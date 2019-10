Hier werden Vorpommerns Zuckerrüben verarbeitet

Anklam

Welche Gemeinsamkeit haben die „Vitaminzwerge“ von Trolli, die Konfitüre von Schwartau und Müller-Milch? Richtig, der darin enthaltene Zucker stammt von vorpommerschen Zuckerrüben. Derzeit läuft die Zuckerproduktion –in der Fachsprache auch Rübenkampagne genannt– in der Hansestadt auf Hochtouren. Beinahe im Minutentakt rollen die Lastwagen am Werkstor in der Anklamer Zuckerfabrik vor, um eine Ladung Rüben abzuliefern. 340 Landwirtschaftsbetriebe im Umkreis von 140 Kilometern beliefern die Fabrik. Derzeit werden pro Tag 13 000 Tonnen verarbeitet, Tendenz steigend. Das Unternehmern „Suiker Unie“, welches die mehr als 125 Jahre alte Fabrik an der Peene betreibt, möchte sich in den kommenden Jahren erweitern. Das Ziel: sie möchten 16 000 Tonnen Rüben pro Tag verarbeiten.

1,5 Millionen Tonnen Rüben im Jahr

Am Sonnabend hatten interessierte Besucher die Möglichkeit, die Verarbeitung der Zuckerrüben zu begleiten. Obwohl das Wetter echt zu Wünschen übrig blieb, bekamen die zahlreichen Gäste einen Einblick in die Produktion. In kleineren Gruppen wurden sie durch die Fabrikhallen geführt, die einen labyrinthähnlichen Charakter aufweisen. Wie Produktionsleiter Torsten Tzschoppe informiert, werden die Rüben von den insgesamt rund 22 000 Hektar großen Feldern nach Anklam gefahren, um dort verarbeitet zu werden. „Alles, was in der Rübe steckt, wird verarbeitet“, erklärt er. Etwa 14 Stunden dauert es, bis eine Rübe komplett zu Zucker verarbeitet ist.

Auf dem Innenhof der Fabrik kippen die Lastwagen nach und nach ihre Ware ab. Ein Baggerfahrer schaufelt die Rüben übereinander, damit wieder Platz für Nachschub bleibt. Über Förderbänder gelangen die Rüben schlussendlich in die Halle. In riesig großen Tanks wird die Ware gelagert. Vorpommerns Zucker ist in Deutschland gefragt. „Wir beliefern Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg, aber auch in Skandivavien und Italien gibt es Kunden, die den Zucker beziehen“, erklärt der Produktionsleiter.

Am Sonnabend lud die Zuckerfabrik zum „Tag der offenen Tür" ein. Viele nutzten das Angebot und schauten sich die Produktion vor Ort an.

Branche in leichter Krise

Die Zuckerindustrie in Deutschland hängt allerdings in einer kleinen Krise. Derzeit gibt es noch 20 Standorte in Deutschland, in denen Rüben zu Zucker verarbeitet werden. „ Südzucker“ kündigte an, mehrere Werke schließen zu wollen. „Natürlich haben wir auch die Konkurrenz im Ausland“, sagt Produktionsleiter. Die Industrie kann in Zeiten des weltweitem Handels den Zucker auch aus anderen Regionen beziehen. Die Fabrik in Anklam ist die einzige dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern.

So wird aus der Rübe Zucker hergestellt

Produktionsleiter Torsten Tzschoppe erklärt die Verarbeitung der Rübe: „Die am Feldrand vorgereinigte Rübe kommt in unsere Waschanlage, wo Erde, Steine und Blätter abgetrennt werden. Dann gelangt sie in die Fabrik und wird zu sogenannten Schnitzeln zerkleinert. Diese werden einer Extraktionsanlage zugeführt. Dort wird die Zelle aufgeschlossen und die Saccharose in der Zelle kann letztendlich in den Saft übergehen. Am Ende dieses Prozesses haben wir den Rohsaft. Neben dem Zuckerstoff Saccharose haben wir auch diverse nicht-Zuckerstoffe, die wir aus dem Saft abgetrennt haben möchten. Das sind Proteine, Peptide und Ähnliches. Diese Abtrennung erfolgt in der Saftreinigung. Danach haben wir einen gold-gelben Saft mit einer Reinheit von etwa 93 Prozent. Heißt: In der Masse befinden sich etwa 93 bis 94 Prozent Saccharose. Dieser Dünnsaft wird eingedickt in einer sechsstufigen Verdampfstation. Um möglicht wenig Energie zu verbrauchen, gewinnen wir hier unsere eigene Energie aus Erdgas. Und diesen Dampf nutzen wir für die Gewinnung von Dicksaft. Nach dem Verdampfen gelangt der Dicksaft in große Lagertanks. Dort können wir den Zuckersirup lange lagern und nutzen den für die ganzjährige Versorgung unserer Bioethanolanlage. Ein weiterer Teil wird zu kristallinen Weißzucker umgearbeitet. Der Weißzucker wird dann nochmal getrocknet und gekühlt. Der Zucker wird einem Silo eingelagert, welches ein Fassungsvermögen von 53 000 Tonnen hat. Damit können wir unsere Kunden ganzjährig versorgen“, erklärt er.

Rüben wachsen durch den Regen nach

Rund 200 Mitarbeiter kümmern sich bis Anfang Januar im Schichtbetrieb darum, dass Vorpommerns Rüben dort verarbeitet werden. Das vergangene Zuckerjahr war aufgrund der geringeren Größe der Zuckerrüben nicht so gut wie erhofft. Dieses Jahr rechnen die Verantwortlichen mit mehr Ertrag. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Rüben durch den Regen an den Feldrändern noch etwas nachwachsen konnten. In jedem Fall können die Aufträge der Kunden erfüllt werden“, erklärt der Produktionsleiter.

Von Hannes Ewert