Historische Kostüme und freier Eintritt: Greifswald feiert einen „Tag mit Caspar David Friedrich“

Greifswald

Das Stadtfest „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ wartet auf die Rückkehr zur Normalität: Größer als im Vorjahr, aber immer noch mit Abstrichen zur Vor-Corona-Zeit präsentierten verschiedene Akteure am Sonnabend ein buntes Programm mit freiem Eintritt zu allen Veranstaltungsorten zu Ehren von Greifswalds berühmtestem Sohn.

Einzig der zentrale Jahrmarkt, sonst Anziehungspunkt für tausende Gäste auf dem Markt, fehlte. Stattdessen mischten sich Stände mit Zinnfiguren, Bernsteinschleifen, Besenmacherei und Seilerei mit dem regulären Wochenmarkt.

Musiker in der Stadt unterwegs

Sophie Behrndt probierte sich mit ihrem vierjährigen Sohn Pepe-Theodor an der Seilerei aus. Für die Familie sei der Friedrichtag ein fester Termin im Kalender, denn schon bei den ersten Auflagen seien sie dabei gewesen. „Wir hatten dem Kleinen gesagt, dass hier ein Karussell steht und wussten gar nicht, dass es in diesem Jahr kleiner ausfällt“, sagte Behrndt. Enttäuscht gab sie sich aber nicht. „Wir folgen jetzt der Musik“, sagte sie und lächelte. Denn zur 10. Jubiläumsausgabe stand der Tag unter einem musikalischen Motto.

Das Trio „Die Herr’n von der Tankstelle“ zog mit schwarzen Anzügen, Zylindern und Ohrwürmern wie „Ein Freund, ein guter Freund“ durch die Altstadt. Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum und dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus traten weitere Künstler auf.

Sponsoren ermöglichen Stadtfest

Rund 50 Aktionen wie Führungen durch das Pommersche Landesmuseum mit Friedrichwerken, Kutschfahrten oder Altstadtrundgänge stellten die Organisatoren mit Sponsorenhilfe auf die Beine, erinnerte Maik Wittenbecher, Geschäftsführer des Greifswalder Stadtmarketings. „Wir hatten über 1.000 Gäste alleine im Dom St. Nikolai. Das ist ein Rekord“, sagte er. Hunderte Besucher zählten die Veranstalter auch im St. Spiritus, dem Landesmuseum und dem Friedrichzentrum.

Das Konzept sei aufgegangen, so Wittenbecher. Im kommenden Jahr solle es aber definitiv wieder einen Jahrmarkt geben, blickt er voraus. Wegen der Coronaregeln hätte das Gelände umzäunt werden müssen, weswegen er wie 2020 ausfiel. „Die Jahrmarktatmosphäre entsteht nur wirklich, wenn der Markt von allen Seiten frei zugänglich ist.“

Ein Stelzenläufer macht dem Chef des Greifswalder Stadtmarketings, Maik Wittenbecher (links), gute Laune. Quelle: Christopher Gottschalk

Wie Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und weitere Akteure zeigte Wittenbecher sich in historischer Kleidung. Fassbinder mimte gar Friedrich selbst und verband seine Worte zur offiziellen Eröffnung vor dem Landesmuseum mit einem Aufruf zum Impfen gegen das Coronavirus: „Eine gar schwere Pestilenz zieht durch das Land, aber wir sehen Licht am Horizont.“ Es gebe da ein Mittel, das mit einer Nadel verabreicht werde und dagegen helfe.

Gutes Angebot für Familien

Das St. Spiritus lud Kinder zum Basteln von Musikinstrumenten beim Upcycling ein: Die Kleinen schufen so beispielsweise Rasseln aus Kronkorken und einem Stock. An anderen Ständen wurden Postkarten gestempelt oder Jutebeutel mit Friedrich-Motiven bedruckt. „Es ist eine schöne Auswahl für Familien“, sagte Claudia Kopatz, die mit ihren Söhnen Carl (3) und Oskar (5) am Basteltisch stand. „Vorher haben wir eine Kutschenfahrt gemacht. Die Kinder sind zufrieden und das ist doch die Hauptsache“, sagte Kopatz.

Beinah andächtig ging es hingegen im Dom St. Nikolai zu. Dort lag der Taufbucheintrag von Caspar David Friedrich aus (siehe Infokasten). In einer Schreibwerkstatt brachten Gäste mit Gänse-, Fasan- und Schwanfedern wie zu Friedrichs Zeiten im 18. Jahrhundert Tinte zu Papier. „So schwer ist das nicht. Ich war schon zweimal hier zum Federschreiben“, sagte die achtjährige Emma. Auch Bruder Richard (6) fand das Angebot „toll“.

Richard (6) zeigt, was er mit Tinte und Feder geschrieben hat. Quelle: Christopher Gottschalk

Mutter Sandra Lutter erzählte, die Familie gehe zum Stadtfest in dem Dom und in das Caspar-David-Friedrich-Zentrum. Im Vergleich zum Vorjahr seien mehr Menschen in der Stadt unterwegs. „Wir hätten gerne den Jahrmarkt erlebt. Aber es ist eine gute Lösung, dass das Fest so stattfinden kann“, findet Lutter.

Anhänger gießen in Friedrichs Geburtshaus

Mehr Andrang registrierte auch Margrit Schultz im CDF-Zentrum, dem Geburtshaus des Malers, wo im Kellergewölbe hunderte blaue, grüne oder rote Wachsanhänger entstanden. „Die Stadt ist heute bunt, also sind auch die Anhänger bunt“, sagte sie und lachte. Viele Greifswalderinnen und Greifswalder, die das CDF-Zentrum sonst nicht besuchen würden, ließen sich den freien Eintritt und einen Blick ins Haus am Festtag nicht entgehen, fiel Schultz auf.

Groß und klein lassen sich vom Wachsgießen in den Kellergewölben im Caspar-David-Friedrich-Zentrum begeistern. Quelle: Christopher Gottschalk

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und wer vor dem Dom St. Nikolai kurz am Stand mit der Aufschrift „Lichtgestalt. Aus Greifswald“ stehen blieb, erfuhr, dass in drei Jahren nicht nur ein Tag mit Friedrich ansteht – sondern eine ganze Woche. Die Stadt will den 250. Geburtstag des Malers in 2024 mit zahlreichen Veranstaltungen in einem Festjahr begehen.

Zur Person: Wer war Friedrich? Greifswald prägte das künstlerische Schaffen von Caspar David Friedrich, der am 5. September 1774 geboren wurde. Motive wie die Klosterruine Eldena oder Ansichten der Stadtkirchen hielt er in Zeichnungen und Malereien fest. Er gehört zu den bedeutendsten Vertretern der Romantik. Nach einem ersten Zeichenstudium verließ er seine Heimat als Zwanzigjähriger in Richtung Kopenhagen und siedelte 1798 nach Dresden über. Zwischen 1800 und 1835 entstanden Werke wie der „Wanderer über dem Nebelmeer“ oder „Kreidefelsen auf Rügen“. Friedrich starb am 7. Mai 1840 in Dresden.

Von Christopher Gottschalk