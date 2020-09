Greifswald

Eine Übersicht an der Wand hinter der Verkaufstheke zeigt die Lieferanten aus der Region. Im Naturkostladen Bio am Hafen in Greifswalds Stralsunder Straße vertraut nicht nur Inhaber Markus Maaß am liebsten auf Produkte von heimischen Erzeugern. Auch die Kunden greifen hier ganz gezielt zu. „Die Stammkunden kaufen hier ganz bewusst, da sie die regionalen Lieferanten oft auch kennen und eine Verbindung dazu haben“, sagt Markus Maaß.

Wenn man weiß, wo sich der Hof befindet, auf welcher Wiese die Kuh steht, und man dort vielleicht beim Wochenendausflug auf Kaffee und Kuchen einkehrt, sei das allein schon für viele Kunden eine informelle Zertifizierung, beschreibt es der Chef.

Regional, Bio und Demeter

Dabei seien diese Produkte dann nicht nur regional, sondern oftmals auch noch von Bio-Qualität. Momentan sind dies wieder Äpfel aus der diesjährigen Ernte. Aber auch Bohnen, Fenchel, Paprika oder die Tomaten aus dem SOS Kinderdorf Grimmen-Hohenwieden kommen aus dem Umland und sind bei Markus Maaß heiß begehrt. Für den schnellen Überblick beim Rundgang durch den Markt sind regionale Produkte an dem grünen Preisschild am Regal erkennbar. Neben Fleisch, Eiern, Obst und Gemüse finden sich dann auch Tee aus dem Kräutergarten Sommerland Lassan, Sanddornprodukte aus dem Storchennest Ludwigslust, Brot aus Wolkwitz, Pasewalk und Elmenhorst oder Fruchtaufstriche vom Demeter Bauernhof Weggun in der Nordwestuckermark.

Auf einer Karte sind die Lieferanten des Naturkostladens Bio am Hafen eingetragen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Und tatsächlich setzen viele Kunden des Naturkostladens ihre Ansprüche so hoch, dass sie bewusst nach Waren mit Demeter-Siegel suchen. Dafür leisten Produzenten noch mehr, als die EU-Bio-Verordnung vorschreibt, was ein Plus für die Qualität der Lebensmittel und auch des Umweltschutzes bedeutet. „Der Großteil der Kunden kommt, weil sie hier regionale und frische Produkte erwarten“, weiß Markus Maaß.

Dabei ist jedoch auch klar, dass man nicht die gesamte Angebotspalette aus einem Umkreis von 50 Kilometern zusammenstellen kann. „Die nächste Flaschenmilchabfüllung, die wir haben, befindet sich im nördlichen Brandenburg“, so Maaß. Sein Versprechen lautet, alles möglichst aus der Nähe zu beziehen. „Hinter Produkten aus der Region stehen Arbeitsplätze und weniger CO². Ein Einkauf ist kein politisches Statement, aber die Möglichkeit, etwas zu tun“, betont der Inhaber.

Dabei weiß Markus Maaß aber auch, dass nicht immer alles regional ist, was regional erscheint. Kaffee, der hier geröstet wird, ist genauso wenig ein heimisches Produkt, wie hier gepresster Orangensaft. Ähnlich sieht es auch bei vielen Backwaren aus. „Wenn Getreide hier angebaut und gemahlen wird, dann aber zur Reinigung woanders abgeliefert wird, wartet man dort nicht auf sein eigenes Getreide, sondern bekommt das bereits bearbeitete Getreide eines anderen Lieferanten“, erklärt Markus Maaß. Die Frage der Wirtschaftlichkeit stehe dann oft der Regionalität im Wege. „In Greifswald haben wir keinen, der produziert.“

Bio- oder Demeter-zertifiziertes Obst und Gemüse aus der Region finden Kunden im Naturkostladen Bio am Hafen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Heimische Anbieter persönlich ausgewählt

Die Nachfrage nach regionalen Produkten ist groß, bestätigt auch Sven Schneider. In seinem Edeka-Markt in der Greifswalder Bahnhofstraße hat er Regionalität zu seiner Priorität erklärt. „Es gibt so viele schöne Produkte hier und kleine Manufakturen, die schwer eine Plattform finden. Wir bieten sie diesen Lieferanten“, sagt der Markt-Inhaber.

Heimische Treffpunkte bilden da die Regale, in denen sich Molkereiprodukte der Rügener Inselfrische, Kekse aus der Bauernkate Rügen, Fischwaren aus Schwaan oder Käse, Marmeladen und Aufstriche aus Züssow finden. Besonders gefragt sind in seinem Edeka-Markt auch Fleischwaren vom Landwerthof Stahlbrode oder von Greifenfleisch, die Poseritzer Eier oder Kartoffeln aus Loissin. Neben bekannten Bier-Marken wie Störtebeker und Insel-Brauerei finden auch kleine Anbieter wie der Stralsunder Keksdieb mit seinen Hundeleckerlis einen Platz.

„Wir haben eine Kundschaft, die sehr bewusst einkauft und auch zu veganen oder Bio-Produkten greift. Regionale Waren spielen da immer eine große Rolle“, sagt der 32-Jährige, der nun schon seit drei Jahren seinen Markt führt. Immer wieder hält er nach weiteren Anbietern aus der Umgebung Ausschau. „Dann fahre ich auch persönlich zum Bauern und schaue mir die Kartoffeln an, um zu entscheiden, ob ich sie in den Markt aufnehme. Und zwar zu dem Preis, den der Produzent erwartet“, so Sven Schneider. Der Kunde nimmt dies gern an.

Von Wenke Büssow-Krämer