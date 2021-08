Hochsaison in Swinemünde begann später als sonst

Swinemünde

Die Tourismusbranche hat für die Sommersaison 2021 eine Zwischenbilanz gezogen. Die Schlussfolgerung daraus lautet: Es hätte besser sein können. Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der ausländischen Touristen, besonders aus Deutschland, und der Gruppenreisen deutlich zurückgegangen. Auch weniger Familien mit Kindern waren in diesem Sommer bislang unter den Gästen zu verzeichnen. Viele Besucher kamen nur an den Wochenenden auf die Inseln. Die eigentliche Hochsaison begann erst in der zweiten Julihälfte, also etwas später als sonst.

„Der Juli war nicht der schlechteste, obwohl der Anfang wirklich schwach war. Die Belegung hat 70 Prozent erreicht“, sagt Maciej Maciejewski von Apartamenty Swinoujscie. „So, wie es sich gegenwärtig andeutet, verspricht der September von der Belegung her schwach zu werden“, so Maciej Maciejewski weiter. Rund 40 Prozent der Appartements seien reserviert. „Die Touristen warten offensichtlich mit ihrer Entscheidung und haben Angst vor überraschenden Einschränkungen. Wenn sie nicht da sind, dann kommen die Buchungen praktisch von Tag zu Tag”, sagt Maciejewski.

Unternehmer spüren Einbußen deutlich

Auch Unternehmer, die in Swinemünde mit Touristenattraktionen Geld verdienen, klagen über die geringere Gästezahl. Krystian Kosmider, Gastgeber des historischen Forts Angel, führt seit Jahren detaillierte Statistiken über die Besucherzahlen. Er bestätigt, dass der Juli schlechter ausfalle als im vergangenen Jahr. Die Besucherzahlen seien um rund zehn Prozent zurückgegangen. „Es gibt deutlich weniger Touristen aus Deutschland”, stellt auch Kosmider fest.

Auch der Handel hatte schon bessere Sommermonate erlebt. Unternehmer verweisen auf spürbar weniger Kunden als sonst in der Saison und darauf, dass keine größeren Einkäufe getätigt würden.

Aber nicht überall fällt die Zwischenbilanz für den Sommer 2021 unerfreulich aus. So gibt es keine freien Plätze auf dem Campingplatz des Sport- und Freizeitzentrums „Wyspiarz“ im Küstenviertel. Die meisten der dortigen Camping-Fahrzeuge gehören deutschen Touristen. So war es bereits im vergangenen Jahr. Auch an Besuchern im Seilpark mangelt es nicht.

Sorge der Touristiker vor dem Herbst

Die Tourismusbranche sieht mit Sorge auf den Herbst. Befürchtet werden Grenzschließungen und Beschränkungen im Zusammenhang mit der „Delta”-Mutation des Coronavirus. Derzeit liegen nur wenige Reservierungen für den Herbst vor, und auch Stornierungen kommen vor. Langfristige Buchungen gibt es nicht, wie die Mitarbeiter von Visit Baltic erklären, wo Appartements vermietet werden. Zu Silvester seien im Vergleich zu 2020 bislang nur zehn Prozent an belegten Appartements zu verzeichnen.

Ein Trost für die Branche mag die wachsende Zahl von Besuchern aus der Tschechischen Republik und der Slowakei sein. Im Gegensatz dazu gibt es sehr viel weniger Touristen aus Skandinavien und Asien.

Laut Statistik haben im Juli und August 2020 im Vergleich zum Vorjahr 25 Prozent weniger ausländische Gäste Vorpommern besucht.

Von Radek Jagielski