Hier kommen Greifswalder dem Himmel ganz nahe

Schmoldow

Die letzten Sekunden vor dem Flug: Noch einmal werden alle Gurte überprüft, das Windenseil zieht sich straff, das Adrenalin steigt. Plötzlich nimmt das Segelflugzeug Fahrt auf – in 20 Sekunden von 0 auf 450 Meter Höhe. Dann wird es entspannter, das Seil löst sich, das Flugzeug gleitet in der Luft. Der Blick über die Felder ist atemberaubend.

Nur 15 Autominuten südlich von Greifswald liegt ruhig und abgeschieden der Flugplatz Schmoldow. Dort erfüllen sich fast jedes Wochenende zwischen April und Oktober 70 Mitglieder des Segelfliegerclub Greifswald e.V. ihren Traum vom Fliegen – vom Segelfliegen.

Jugend bei Wettkämpfen erfolgreich

„Es ist die grenzenlose Freiheit in der Luft, die fasziniert“, berichtet Sophia Leesch begeistert. Seit 2016 ist sie Mitglied des Vereins. Erst vor Kurzem hat sie ihren Flugausbildung erfolgreich absolviert. „Nun darf ich ganz allein segelfliegen“, freut sich die 20-Jährige. Als nächstes möchte sie den Motorflugschein machen, denkt sogar darüber nach, Berufspilotin zu werden. „Es ist ein Hobby, das nicht jeder hat“, äußert Leesch. „Wenn ich Leuten vom Segelfliegen erzähle, haben die immer viele Fragen.“

Die angehenden Segelflieger werden direkt auf dem Platz in Schmoldow ausgebildet. „Zurzeit sind es sechs Schüler“, sagt der Vorstandsvorsitzende Daniel Wittke. „Die Jugendlichen zwischen 14 und 25 sind sehr gern auf dem Flugplatz.“ Die Fliegerjugend ist auch bei Wettbewerben erfolgreich: Beim Landesjugendvergleichsfliegen, einem Wettbewerb, gewann der 18-jährige Jonas Schlichting in der Einsitzerklasse. In der Doppelsitzerwertung konnte sich Nico Lütt über den Sieg und Ole Siemsen über den dritten Platz freuen.

Für Daniel Wittke und Sophia Leesch ist das Segelfliegen eine Leidenschaft. Quelle: Stefanie Ploch

Der Vorsitzende, Daniel Wittke, ist durch den Tag der offenen Tür im Jahre 2009 auf das Segelfliegen aufmerksam geworden, ging am gleichen Tag mit dem Mitgliedsantrag nach Hause. „Beim Fliegen kann ich vom Alltag abschalten. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich“, sagt er. „Der Start ist ganz was anderes, als man es sonst vom Fliegen kennt. Und auch die Gemeinschaft ist toll.“

Man muss sich aufeinander verlassen können

Die Gemeinschaft sei beim Segelfliegen sehr wichtig, meint Wittke. Man benötigt einen Windenfahrer, der die Winde – das Seil, welches den Segelflieger in die Luft befördert – betätigt, Helfer am Start, einen Flugleiter, der für einen sicheren Flugbetrieb sorgt, jemanden, der die Seile holt, putzt, den Flieger aus- und wieder einräumt.

„Segelfliegen ist nicht sehr kostenintensiv, es ist zeitintensiv“, versichert Wittke. „Man benötigt schon einen ganzen Tag auf dem Flugplatz, man kann ja nicht einfach gehen, wenn man fertig geflogen ist.“ Man müsse sich sehr auf das Team verlassen können, denn schließlich gehe es beim Segelfliegen auch um die Sicherheit und um das Leben, das man den anderen anvertraut.

Segelflieger „Janus“ benötigt neuen Anstrich

Im Verein gibt es derzeit nur wenige Frauen. Weshalb diese kaum Interesse am Segelfliegen haben, kann Wittke nur vermuten. „Wir würden uns sehr freuen, wenn auch die Damen an unseren Verein heran treten würden“, sagt er. Alle Interessierte sind gerne zu einem Gastflug in einem Segelflugzeug, Motorsegler, Motorflugzeug oder Ultraleichtflugzeug eingeladen.

Seit 1945 wird der Flugplatz in Schmoldow betrieben, seit 1990 gibt es den Segelfliegerverein. Drei Doppelsitzer, zwei davon für die Ausbildung, drei einsitzige Flugzeuge und ein Motorsegler werden derzeit für den Flugbetrieb genutzt. Ein Segelflugzeug für die Ausbildung, der „Janus“, benötigt jedoch eine neue Lackierung.

Aktion zum Spendensammeln

Deswegen hat sich der Verein bei der Aktion „99-Funken“ angemeldet. Beim Projekt der Sparkassen können Privatpersonen für einzelne, regionale Projekte spenden und die Banken geben anschließend einen eigenen Teil dazu. „Der Doppelsitzer ist bereits 35 Jahre alt“, berichtet Wittke. „Wir hoffen, mit der Aktion unseren Segelflieger wieder in Stand setzen zu können, damit auch weiterhin die Jugend ausgebildet werden kann.“

Lesen Sie auch:

Greifswalds Segelflieger starten in neue Saison

Schmoldow: Frischer Wind bei Greifswalds Sportfliegern

Von Stefanie Ploch