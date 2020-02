Hits aus dem heimischen Studio: Dieser Greifswalder produziert eigene Songs

Greifswald

Die Wände gedämmt mit Schaumstoff, technisches Equipment auf dem Schreibtisch und eine Auswahl an Instrumenten – was der Greifswalder Jonas Krüger sich in seiner Zweiraumwohnung aufgebaut hat, gleicht einem kleinen Tonstudio. Hier produziert er unter dem Künstlernamen Jonii eigene Lieder, hier kann er seiner Kreativität freien Lauf lassen.

Der 20-Jährige schreibt Songs mit emotionalen Texten: „Alles lässt mich los, nur du nicht, doch dich zu sehen, das ist utopisch“, heißt es in seinem Song „Hypnose“. Geschrieben für ein Mädchen, zu welchem er den Kontakt verloren hatte. In seinen Stücken finden persönliche Erfahrungen ihren Platz, wie er erklärt: „Meine Texte basieren auf wahren Begebenheiten. Manchmal erzähle ich Geschichten von anderen Leuten, manchmal meine eigenen.“

Sein Leben lang von der Musik begleitet

Der Ursprung liegt weit zurück: Sein Vater, ein Hobbymusiker, habe bereits vor seiner Geburt das erste Lied für ihn geschrieben. Um ihn herum hätte es seit jeher immer Musik gegeben, wie der gebürtige Wolgaster erzählt: „Als ich 15 Jahre alt war, habe ich meinen Vater gebeten, mir etwas auf der Gitarre beizubringen, und ich war total fasziniert davon.“

Der Beginn einer großen Leidenschaft, denn kurzum brachte er sich das Gitarrespielen selbst bei. Er coverte Songs und nahm diese mithilfe von Anleitungen aus dem Internet auf. Alles, was er dazu am Anfang gehabt hätte, wäre das Mikrofon eines alten Gaming-Headsets und eine Instrumental-Version des Songs gewesen.

Über die Jahre wuchs mit der Faszination auch das Equipment und das Wissen. Nach seinem Umzug in die Hansestadt Greifswald für eine Ausbildung zum Mediengestalter baute der damals 18-Jährige sein eigenes Studio in seinem Zimmer auf. Hier sind seitdem viele Songs entstanden.

Sie handeln von komplizierten Liebesbeziehungen, Sehnsüchten oder auch Kummer. Doch nicht alle dieser Songs schaffen es in die Öffentlichkeit: „Ich habe zu Hause bestimmt 50 Songskizzen zu liegen, die aber nie finalisiert worden sind.“

„Musik ist für mich ein Ventil“

Von den Dingen, die er aufs Papier bringt, möchte er sich befreien – es sind seine Gefühle, die er in emotionale Songs verpackt: „Die Musik ist für mich ein Ventil, sie hilft mir, Dinge zu reflektieren. Wenn ich das Gefühl habe etwas verarbeiten zu müssen, dann schreibe ich es auf.“ Dabei wäre es ihm vor allem wichtig authentisch zu bleiben und ehrliche Musik zu machen, sich nicht der Masse oder Idealen anzupassen.

Er selbst beschreibt sich als ein Hybrid: „Ich bin wohl eine Mischung aus Akustik-Musiker und digitaler Musikbearbeitung.“ Die Richtung seiner Musik könne er nicht genau definieren, weil sie immer wieder variiert: Mit inbegriffen sind dennoch R’n’B und HipHop.

Langer Arbeitsprozess für Songs

Das auch andere Gefallen an seiner Arbeit finden, hat sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren entwickelt. Lieder, mit denen er zufrieden war, hätte er auf Instagram und seinem Youtube-Channel veröffentlicht. Das Feedback wurde von Mal zu Mal mehr – heute hat sein erfolgreichstes Lied „Hypnose“ über 100 000 Streams auf Spotify. „Das sind mehr Klicks, als Menschen ins Berliner Olympiastadion passen, das ist zu krass“, sagt der Künstler.

Dabei ginge es ihm nicht ums Geld verdienen oder Komplimente ernten: „Mir ist wichtig, dass die Leute hören, was ich verarbeitet und in Form eines Liedes geschaffen habe. Vielleicht ist es dann auch eine Art Aufmunterung für andere Menschen, wenn sie sich mit meinen Texten identifizieren können.“

Bis seine Songs die Hörer erreichen, ist es teilweise ein langer Prozess. Auch wenn Lieder wie „Hypnose“ an einem Abend entstehen, nimmt sich der Auszubildende die Zeit, um seine Arbeit zu perfektionieren: „Die erste Version höre ich mir immer auf allen Endgeräten an, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es bei den Leuten klingen würde. Da kann es schon passieren, dass ich einen Song zehn- bis 15-mal ändere.“ Seine Inspiration für die Texte bekäme er unter anderem in der Natur, der Musik anderer oder Reden, die ihn interessieren.

Neuer Song: „Regen und Schnee“

Ein großer Traum ist es, eines Tages von der Musik leben zu können. Eines ist zukünftig sicher – es wird bald noch mehr von Jonii zu hören geben: „Bei meinem derzeitigen Projekt habe ich mich von einer Fotografie inspirieren lassen. Ich habe sie neben mir auf den Tisch gelegt und dazu Zeilen geschrieben. Der Song heißt „Regen und Schnee“ und wird auf jeden Fall bald rauskommen.“ Wann genau, bliebe noch offen.

