„Ho ho ho“: Weihnachtsmann kommt mit Schiff statt Schlitten nach Greifswald

Greifswald

Was für ein Auftakt zum 1. Advent: Hunderte kleine und große Besucher warteten am Sonntagnachmittag gespannt auf die Ankunft des Weihnachtsmannes. Traditionell verzichtete der Mann in Rot auf den Schlitten und reiste mit dem Segelschiff Hannemarie in die Hansestadt.

Die Rute, die er bei sich hatte, brauchte er nicht. Schließlich gebe es in Greifswald nur artige Kinder. Die beschenkte er mit Süßigkeiten, von denen er immerhin einen ganzen Sack voll mitbrachte. Die zweijährige Mila ergatterte einen Weihnachtsmann am Stiel aus Schokolade. „Die meiste Zeit war sie auch brav“, scherzte ihr Papa.

Mit Polizeieskorte ging es zusammen mit seinen beiden Engeln und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder in einer Kutsche weiter zum Weihnachtsmarkt. Stolz präsentierte Santa Claus dort seine „ Weihnachtsbaumbeleuchtungsmaschine“, die er einem 19-köpfigen Expertenteam von Wissenschaftlern, darunter Molekularbiologen, Astrophysiker, Architekten, Mathematiker sowie zwei Elfen und ein Goldhamster, in Auftrag gegeben hat. Mit Hilfe der Weihnachts-Vorfreude-Moleküle aller Greifswalder Kinder, die eingespeist wurde, erleuchtete die Maschine die 380 LEDs des Tannenbaumes.

Schausteller seit Jahren mit der Hansestadt verbunden

Währenddessen brachte Ivonne Groß mit ihrer Familie Crêpe und Langosch an die Besucher des Weihnachtsmarktes. Groß ist seit 19 Jahren fester Bestandteil des Greifswalder Weihnachtsmarktes und stammt aus einer Schausteller-Familie. Die 37-Jährige freut sich immer über ihre Stammkunden. „Hier gibt es einen jungen Mann, der schon damals mit vier Jahren bei mir Enten geangelt hat“, sagt sie. Jedes Jahr wäre er zusammen mit seiner Oma zu ihr gekommen. Aus dem kleinen Jungen ist mittlerweile ein Mann geworden: „Irgendwann wollte er zwar keine Enten mehr angeln, aber auch heute kommt er vorbei und begrüßt mich“, sagt Groß und lächelt.

Auch ihr Ehemann, Michael Jakob, ist eng mit dem Greifswalder Weihnachtsmarkt verwurzelt. In diesem Jahr baute er ein Holzschild, das nun über dem Eingang der Adventskirche prangt. Und es ist nicht die erste Tafel, die er entworfen hat. Auch das Eingangsschild des Weihnachtsmarktes stammt aus Jakobs Werkstatt. Seit zehn Jahren nennt der Schausteller die Hansestadt für einige Wochen sein Zuhause. In diesem Jahr sei der Markt gut angelaufen, „obwohl das Wetter am Donnerstag nicht ganz so mitgespielt hat.“

Für die vierjährige Carla geht es einmal in der Woche über den Weihnachtsmarkt

Während Ivonne Groß und ihr Mann draußen in der Kälte ihren Schausteller-Geschäften nachgehen, ergatterte Elke Lindgreen für das erste Adventswochenende einen Platz auf dem Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller. Dort bot sie ihre handgefertigten Kissen in sämtlichen Varianten an. Der Verkaufsschlager, verriet die 64-Jährige, seien die Leseknochen, die als Stütz- oder Nackenkissen verwendet werden können. Lindgreen ist froh, dass sie es warm und trocken hat. Auf dem Weihnachtsmarkt vor der Tür gönne sie sich mal einen Glühwein. „Ich mag es nämlich nicht, wenn dort so ein Gedrängel ist.“ Doch auch im Rathauskeller herrschte am Wochenende zeitweise ordentlich Ansturm – zur Freude der Aussteller.

Zur Galerie Tausende Besucher zog es am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt. Höhepunkt war die Ankunft des Weihnachtsmannes am Museumshafen. Eine Premiere gab es dank der „Weihnachtsmannbeleuchtungsmaschine“ zu feiern und auch im Pommerschen Landesmuseum wurde auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. So brachte sich Greifswald in Vorweihnachtsstimmung:

Die vierjährige Carla ist von den vielen süßen Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt immer wieder hellauf begeistert. „Einmal die Woche gehen wir über den Markt. Wir wohnen nämlich auch in der Innenstadt“, sagt Christin Schmidt, die Mama von Carla. Seit zehn Jahren lebt die 34-Jährige in der Hansestadt. Über etwas mehr Abwechslung auf dem Markt würde sie sich freuen. „Gerade bei den Kinderkarussells könnte mal etwas anderes angeboten werden.“ Das Budget für die nächsten Wochen steht. „Wir kaufen anfangs eine gewisse Anzahl an Chips für die Fahrgeschäfte und damit kommt unsere Tochter dann auch aus.“

Knapp 3000 Besucher am ersten Adventswochenende im Pommerschen Landesmuseum

Über reichlich Kundschaft konnte sich indes auch der Adventsmarkt am Grauen Kloster im Pommerschen Landesmuseum freuen. Knapp 3000 Besucher schlenderten am Wochenende über den Handwerkermarkt, wie die Öffentlichkeitsmitarbeiterin Julia Kruse weiß. An 28 Ständen wechselte so mancher handgefertigte Artikel den Besitzer, während Weihnachtslieder, gespielt von der Musikschule Greifswald und den Kaschuben, durch das Museum schallten und Nils Holgersson beim Puppentheater auf wundersame Reise ging. Seit 17 Jahren gibt es den Markt immer am ersten Adventswochenende. Die Tradition des Handwerkermarktes im Museum soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden.

Über die Autorin

Lesen Sie auch:

Für den guten Zweck: Greifswalder versteigern Weihnachtslieder

Greifswald: Zeitreisemobil erfüllt Herzenswünsche

Alle Infos zum Online-Adventskalender der OZ Greifswald

O Tannenbaum: Dieses Prachtexemplar schmückt nun den Greifswalder Markt

Von Christin Lachmann