Hochhausbrand in Greifswald: Betagtes Ehepaar aus Klinikum entlassen

Nach dem verheerenden Hochhausbrand am Pfingstsonnabend in der Lomonossowallee, bei dem ein 69-jähriger Mann ums Leben kam und weitere Personen verletzt wurden, versucht die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald den Familien so gut es geht zu helfen.

Am stärksten von den mehrstündigen Löscharbeiten der Feuerwehr betroffen sind die 21 Mietparteien direkt unter der Brandwohnung beziehungsweise die daneben. „Der Strom in diesen 21 Wohnungen muss bis zur Trocknung abgestellt bleiben. Da wir die Brandwohnung als Ursache der Feuchtigkeit noch nicht beräumen dürfen, wird dieser Prozess noch mehrere Tage in Anspruch nehmen“, erklärt Vorstandsreferentin Anja Groß auf OZ-Nachfrage.

Gästewohnungen für Betroffene

Daher seien insgesamt vier Genossenschaftsmitglieder mit ihren Familien in Hotels und eine Familie in einer WGG-Gästewohnung untergebracht worden. Das ältere Ehepaar aus der Wohnung direkt unter der Brandwohnung sei bereits Sonntag gegen Mittag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Es handelt sich dabei um einen 89-jährigen Mann und seine 84-jährige Frau, die von Polizeibeamten huckepack die Treppe hinunter ins Freie gebracht wurden, da sie selbst nicht fußläufig das Haus verlassen konnten. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Uniklinikum. Nach ihrer Entlassung seien sie mit einem Taxi zunächst zum Wohnhaus gebracht worden.

Die WGG, so Anja Groß, habe sich dann sofort um ihre Unterbringung in einem Hotel gekümmert. Über den Zustand der anderen Verletzten gibt es keine neuen Erkenntnisse. Sowohl Bewohner des Hauses als auch vier Polizeibeamte und zwei Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr erlitten bei dem Hochhausbrand Verletzungen.

Viele zu Pfingsten verreist

Da bislang noch nicht alle vom Stromausfall betroffenen Familien erreicht werden konnten, da offensichtlich einige zu Pfingsten verreist waren, habe die Genossenschaft am Sonntag Aushänge mit Informationen an der Eingangstür der Lomonossowallee 16 angebracht. Am Dienstag werde es eine umfassende Begehung aller betroffenen Wohnungen zur Aufnahme der Schäden und zur Abstimmung der nächsten Schritte geben, informiert Anja Groß.

Von Petra Hase