Hobbyfotograf hält Leuchterscheinungen am Himmel über Gützkow fest

Hobbyfotograf Thomas Buth ist es am Montag gelungen, ungewöhnliche Lichter am Nachthimmel festzuhalten. Er hatte in der OZ gelesen, dass über dem Südhimmel Mecklenburg-Vorpommerns gerade besondere Himmelskörper zu beobachten sind.

Es handelt sich dabei um Minisatelliten des amerikanischen Konzerns SpaceX. Die Firma von Tesla-Gründer Elon Musk will bis 2027 fast 12 000 Minisatelliten ins All schießen. Das Projekt nennt sich „ Starlink“. Die Satelliten ziehen – immer 60 Exemplare in einer Gruppe – in bis zu 550 Kilometern Höhe wie an einer Perlenschnur rund um den Globus, nehmen die Internetsignale auf und leiten sie weiter.

Thomas Buth ist Betreuer in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und Feuerwehrmann. Zum Ausgleich zu diesen anspruchsvollen Tätigkeiten fotografiere er, berichtet der 43-Jährige. Ihm ist es am Montag gelungen, die Lichter am Nachthimmel festzuhalten.

Am Montag gegen 21.25 Uhr hat Hobbyfotograf Thomas Buth die Starlink Satelliten als langezogene Kette am Abendhimmel über Gützkow fotografiert. Durch die lange Belichtung erscheinen sie als Striche am Himmel. Quelle: E-Mail-OZ-Online

Am Montag waren gegen 21.25 Uhr die Starlink Satelliten als langezogene Kette am Abendhimmel zu sehen. „Das ganze Spektakel dauerte etwa 20 Minuten bis alle Satelliten vorbeigezogen waren. Ich habe dies mit meiner Kamera als Langzeitbelichtung am Gützkower Kosenowsee festhalten können“, so Buth. Durch die unterschiedlichen Belichtungszeiten sind diese Satelliten als kurze oder lange Striche zu erkennen.

Auch Mittwoch gegen 22.36 Uhr können die Lichter am Abendhimmel beobachtet werden. Genaue Angaben, wo und wann „ Starlink“ zu sehen ist, liefert die Internet-Seite https://findstarlink.com.

