Hilfe aus Greifswald erreicht polnisch-ukrainische Grenze

Greifswald

Die Hilfe war auch in Greifswald überwältigend: In den vergangenen Tagen sammelten die Menschen der Hansestadt so viele Sachspenden, dass mehrere Reisebusse, Transporter und PKW an die deutsch-polnische und an die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um die Spenden dort abzugeben. An diesem Samstag wird etwa das Klinikum drei Transporter mit Medikamenten und Verbandsmaterial, medizinischen Hygieneprodukten, Lebensmitteln und Schutzausrüstung für medizinisches Personal zu einem provisorischen Logistikzentrum fahren.

Von dort aus werden aktuell Einrichtungen in der Ukraine beliefert. Dazu kommt ein privat organisierter Transport und eine Fahrt vom Greifswalder Busunternehmer Torsten Behm, der gesammelte Spenden aus dem Greifswalder Rathaus bis an die ukrainische Grenze bringen will.

Geldspenden für Ukraine aus der Region

Das Universitätsklinikum will zudem unter anderem Kinder aufnehmen, die in der Ukraine nicht ausreichend versorgt werden können. Auch weitere Fahrten mit Sachspenden sollen folgen. Wer sich ebenfalls einbringen will, kann das hier tun:

Ukraine-Hilfe-Vorpommern e. V.

IBAN: DE02 1505 0500 0102 0559 71

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Hilfe für die Ukraine

Der Verein wird organisiert von einer ukrainischen Unternehmerin, die mit ihrem Mann in Grimmen lebt und schon seit 2015 immer wieder Geld und Sachspenden in ihre Heimat geschickt hat.

Förderverein Lions Club Greifswald e. V.

IBAN: DE72 1505 0500 0230 0046 95

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

Spendenbescheinigung, wenn gewünscht, über f.hardtke@lawnet.de oder Angabe der Adresse bei der Überweisung.

Der Lions Club Greifswald wird die Spenden an polnische und ukrainische Lions weiterleiten, die einen Überblick haben, wo aktuell Spendengelder dringend benötigt werden. Der Lions Club Greifswald beteiligt sich ebenfalls mit einer Spende.

Uniklinikum Greifswald

IBAN: DE32 1300 0000 0013 0015 34

BIC: MARKDEF1130

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine

Wohnraum anbieten

Wer Wohnraum anbieten möchte, kann das vor allem über den Kreis tun. Als zuständige Behörde hat die Verwaltung von Vorpommern-Greifswald am Montag damit begonnen, einen Pool von Wohnungen zu organisieren. Melden können sich Personen unter ukraine@kreis-vg.de. Das Team der Kreisverwaltung wird dann auf die Freiwilligen zurückkommen, wenn die ersten Geflüchteten ankommen.

Eine weitere Möglichkeit bietet das elinor.network. Auf der Internetseite können sich Menschen anbieten und ihren Wohnraum bereitstellen – regional unabhängig. Laut Aussage der Betreiber wurden bis Freitagnachmittag über 200 000 Betten in ganz Deutschland gemeldet.

Solidarität und Hilfe für Ukraine

Es müssen nicht immer Sachspenden, Geld oder Wohnraum sein – auch mit einfach anderen Dingen kann man sich solidarisieren.

Am Samstag, dem 05. März findet ab 16 Uhr eine große Demonstration auf dem Marktplatz in Greifswald statt für Menschen, die sich mit der Ukraine solidarisieren wollen. Jeden Tag findet auf der Rasenfläche des Pommerschen Landesmuseum ab 16 Uhr ein Friedenspicknick statt.

Praktische Hilfe können Menschen aus Greifswald unter der Internetseite greifswaldsolidarisch.de anbieten. Unter diesem Slogan soll in Zukunft die Arbeit der Druckkammer, Straze und der Stadt gebündelt werden. Es gibt auch einen Instagram-Account und einen Telegram-Kanal, wo sich Helferinnen und Helfer organisieren können.

Von Philipp Schulz