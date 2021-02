Hochrisikogebiet Vorpommern-Greifswald: Frust im Landkreis wächst

Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald klettert im bundesweiten Ranking nach oben –nicht bei den Wirtschaftsdaten, sondern bei den Corona-Zahlen. Während überall die Infektionszahlen sinken, steht der Kreis mit einer Inzidenz um 200 in den Top Ten, am Donnerstagmittag sogar auf dem unrühmlichen Rang fünf der Landkreise bundesweit.

Bei den Einwohnern des Kreises, der seit Wochen als Hochrisikogebiet gilt, wachsen Wut und Unverständnis darüber, dass Schulen und Kitas sowie Friseure und Handel wohl länger geschlossen bleiben müssen als in anderen Regionen Deutschlands.

Anzeige

„Der Landrat verspielt hier Vertrauen“

„Ich bin völlig enttäuscht von der Arbeit des Kreises“, sagt Martina Möller. Die Greifswalderin arbeitet in Stralsund und hat damit den direkten Vergleich zum Nachbarkreis Vorpommern-Rügen, wo der Wert inzwischen auf unter 30 abgesenkt werden konnte. „Der Landrat verspielt hier Vertrauen. Denn die Zahlen signalisieren, dass alles, was hier unternommen wurde, nicht greift.“

Für die Bewohner sei das Agieren der Kreisverwaltung ein Schlag ins Gesicht. Vor allem für all jene, die seit November kein Geld verdienen konnten und für Schüler und Kita-Kinder, denen die fehlenden sozialen Kontakte am meisten zu schaffen machen, so die Sozialarbeiterin. „Ich finde das skandalös und erwarte Aufklärung, was seit November hier unternommen wurde.“

„Eine Katastrophe für Schüler im Kreis“

In anderen Kreisen bereiten sich Schulen bereits wieder auf Öffnungen vor. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte gestern an, dass Grundschulen ab 22. Februar zum Regelbetrieb zurückkehren, wenn im Kreis oder kreisfreier Stadt stabil weniger als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Vorpommern-Greifswald ist von einem solchen Wert meilenweit entfernt. „Für die Schüler und Eltern in Vorpommern-Greifswald ist das alles eine Katastrophe“, sagt Landtagsabgeordnete Mignon Schwenke (Linke).

Sacks Forderung zur Öffnung kommt nicht gut an

Mangelnde Kontrolle der Heime und die zu späte Inanspruchnahme von Hilfen durch die Bundeswehr oder von Kräften, die über die Arbeitsagentur vermittelt werden, sind für Ulrike Berger (Grüne) entscheidende Gründe für die Infektionszahlen im hochroten Bereich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass Landrat Michael Sack (CDU) noch vor einer Woche die Öffnung von Friseuren und Kosmetiksalons forderte, kam nicht gut an. „Ich finde es verlogen und populistisch vom Landrat, die Öffnung von Friseuren zu fordern, aber im Kreis nichts dafür zu tun, dass es tatsächlich passieren kann“, so die Grünen-Kreistagsfraktionschefin. „Man kann nicht nur fordern, sondern muss handeln.“ Als Spitzenkandidat beim Landtagswahlkampf steht CDU-Chef Sack unter besonderer Beobachtung.

Warnung vor Nachbarkreis

Im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen schaut man angesichts der Öffnungsperspektiven für Friseure skeptisch auf Vorpommern-Greifswald. „Die Gefälle-Lage der Inzidenzen zwischen den beiden Kreisen muss sinken“, fordert der sozialdemokratische Landrat Stefan Kerth. Das Risiko, das Infektionsgeschehen durch Reisen aus Vorpommern-Greifswald wieder zu befeuern, sei groß. Damit das nicht passiert, plädiert Kerth für Terminvergaben bei Friseuren bevorzugt für Einwohner des eigenen Kreises.

Schärfere Kontrollen erst seit Montag

Vor allem Alten- und Pflegeheime gelten seit Dezember als Hotspots von Corona-Ausbrüchen. Nach Angaben der Verwaltung sind aktuell elf Einrichtungen verteilt über das gesamte Kreisgebiet betroffen. Erst am Montag verfügte der Kreis verschärfte Kontrollen und Testungen von Mitarbeitern in den Heimen. „Der Landrat hat die Heimaufsicht“, so Berger. Es hätte schon viel eher strenger kontrolliert werden müssen.

Sechs Tage bis zum Anruf: Kontaktverfolgung dauert lange

Auch bei der Kontakt-Nachverfolgung scheint es zu klemmen. Sechs Tage dauerte es im Januar nach einem positiven Test eines Mitarbeiters des Industrie- und Umweltlaboratoriums Greifswald, bis das Gesundheitsamt die erste Kontaktperson anrief.

Nachgefragt in Vorpommern-Rügen, wie lange solche Prozesse dort dauern, sagte ein Sprecher: „Wir reagieren unverzüglich. Es kann auch schon mal länger dauern, aber keine sechs Tage.“ Der Kreis Vorpommern-Greifswald verweist hingegen darauf, dass jeder Positiv-Getestete unabhängig von der Information durch die Verwaltung auch selbst aufgefordert sei, seine Kontakte zu informieren.

„Die Bürger sind erschöpft“

Auf den Straßen in Greifswald bewegt sich die Stimmung zwischen erschöpft und kämpferisch. „Schön wäre, wenn sich jeder Einzelne an die Maßnahmen hält, damit Kinder wieder in die Normalität zurückkehren können“, sagt Jacqueline Bergemann, Mutter eines siebenjährigen Sohnes. In anderen Landkreisen sei die Senkung der Infektionen ja auch gelungen.

Sozialpädagoge Daniel Schneider (42), der gerade mit seinen Kindern beim Rodeln den Winter genießt, meint, dass mittlerweile wohl viele Bürger erschöpft seien. Nach Einschätzung von Paul Alschweig (18) braucht es vor allem effektivere Kontrollen der Regeln. „Aber für diese Kontrollen fehlt wahrscheinlich das Personal“, so der Student.

Sack sitzt in Quarantäne

Eine Erklärung, warum Vorpommern-Greifswald die Corona-Zahlen nicht in den Keller drücken kann, hat auch Schwenke nicht. „Es müssen im Handling Fehler gemacht worden sein“, ist sie überzeugt. Gerne hätte sie Sack am Abend dazu bei der Kreistagssitzung befragt. Allerdings wird die Sitzung ohne den Landrat stattfinden. Sack sitzt wegen eines Corona-Falls im unmittelbaren familiären Umfeld seit Dienstag in Quarantäne.

Von Martina Rathke und Christopher Gottschalk