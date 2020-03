Hoffen auf Geld: Greifswalder Nierenforscher wollen Pilotstudie starten

Greifswald

Dr. Nicole Endlich hofft auf den nächsten großen Schritt in der Erforschung von Nierenerkrankungen. Sie ist Professorin am Institut für Anatomie und Zellbiologie der Uni Greifswald und Mitgründerin des Start-ups Nipoka.

In der kommenden Woche werde Endlich in Schwerin mit Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) über die Finanzierung einer Pilotstudie reden, in der zum ersten Mal das von Nipoka entwickelte Messverfahren für Nierenerkrankungen an Patienten getestet werden soll. „Wir hoffen auf das Geld, weil wir mit der Studie auch an größere Kliniken wollen“, sagt Endlich.

Patienten haben höheres Sterberisiko

Grund für Nierenerkrankungen seien in 80 Prozent der Fälle Veränderungen der Füßchenzellen, erklärt die Forscherin. Sie filtern Proteine. Das Verfahren von Nipoka ermöglicht mithilfe der Lichtmikroskopie Veränderungen der Füßchenzellen genau zu bestimmen. Sind die Zellen beschädigt, gelangen Proteine ungefiltert in die Niere. Patienten bleibe im Falle einer schweren Nierenerkrankung nur der Gang zur Dialyse – einem Blutaustausch – oder eine Transplantation. In beiden Fällen steige das Sterberisiko der Patienten.

Tim Endlich zeigt das Modell einer Niere vor einer Nahaufnahme von Füßchenzellen, die Proteine aus der Niere filtern. Erkranken sie, wird die Niere beeinträchtigt. Das Start-Up Nipoka aus Greifswald hat zur Messung der Zellen ein neuartiges Verfahren entwickelt. Quelle: Christopher Gottschalk

Veranstaltung muss wegen Coronavirus ausfallen

Die Niere braucht Hilfe – diese Mission verfolgt Forscherin Endlich seit mehreren Jahren, unter anderem gründete sie den Forschungsverbund „Save The Kidney“. Zwar wisse man, dass rund zehn Prozent aller Menschen an einer Nierenkrankheit leiden und dass in Vorpommern sogar 17 Prozent der Bevölkerung betroffen sind; aber Medikamente und Heilung existieren nicht. Anlässlich des heutigen Weltnierentags wollte sie mit Patienten, Forschern und Interessierten mit Infoveranstaltungen auf das Thema aufmerksam machen, doch die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 zwang die Veranstalter zur Absage. Nachholtermin ist der 25. Mai.

