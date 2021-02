Pommern

Es sind „besonders die waffenklirrenden und franzosenfeindlichen Lieder und Gedichte (Ernst Moritz Arndts), die in den Widerstandsjahren gegen die französische Okkupation ‚ins Volk‘ drangen und das heißt, ihren Platz in Anthologien und Liederbüchern fanden und Franzosenhass als patriotische Grundhaltung priesen“, so die Analyse von Germanistikprofessor Gunnar Müller-Waldeck.

Die Historische Kommission für Pommern und Arndt

Nachlesen kann man sie in der Druckfassung seines Vortrags „Vom Durst nach Franzosenblut. Beobachtungen um Arndts Hassgesänge und ihr historisches Schicksal“, auf der von der Historischen Kommission für Pommern veranstalteten Tagung „Ernst Moritz Arndt in seiner Zeit. Pommern vor, während und nach der napoleonischen Besetzung“.

Die Lektüre des im Böhlauverlag erschienen Bandes kann jedem, der sich für den umstrittenen Historiker und Publizisten interessiert und auch bereit ist, die eigene Meinung zu dem Vielschreiber Arndt zu hinterfragen, empfohlen werden. Anlass der Tagung war dessen 250. Geburtstag im Dezember 2019.

Goldhaltige Gedanken und Phrasenschlacken

Dass Arndts publizistische Tätigkeit in der Zeit der Befreiungskriege gegen den Eroberer Napoleon das heutige Bild prägt, legt auch Uniarchivar Dirk Alvermann in seinem Beitrag „Arndt, die Deutschen und die anderen“ dar.

Die Arndtforscher Irmfried Garbe (links) und Dirk Alvermann Quelle: eob

Ein Thema seiner Analyse ist die Frage, ob er ein Rassist gewesen sei: Die Urteile darüber gehen so weit auseinander wie bei fast allen Urteilen über Arndt.

Alvermann zitiert zum Beispiel den 1933 von den Nazis aus seinem Hallenser Lehramt entfernten Soziologen Friedrich Hertz (1927): „Im Laufe seines überaus langen Daseins, in den Stürmen einer leidenschaftlichen Propheten- und Dichterseele und einer ungeheuren Zeit hat Arndt goldhaltige Gedanken und Phrasenschlacken, wundervolle Bilder und wilde, blutrünstige Hassworte vulkanisch ausgeworfen.“

Viele köstliche deutsche Dummköpfe

Laut Alvermann durchlief Arndts Volksbegriff eine Entwicklung. Demnach rückte dieser in den 1840er-Jahren von seiner These der Notwendigkeit eines Volkshasses für die Schaffung und Erhaltung eines deutschen Nationalbewusstseins ab. Alvermann beruft sich dabei auf Schriften von 1842, 1846 und 1847.

Von der früheren Verherrlichung des deutschen Volkscharakters, einer schutzbedürftigen germanischen Identität sei keine Rede mehr. Es gebe vieles wenig schmeichelhaftes über den deutschen Charakter zu sagen. So viele kindliche, einfältige Menschen, aber auch so auserlesene köstliche Dummköpfe könne kaum eine andere Nation aufweisen. Es gebe keinen einzigen, unwandelbaren Volksbegriff bei Arndt, stellt Alvermann fest. Der „nachdenkliche Alte in den 80ern, der das eigene Werk und seine Vorurteile hinterfragte“, werde heute kaum wahrgenommen.

Die größten Deutschen hatten braune Augen

In der öffentlichen Wahrnehmung blieb das Bild konserviert, das „Arndt in seiner publizistisch einflussreichsten Schaffensperiode geboten hatte – der Trommler der Befreiungskriege, der Franzosenfresser, der Aufpeitscher.“ 1858 sei der greise Arndt rassenbiologischen Überlegenheitsträumen sogar recht witzig entgegengetreten. Die seiner Ansicht nach größten Deutschen des 19. Jahrhunderts, Johann Wolfgang von Goethe und der Freiherr vom und zum Stein hätten nicht aus blauen, sondern aus braunen Augen in die Welt geschaut.

Es sei sinnvoll und durchaus ertragreich, sich mit nationalen Monumenten in ihrer Widersprüchlichkeit auseinanderzusetzen, fasst Dirk Alvermann mit Bezug auf Gunnar Müller-Waldeck zusammen.

„Ernst Moritz Arndt wollte keine Expansion“

Der Band umfasst elf Beiträge. So schreibt der Greifswalder Rechtsprofessor Hans-Georg Knothe über Arndts „Beiträge über eine zu schaffende Verfassungsordnung für Deutschland“.

In der Diskussion über die künftige deutsche Verfassung seien ihm Pressefreiheit und die Einschränkung der Rechte der Polizei sehr wichtig gewesen. Arndt wollte die Abschaffung der Geheimpolizei, die er „als Frucht der französischen Zeit betrachtete.“ Knothe stellt fest, dass er weder ein durchgängiger Vertreter des Fortschritts noch ein sturer Reaktionär oder ein fanatischer Nationalist war. Sein leidenschaftlicher Patriotismus, der durch seinen manchmal geradezu irrationalen Franzosenhass verdunkelt worden sei, trage keine expansiven Tendenzen. Die habe er vielmehr eindeutig abgelehnt.

Selbsternannter Prophet wurde exkommuniziert

Eine weitgehend unbekannte Seite Arndts beleuchtet Irmfried Garbe, der sich mit dem Protestanten und der Rezeption von dessen Werk befasst. Er setzt sich mit dem selbst ernannten Propheten, dem umkämpften, verketzerten und halbvergessenen und exkommunizierten Christen, dem erinnerten Christen (so einige Überschriften) auseinander, dessen Lieder noch heute im Evangelischen Kirchengesangbuch zu finden sind.

Keine Freundschaft mehr ohne Verdienst

Dabei kommt er mit einer gewissen Logik zur Gemeinde in Berlin-Zehlendorf, die sich 2019 nach langer Debatte von Arndt als Patron ihrer Kirche trennte. Das Stimmenverhältnis im Gemeindekirchenrat betrug sechs zu vier. Eine Gemeindeversammlung hatte zuvor mit Mehrheit pro Arndt entschieden.

Garbe erinnert daran, dass auch der Frömmste der Vergebung bedürfe. Arndt selbst habe geschrieben, dass er ohne Verdienst und Würdigkeit die Freundschaft vieler Menschen genießen konnte. „Es scheint, dass im 21. Jahrhundert immer weniger Menschen zu solch einer Freundschaft begabt und willens sind“, so Garbe.

Info: Dirk Alvermann, Irmfried Garbe (Herausgeber): Ernst Moritz Arndt in seiner Zeit. Pommern vor, während und nach der napoleonischen Besetzung, ISBN 978-3-412-52131-8, 45 Euro. Bis zum 28. Februar kann der Band zum Subskriptionspreis von 35 Euro direkt beim Verlag erworben werden.

Von Eckhard Oberdörfer