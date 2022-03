Torsten Behm aus Greifswald will nur eines: helfen. An der polnisch-ukrainischen Grenze lieferte der Busfahrer und Taxiunternehmer die zweite Woche in Folge Hilfsgüter ab und brachte Menschen zurück, die vor Putins Krieg gegen die Ukraine fliehen. Angst hat er keine und die nächste Fahrt ist schon geplant.