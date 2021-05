Hitzige Debatte zu Chefposten: Pommersches Landesmuseum wird weiter nur kommissarisch geleitet.

Greifswald

Das Pommersche Landesmuseum bleibt bis auf Weiteres unter kommissarischer Leitung. In einer Sitzung am Mittwoch konnte sich der Stiftungsrat trotz intensiver Beratung nicht zur Neubesetzung der vakanten Direktorenstelle durchringen. Keine/r der Bewerberinnen und Bewerber habe die mit der Stelle verknüpften Anforderungen vollständig erfüllt, hieß es gestern. In der Konsequenz solle die Stelle neu ausgeschrieben werden. Dazu erfolge eine Überarbeitung der Kriterien und eine Schärfung des Anforderungsprofils bezüglich des musealen Sachverstands.

Dazu schreibt Prof. Dr. Jürgen Kohler, der ehemalige Rektor der Universität Greifswald:

Die Mitglieder der Historischen Kommission für Pommern, darunter auch mehrere hochangesehene, den PLM-Gremien angehörende Kollegen aus dem eigenen Institut und polnische Wissenschaftler, sind Ewiggestrige, die nichts weiter als die neunhundertjährige deutsche Prägung Pommerns im Sinn haben und die polnische Geschichte Hinterpommerns im letzten dreiviertel Jahrhundert ignorieren.

Dann gibt es im Dunkel ein ‚man‘, das die PLM-Direktoratsstelle mit einem „Pommern“ besetzen will. Dass ‚man‘ vielleicht nicht einen provinziellen „Pommern“ meint, sondern einen Pommern-Kenner, und dass darunter jemand zu verstehen ist, der mehr weiß, als dass Pommern am Meer liegt, schöne Strände aber keine Berge hat und C.D. Friedrich ein berühmter – horribile dictu – „Pommer“ war, kann der Leser bestenfalls erahnen. Tatsache ist aber, dass Pommern-Kennerschaft gefordert ist, wenn der zentrale Organisationsgrundsatz unseres Staates, ein demokratischer Rechtsstaat sein zu sollen, auf den Fall angewendet wird. Denn der demokratische Rechtsstaat erwartet, dass ‚man‘ sich an das Recht hält. Dazu gehört, den vom deutschen Staatsvolk bundesgesetzlich und auch durch eigene Satzung vorgegebenen Hauptauftrag des PLM zu respektieren und zu realisieren, die Kultur und Geschichte Pommerns dokumentarisch zu bewahren und im Sinne der Völkerverständigung zu vermitteln. Das aber leistet am besten und auch nach außen überzeugend nur ein wirklicher Pommern-Kenner. So einfach ist die Gleichung. Oder soll maximale fachlich-inhaltliche Inkompetenz gesucht werden?

Kindern, Jugendlichen, Studierenden und der ‚breiten‘ Öffentlichkeit soll ein attraktives Ausstellungs- und Bildungsangebot gemacht werden. Wie recht und wahr. Weil der Schreiber aber nicht aus eigener Anschauung weiß, dass Stellenbewerber diese Erwartung erfüllen, darf man allerdings wohl garnicht unterstellen, dass er das Vorhandensein eines solchen Bewerbers überhaupt in Zweifel zöge.

Andererseits ist es doch nur die halbe Wahrheit, also halb falsch, wenn es nur um attraktive Ausstellungs- und Bildungsangebote ginge. Zur ganzen Wirklichkeit gehört nämlich, dass alle Kundigen in Vorpommern schon lange offen über die Frage diskutieren, ob und wie sich das PLM thematisch weiterentwickeln könnte. Vielleicht in Richtung: Pommern als Musterregion für Fragen der Ökologie und Ökonomie, Landesentwicklung und Raumplanung, ländlicher Raum und Infrastruktur, Demographie und sozialer Friede, und dergleichen? Fraglich, ob ein musealer Laufbahnbeamter der Richtige dafür ist, solch zukunftsweisende Konzepte belastbar zu entwickeln. Es scheint, ein Träger des Alternativen Nobelpreises und der Staatssekretär für Vorpommern haben eben doch einen klareren, weiteren Blick auf aktuelle und attraktive Chancen als ein universitärer Historiker.

Von OZ