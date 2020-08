Kostenlos bis 18:00 Uhr Hitze in Greifswald: So kühlt man sich im Sommer in der Hansestadt ab

Blauer Himmel und der sehnliche Wunsch nach Schatten: Die heiße Jahreszeit zeigt sich derzeit von ihrer besten Seite. Die OZ hat sich in Greifswald umgehört, wie Sie trotz Wärme sicher Sport treiben und die Zeit im Freien genießen.