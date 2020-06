Hochschule Stralsund und Uni Greifswald: Essen mit Einschränkungen wieder möglich

Stralsund

Gute Nachrichten für hungrige Hochschulangehörige: Die Cafeteria in Stralsund und die Cafeteria am Berthold-Beitz-Platz in Greifswald sowie die Mensa in Neubrandenburg begrüßen ab sofort an Wochentagen von 11 bis 14 Uhr wieder Gäste, die auch vor Ort essen können. Bildungsministerium und Gesundheitsämter haben dafür grünes Licht gegeben.

In Stralsund und Greifswald wird über die Cafeterias auch Mensa-Essen ausgegeben. Jeden Tag stehen zwei Gerichte zur Verfügung, wovon eines vegetarisch oder vegan ist. „Um die Öffnung zu ermöglichen, wurden Hygienekonzepte verfasst, die Tische und Stühle in den Räumen so reduziert, dass Abstände und Kontaktverbote eingehalten werden können, Spuckschutz-Vorrichtungen an Essensausgaben und Kassen sowie Wegemarkierungen und Absperrbänder angebracht“, listet Nele Reidenbach die getroffenen Vorkehrungen auf. Sie ist Mitarbeiterin des für alle drei Standorte zuständigen Studierendenwerks Greifswald.

Maske darf erst am Tisch abgenommen werden

Da die Anzahl der Sitzplätze wegen der Einhaltung der Corona-Schutz-Verordnung enorm reduziert werden musste, werde die To-go-Versorgung an allen drei Standorten parallel weiterlaufen. In allen drei Hochschulen gelten zudem die bekannten Hygieneregeln, die in Restaurants bereits angewandt werden.

Beispielsweise müssen Besucher eine Mund-Nasen-Maske tragen und dürfen diese nur am Tisch zum Essen absetzen. Wer vor Ort ist, muss seine Kontaktdaten angeben. Bargeldloses Zahlen und das Nutzen der Desinfektionsspender wird erbeten. Wer Coronavirus-typische Symptome wie Fieber aufweist, soll die Räume nicht betreten.

„Auch wenn die Öffnung mit Einschränkungen noch weit vom Regelbetrieb entfernt ist, freuen wir uns riesig, nun wieder Studierende und Mitarbeitende empfangen zu dürfen und so für ein kleines Stück Normalität in herausfordernden Zeiten am Campus zu sorgen“, sagt Cornelia Wolf-Körnert, Geschäftsführerin des Studierendenwerkes Greifswald.

Vor Corona waren es 1850 Gäste, danach 100

Am Greifswalder Beitzplatz wird bereits seit dem 7. Mai eine To-go-Versorgung angeboten. Dass der Universitätsbetrieb insgesamt noch stark eingeschränkt ist und deutlich weniger Studenten zu den Vorlesungen und Seminaren kommen, ist dort sehr start spürbar. Wurden in Zeiten vor Corona bis zu 1850 Gäste gezählt, waren es zum Neustart pro Tag gerade mal 100, wie Nele Reidenbach sagt. Mittlerweile ist die Zahl auf 350 angewachsen.

Von Kai Lachmann