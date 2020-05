Hochzeitsfeier fällt wegen Coronavirus aus – Greifswalder Paar hofft auf 2021

Greifswald

Die Blumengestecke waren bestellt, die Einladungen für die Hochzeit verschickt. Doch statt auf eine Feier mit Freunden und Familie zurückzublicken, hoffen Elisa Kwiatek-Scholz und Nico Scholz (beide 29) nun auf das kommende Jahr. Auf die Zeit dann hoffentlich nach der Coronapandemie. „Wir wollen dann unsere Hochzeitsfeier nachholen“, sagt Elisa Kwiatek-Scholz.

Das Paar wurde von der Coronakrise überrumpelt. „Dabei hatten wir uns gefreut. Es lief so schön reibungslos ab, innerhalb von drei Monaten hatten wir alles geplant“, sagt die junge Frau, die am 23. Januar ihren Antrag bekommen hatte.

Gesundheit steht im Mittelpunkt

Eigentlich sollte die große Feier am 4. April stattfinden, doch spätestens mit den Diskussionen um weitreichende Kontaktverbote in Deutschland erreichte die Coronaviruspandemie die Lebenswelt des Paares. „Ich blieb optimistisch, nachdem ich diese Nachrichten im Fernsehen gehört hatte. Dann schrieben schon die ersten Freundinnen: Was heißt das denn für eure Hochzeit?“

Sie redeten und entschieden sich für die Absage: Am 17. März wurde die Feier verschoben. Kosten seien ihnen keine entstanden, weil das Paar alle Leistungen wie Catering, Musik und Fotografie bei Freunden und Bekannten in Auftrag gegeben hatte. „Eine Hochzeit steht jetzt auch nicht im Mittelpunkt, sondern die Bewältigung der Krise und die Gesundheit der Menschen“, so die Frau.

Segnung für sich allein im Greifswalder Dom

„Es war natürlich ärgerlich. Aber immerhin haben wir uns im Februar bereits standesamtlich in Stralsund trauen lassen. Leider fällt die kirchliche Trauung aus – wir nehmen die Situation aber sportlich“, sagt Nico Scholz, Werkstattmeister.

Doch ganz ohne kirchlichen Beistand wagten die beiden den Schritt in die Ehe nicht: Die Dompfarrerin Beate Kempf-Beyrich ermöglichte einen besonderen Moment, in dem das seit acht Jahren liierte Paar den gesamten Dom für sich allein hatte. „Die Segnung war sehr schön, es gab eine musikalische Untermalung. Damit hat uns die Pfarrerin gut aufgefangen in dieser Situation“, sagt Kwiatek-Scholz. „Aber uns komplett allein in der Kirche trauen zu lassen, wäre doch sehr karg gewesen.“

Trauungen seit Anfang Mai wieder in Kirchen möglich

In der Domgemeinde war die Hochzeit des Paares die einzige angemeldete Trauung für den Sommer, informiert Pastorin Kempf-Beyrich. „Aber da seit Montag Gottesdienste wieder in Kirchen möglich sind unter Auflagen, sind jetzt auch Trauungen wieder möglich.“

Ebenfalls eine Hochzeitsabsage hat Pastor Bernd Magedanz aus der Gemeinde der Kirche St. Marien zu vermelden. Sie sei auf das nächste Jahr verschoben worden, um die von weit her angereiste Familie dabeizuhaben, die wegen der Einreisesperre nach Mecklenburg-Vorpommern fernbleiben musste.

Trauung im Standesamt nur mit Mundschutz

Eine Absagewelle im Standesamt der Stadt blieb bisher aus: Zwar wurden seit dem 16. März bis zum Stichtag 28. April zwei Eheschließungen abgesagt und insgesamt sechs verschoben, doch ließen sich zwölf Paare standesamtlich trauen, wie Pressesprecherin Andrea Reimann informiert. Die Trauungen finden dabei unter den geltenden Vorgaben zum Infektionsschutz mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand zwischen Standesbeamten und Teilnehmern der Trauung statt.

Nur Mitglieder des engsten Familienkreises wie Eltern, Kindern, aber auch Trauzeugen sind erlaubt. „Darüber hinaus besteht auch für Trauungen seit dem 27. April eine Maskenpflicht für alle an dem Trauprozess beteiligten Personen“, so Reimann weiter.

Schwangerschaft in Zeiten von Corona

Nicht nur ihre geplante Hochzeit, die auf dem Gelände des Ruderklubs Hilda am Museumshafen stattfinden sollte, sondern auch die Schwangerschaft von Elisa Kwiatek-Scholz läuft nun unter den Vorzeichen der Coronakrise ab.

So waren in den vergangenen Wochen flächendeckend Schwangerschaftskurse ausgefallen. „Dabei ist es wichtig, eine Vertrauensperson direkt vor sich zu haben, weil man ja über persönliche Themen spricht.“ Mit ihrer Hebamme sei sie zufrieden: „Aber es ist schon komisch, dass ich sie mit Mundschutz kennengelernt habe.“

Von Christopher Gottschalk