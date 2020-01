Hör mal, wer da hämmert – Das sind Greifswalds größte Bauvorhaben

Greifswald

In Greifswald wird geklotzt und nicht gekleckert- Zumindest, was die Bauvorhaben angeht. Gleich mehrere Millionenprojekte stehen 2020 auf dem Programm, mit einem Gesamtvolumen von rund 117 Millionen Euro. Wir stellen die unterschiedlichen Hochbauvorhaben vor und erläutern Kosten und Details

Seit Juli wird bereits gebuddelt, derzeit gehen die Gründungsarbeiten voran. Am 4. Februar wird im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) der Grundstein für ein langersehntes Bauprojekt gelegt: Das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie. Nach Stand des Bauablaufplans soll das Zentrums im zweiten Quartal 2022 fertig sein. Dann steht eine Nutzfläche von rund 5 500 Quadratmetern in dem dreigeschossigen Gebäude für Ansiedlungen zur Verfügung, es sollen bis zu 240 Arbeitsplätze in den Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie entstehen.

Kostenpunkt für das Projekt – derzeit 37,7 Millionen Euro

Im zurückgesetzten Dachgeschoss wird ein Technikgeschoss entstehen, das Gebäude ist auch für Labors und flexibele Raumansprüche ausgelegt. Ein Schnäppchen ist das Zentrum freilich nicht: Die ursprünglichen Kostenberechnungen gingen von 30,17 Millionen Euro aus, mittlerweile schätzt man die Summe auf 37,7 Millionen, davon 16,5 Millionen Euro aus Fördermitteln.

Grund für die Preissteigerung sind nach Angaben der Verwaltung Planungsanpassungen aufgrund veränderter Normen, sowie die rasante Entwicklung der Baukosten.

Baustart für neues Greifswalder Forschungszentrum

So sieht es derzeit auf der Baustelle für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie derzeit aus. Grundsteinlegung ist am 4. Februar. Quelle: Stefanie Ploch

Stadtarchiv wird im März fertig

Auf der Zielgeraden befindet sich das Stadtarchiv. Nach einer mehr als 15-jährigen Standortsuche und lange Verzögerungen durch eine erneute Ausschreibung, werden die Bauarbeiten im März abgeschlossen. Die ursprünglich kalkulierten Baukosten erhöhten sich um rund zwei Millionen auf 8,1 Millionen Euro, davon 3,67 Millionen Euro Fördermittel.

Das Stadtarchiv wird im Laufe des kommenden Jahres umziehen und somit die beengten Räumlichkeiten in der Arndtstraße verlassen können. „Zunächst müssen aber Feuchtigkeitsmessungen in den Räumen durchgeführt werden“, erklärt Jan-Peter Manske vom Immobilienamt der Stadt. „Für die Einlagerung der sensiblen Archivalien sind ganz bestimmte klimatische Bedingungen erforderlich.“

Schicke Sache: Das neue Stadtarchiv ist fast fertig. Im Mai wird das Gebäude der Öffentlichkeit vorgestellt Quelle: Stefanie Ploch

Im Mai wird das terrakottafarbene Gebäude in der Straße An den Wurthen zum ersten Mal seine Pforten öffnen. Zum „Tag der Städtebauförderung“ am 16. Mai wird das Haus der Öffentlichkeit vorgestellt.

Doch richtig komplett ist der Standort dann noch nicht. Direkt neben den imposanten Bau soll nämlich auch noch das Landes- und Kirchenarchiv gebaut werden. Landesregierung und Nordkirche wollen hier ein gemeinsames Haus beziehen. „Noch sind die Grundstücke nicht verkauft“, sagt Manzke. „Wann der Baustart erfolgt, können wir noch nicht sagen.“

Greifswald: ein Archivgebäude für Land und Kirche

Sanierung Ernst-Moritz-Arndt-Schule

Lange gab es Verzögerungen, die Nerven bei Lehrern und Schülern liegen nach einer Bauzeit von drei Jahren blank. Jetzt ist ein Ende der Sanierungsarbeiten an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule in Sicht. Im zweiten Quartal 2020 soll es soweit sein, anschließend werden nur noch die Container zurückgebaut und das Kleinsportfeld saniert.

Nicht nur ein neues Dach hat die Schule bekommen, auch die Fassade, die Wasser- und Abwasserleitungen sind erneuert, die Sanitäranlagen wurden ausgewechselt, genau wie die Fußböden.

Die regionale Schule „Ernst-Moritz-Arndt“ ist derzeit eine Baustelle. Einige Schüler werden in Containern unterrichtet. Quelle: Stefanie Ploch

„Die Sanierung erfolgte Schritt für Schritt im Bestand bei laufendem Betrieb“, sagt Jan-Peter Manske. „Das ist nicht empfehlenswert und war uns eine Lehre. Zum einen ist die Koordinierung von Handwerkern, Unterricht und Bauplanung enorm aufwendig und führt zu Verzögerungen, zum anderen ist es auch eine Belastung für die Schüler und Lehrer.“ Durch eine unerwartet nötige Schadstoffsanierung wurde das Projekt teurer als gedacht, man geht von 6,5 Millionen Euro aus, 3,78 Millionen stammen aus Städtebaufördermitteln.

