stefan Sauer

Zwei Kilometer weiter am Grenzübergang Ahlbeck ist die Polizei mit Kontrollen gebunden. Polen gilt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 500 als Hochinzidenzgebiet. Die meisten Grenzgänger haben einen gültigen Corona-Schnelltest. Am Schnelltestzentrum, das vor drei Wochen eröffnet wurde, bildet sich eine kleine Schlange.

Für Berufspendler sind die Tests inzwischen kostenlos. Mehr als 4500 Tests wurden seitdem an den beiden Grenz-Schnelltestzentren durchgeführt. Davon waren 31 positiv. Vorpommern Staatssekretär Patrick Dahlemann bilanziert: „Berufspendler sind nicht die Infektionstreiber. Mit gut funktionierenden Testzentren können die Grenzen offen bleiben.“

Zigarettenkauf, dann Quarantäne

Familie Teichmüller will in Polen Zigaretten kaufen, dreht aber ab. Quelle: Stefan Sauer

Jörg und Alexandra Teichmüller wollen mit einem Test aus der Apotheke über die Grenze, um in Polen Zigaretten zu kaufen. Ein Polizeibeamter macht die Hamburger und Usedomer Zweitwohnungsbesitzer darauf aufmerksam, dass sie nach dem Zigarettenkauf für zwei Wochen in Quarantäne müssen, weil dies kein triftiger Grund sei, der von der Quarantäneregelung ausgenommen ist. „Das sind uns die Zigaretten nicht wert“, lacht Teichmüller aus dem Auto heraus und wendet.

Ronny Arndt: „Einige versuchen auf Dummenfang zu gehen.“ Quelle: Stefan Sauer

Polizeieinsatzleiter Ronny Arndt hat schon viele Begründungen gehört, warum Leute noch immer zu ganz banalen Dingen wie Friseur, Tanken oder Zigaretten über die Grenze wollen. „Einige versuchen, auf Dummenfang zu gehen oder kommen wieder, wenn wir nicht hier stehen.“ Das Kontrollnetz bleibt löchrig. „Wer hier ohne Test über die Grenze will, schafft das“, so Arndt.

Hotelier: „Ich könnte heulen“

Auch in Zinnowitz flanieren Spaziergänger über die Promenade und die Seebrücke, deutlich weniger als in Vor-Corona-Zeiten, aber auch deutlich mehr als zum Osterfest im ersten Corona-Jahr, als Deutschland im tiefsten Lockdown versank.

„Ich könnte heulen“, sagt der Zinnowitzer Hotelier Tim Dornbusch. Das entgangene Ostergeschäft trifft die Branche im zweiten Corona-Jahr tief ins Mark. „Die Menschen dürsten doch danach, endlich wieder Urlaub zu machen.“

OZ-Umfrage: Ist ein harter Lockdown sinnvoll, um schneller zu einem normalen Leben zurückzukehren?

Der Politik wirft er Versagen vor. Mit jedem Tag, an dem sein Haus mit mehr 300 Zimmern leersteht, häufen sich die Verluste. „Wir hätten schon längst aus der Misere raus sein können, wenn wir ausreichend Impfstoff haben würden“, sagt Dornbusch, der mit einem akribisch ausgearbeiteten Hygiene- und Testkonzept am liebsten morgen wieder durchstarten würde, aber nicht darf.

Harter Lockdown, dann Pfingsten starten

Wolfgang Brose: „Harter Lockdowen, dann spätestens Pfingsten starten.“ Quelle: Stefan Sauer

In Heringsdorf wartet Wolfgang Brose, Besitzer des Ladens „Kiek In“ in Sichtweite der Seebrücke auf Kundschaft. Kaum jemand schaut in den Laden. Ein paar Postkarten, ein Paar Handschuhe, mehr sei er nicht losgeworden, berichtet der 68-Jährige.

Dieses Hin und Her sei zermürbend. „Wir sollten nochmal richtig die Arschbacken zusammenkneifen. Harter Lockdown. Dann können wir spätestens zu Pfingsten starten“, hofft er.

Von Martina Rathke