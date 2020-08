Höchste Zeit für neue Steganlage am Greifswalder Holzteich

Greifswald

Eine aufgeschobene Investition drängt sich entschieden zurück auf die Tagesordnung. Die Steganlage an der Marina am Holzteich ist bereits seit mehreren Jahren marode. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten bescheinigt jetzt dringenden Handlungsbedarf. Die Arbeiten könnten nur im Winter durchgeführt werden, so Dieter Schick vom Tiefbauamt, eine zeitnahe Entscheidung sei angebracht. Auf die Frage nach „Gefahr im Verzug“, wiegt Schick den Kopf. „Na ja, es ist fast soweit.“

„Locker, verrottet, nicht mehr standsicher“

Bereits eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 kommt zu einem deutlichen Ergebnis. „Während der Belag aus Bongossi seiner Natur entsprechend nur geringe Abnutzungserscheinungen aufweist, zeigen alle konstruktiven Elemente deutliche Schäden auf. Praktisch alle sichtbaren Pfahlköpfe sind durch Fäulnis geschädigt und wurden zum Teil bereits ersetzt oder abgedeckt“, heißt es dort. „Die wasserseitigen Pfähle sind auch im Bereich der Wasserwechselzone erkennbar verrottet. Der Balkenrost aus Nadelholz weist, verglichen mit den Pfählen, geringere Schäden auf, auffällig ist aber, dass sich zumindest die sichtbaren Bolzenverbindungen beim Anschluss der Zangen an die Pfähle gelockert haben und die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist.“ Eine im Januar 2020 vorgelegte Unterwasserinspektion bestätigte dort massive Schäden.

Droht die Klage auf Schadensersatz?

Umsonst ist so ein Bauprojekt natürlich nicht. Rund 1,4 Millionen Euro würde die Sanierung kosten, bislang konnte die bereits für den Haushalt 2019/2020 angemeldete Ersatzinvestition leider nicht finanziert werden. Und jetzt drückt das Tiefbauamt nicht umsonst aufs Tempo. „Diese Steganlage erschließt gleichzeitig die Bootsliegeplätze im Holzteich“, heißt es aus der Verwaltung. „Insofern können im Extremfall sogar Schadensersatzansprüche des Marinabetreibers auf die Stadt zukommen, wenn der Hauptsteg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss.“ Geplant ist der Ersatz des Holzsteges durch eine dauerhaft verzinkte Stahlkonstruktion mit einem Belag aus Recyclingkunststoff. Der Bauausschuss stimmte mit 11 Stimmen und zwei Enthaltungen für die außerplanmäßige Infrastrukturmaßnahme. Die Mittel sollen aus der Infrastrukturpauschale des Landes entnommen werden.