Baupreisexplosion verteuert Greifswalder Bauvorhaben

Theater Greifswald

Für eines der größten und kompliziertesten Hochbauprojekte wird es zwar 2020 noch keinen Startschuss geben, aber die Planungsprozesse werden angeschoben und im März der Öffentlichkeit vorgestellt. Bislang sind die Baukosten mit rund 23 Millionen angesetzt, es bleibt abzuwarten, ob es dabei bleibt. Es wird von möglichen rund 10 Millionen Euro Förderung ausgegangen. Für die Sanierung des Theaters haben im Vergangenen Jahr Untersuchungen der Bausubstanz und auch Statik stattgefunden.

Ergebnisse der Untersuchungen des Theaters werden im März vorgestellt. Quelle: Stefanie Ploch

Das Ergebnis: „Schlimmer als gedacht“, sagt der Leiter des Immobilienamtes, Winfried Kremer. „Der Keller ist so feucht, dass man ihn nicht mehr Nutzen kann, die Decke im 50-er Jahre Anbau entspricht nicht mehr der Tragfähigkeit für solche Nutzung, es muss unglaublich viel passieren.“

Geplant ist neben einer umfangreichen Sanierung unter anderem ein neuer Anbau für eine Kantine und ein Durchgang zwischen Anklamer Straße und Wolgaster Straße. Wann die Bauarbeiten starten ist noch unklar, zunächst muss auch eine Ersatzspielstätte für die Zeit ausgemacht werden. Eine Variante wäre nach Angaben der Verwaltung derzeit ein Standort am Helmshäger Berg, an dem ein Neubau die Theaterwerkstätten, den Fundus und die provisorische Spielstätte vereinen könnte.

Löschner und van Slooten im Interview: Darum muss das Theater Greifswald umziehen

Neue Sporthallen für Greifswald

Die Sporthallen III und II waren eigentlich für die Sanierung vorgesehen. Jetzt ist klar: Die beiden maroden Hallen werden abgerissen und neugebaut. Und zwar baugleich. „Vorgesehen sind zwei in drei Spielfelder unterteilbare Hallen mit Kraft-oder Gymnastikräumen.“

Weitere Anregungen des Sportausschusses, wie eine Tribüne, behindertengerechte Ausstattung oder die Gestaltung durch Graffitti sind in die Ausschreibungen eingegangen.

Die Greifswalder Sporthalle III ist in die Jahre gekommen und soll einem Nubau weichen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Beim Bau der Sporthalle III könne man den Neubau direkt hinter die bereits bestehende Halle setzen und diese später abreißen, erklärt er. Bei der Sporthalle II ist das aus Platzgründen leider nicht möglich. Baubeginn könnte im Jahr 2021 sein.

Greifswald: Neubau der Sporthallen II und III bis 2021

Kitas „Zwergenland“, „Tausend Farben“ und „ Friedrich Wolf “

Zwei baugleiche Kitas – wo gibt es denn sowas? Der kommunale Betrieb Hansekinder hatte sich zu dem Schritt entschlossen, mit der Arbeit der Rostocker Architekten sei man sehr zufrieden. Die Bauarbeiten an den beiden Energiesparhäusern gehen planmäßig voran, die Kita „Zwergenland“ im Ostseeviertel ( Baukosten 4,7 Millionen Euro) soll im Mai 2020 eröffnen, dann werden rund 150 Kinder die 1600 Quadratmeter großen Haus in Beschlag nehmen.

Mit dem Einzug in das neue Gebäude wechselt die Kita Marschak auch den Namen und soll künftig„Tausend Farben“ heißen. Quelle: Stefanie Ploch

Auch in der Kita Marschak in Schönwalde II steigt die Vorfreude. Jüngst war Richtfest für den Nachfolgebau, die Kita wird „Tausend Farben“ ( Baukosten 4,6 Millionen Euro) heißen. Die Fertigstellung ist für September geplant. Ein anderes Konzept verfolgt man bei der Kita „ Friedrich Wolf“ in der Lise-Meitner-Straße: Der Plattenbau soll saniert werden. Geschätzte Kosten: Rund 4,8

Richtfest für die Greifswalder Kita „Tausend Farben“

Radstation und Außenanlagen der Fischer-Schule werden im Sommer fertig

Am Greifswalder Hauptbahnhof soll eine Radstation entstehen. Quelle: Peter Binder

Lang ersehnt ist die Radstation am Bahnhof. Im Sommer soll die Eröffnung der Station mit rund 140 Stellplätzen nun endlich erfolgen. Das Projekt kostet rund 400 000 Euro, etwa 310 000 Euro können durch Fördermittel gedeckt werden.

Greifswald: Radstation verzögert sich weiter

Der Abriss der alten Gebäude der Erwin-Fischer-Schule ist abgeschlossen. Nun wird das Gelände beräumt und die Außenanlagen einschließlich der Sportflächen neu gestaltet. Geschätzte Kosten: Knapp 1 Million Euro.

Von Anne Ziebarth