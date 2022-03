Greifswald

Torsten Behm ist eigentlich jemand, der Menschen von A nach B bringt. Der 44-Jährige ist Chef der Greifswalder Firma „Taxi Wedow“ und übernimmt nun einen besonderen Auftrag, den er sich selbst zugeteilt hat: Er will den Menschen helfen, die unter dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine leiden.

Mit einem roten Reisebus will Behm am Samstag in Richtung Ukraine aufbrechen. Dafür habe er sich mit weiteren Reiseunternehmern, unter anderem aus Grevesmühlen und Rostock, abgestimmt. Insgesamt acht Busse fahren laut Behm in Richtung Ukraine. Hilfsgüter direkt in der Ukraine abliefern oder wenn das nicht geht, so nah wie möglich rankommen, um an der polnisch-ukrainischen Grenze die Dinge zu überreichen, die die Menschen brauchen.

Genaues Reiseziel noch unklar

Behms eigentliches Ziel war Drohobytsch. Mit der Stadt, die etwa 80 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt, verbindet Greifswald seit 2017 eine Städtefreundschaft. Ob der Bus bis nach Drohobytsch fährt, ist unklar. Auch an welchem Grenzübergang er ankommen wird.

„Die Informationen lauten, dass es derzeit zu gefährlich ist, selbst in diese Region der Ukraine zu fahren. Es ist auch unklar, ob wir wieder zurück nach Polen fahren dürften“, sagt Behm, der einen ukrainischen Mitarbeiter in seinem Unternehmen hat. Vorstellen könne Behm sich, mit Polizei oder Militär zusammen zu arbeiten, um die Fahrt abzusichern. Das alles werde derzeit geplant, sagt er.

Die Gruppe stehe mit dem Roten Kreuz und den Maltesern in Kontakt. „Niemand kann sagen, wie die Situation in wenigen Tagen aussehen wird.“ Sollten Kriegsflüchtlinge auf der Rückfahrt mit nach Deutschland wollen, sei Torsten Behm bereit, sie mitzunehmen.

Die Reise fährt Behm komplett auf eigene Rechnung. Mitfahrer werden ihn begleiten, die Polnisch und Ukrainisch sprechen. Im Gepäck werden sie Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente und Kleidung haben. Greifswalderinnen und Greifswalder hatten sie in den vergangenen Tagen massenweise in der Straze und im Rathaus abgegeben, von wo Behm und andere die Spenden am Dienstag abholten.

Greifswalder Künstler plant Hilfslieferung

Nach ersten Spendenaufrufen am Wochenende kamen rasch Hilfsgüter zusammen. Aus der Straze, in der kein Platz mehr war, wurde die zentrale Sammelstelle ins Rathaus verlegt. Da auch hier der Platz knapp wird, wurde ein Teil am Dienstag in die Alte Mensa am Schießwall gefahren. Um den Ort hatte sich Enrico Pense, stadtbekannt unter seinem Künstlernamen „Saneks“, gekümmert und kurzfristig mit dem Betreiber, der Witeno, kooperiert.

„Von der Mensa aus werden die Sachen weiter verteilt“, erklärt Pense. So wie Behm stand er vor dem Rathaus, um Transporter vollzuladen. „Es ist wirklich cool, dass es Menschen wie von der Straze gibt, die zu solcher Hilfe aufrufen und das organisieren“, sagt Pense. Er hatte zusätzlich Fahrzeuge bereitgestellt und befreundete Unternehmer angesprochen, das Gleiche zu tun.

Spendenkonto für Kriegsflüchtlinge Der Verein „Hoffnungsanker“ hat ein Spendenkonto eröffnet, um Lebensmittel, Kleidung und Dinge des täglichen Bedarfs für Kriegsflüchtlinge zu finanzieren. Der Verein hat seinen Sitz in Mesekenhagen und unterstützt erkrankte, notleidende und hilfsbedürftige Personen. Das Spendenkonto lautet: Hoffnungsanker e.V., Sparkasse Vorpommern, Verwendungszweck „Kriegsfluechtlinge Ukraine“, IBAN DE58 1505 0500 0102 0326 53, BIC NOLADE21GRW. Weitere Möglichkeiten zu helfen, finden Sie fortlaufend aktualisiert unter ostsee-zeitung.de/greifswald.

Bereits am Sonntag sei er in Stettin (Szczecin) gewesen, um eine erste Hilfslieferung zu überreichen, berichtet Pense. Die nächste Fahrt werde ihn und andere Unternehmer am Wochenende ebenfalls in Richtung ukrainische Grenze führen. „Ich denke, dass es jetzt wichtig ist, dass Hilfsgüter wie Verbandskästen und Bandagen auch direkt in die Region gelangen“, sagt er. Sollte es nicht gelingen, bis an die Grenze zu fahren, würden er und seine Mitfahrer die Sachen an einer Sammelstelle des Deutschen Roten Kreuzes oder anderer Hilfsorganisationen abgeben.

Vorerst keine Sachspenden mehr nötig

Jana Neuhaus ist eine der freiwilligen Helferinnen und Helfer, die die Spenden im Rathaus sortieren und einpacken. Über eine Mittelung der Tierschutzpartei habe sie davon erfahren, dass noch Unterstützung gebraucht wird. „Das hier ist eine Chance, zu helfen und angesichts der Situation in der Ukraine nicht untätig sein zu müssen“, erklärt sie ihre Motivation. Die 32-Jährige sei überwältigt von der schieren Masse an Spenden und der Tatsache, dass ständig weitere Leute kommen, um zu fragen, ob noch etwas gebraucht wird.

Doch vorerst seien ausreichend Sachspenden zusammen gekommen, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Derzeit sollte nicht mehr gebracht werden. „Die Hilfsbereitschaft in diesem Ausmaß ist berührend“, sagt er. Greifswald stehe mit der befreundeten Stadt Drohobytsch in Kontakt. Wenn weitere Spenden gebraucht werden, starte die Stadt einen neuen Aufruf in den sozialen Medien, sobald der konkrete Bedarf feststeht.

Von Christopher Gottschalk