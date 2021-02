Greifswald

Während sich die Nachbarlandkreise auf die Öffnung der Kitas, Schulen und Friseure vorbereiten, ab dem 24. Februar sogar über testweise Öffnungen des Einzelhandels gesprochen wird, herrscht in Vorpommern-Greifswald Stillstand. Unser Kreis gehört zu den bundesweiten Corona-Hotspots. Seit Wochen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 150.

Die OSTSEE-ZEITUNG gibt den Überblick, worauf sich die Einwohner bei uns im Landkreis einstellen müssen.

Wann öffnen die Friseure in Vorpommern-Greifswald?

Das steht noch nicht fest. Bislang liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei uns im Kreis deutlich über 150. Solange das der Fall ist, bleibt eine Öffnung ausgeschlossen. Die Zahlen müssen soweit sinken, dass die Inzidenz stabil unter 150 liegt. Die Entwicklung der kommenden Tage wird also den Ausschlag geben, ob die Friseure wie im Rest des Landes am 1. März öffnen dürfen oder nicht. Wie Regierungssprecher Andreas Timm mitteilt, entscheiden die Landesregierung und der Landkreis gemeinsam Ende der kommenden Woche.

Wann erreicht Vorpommern-Greifswald die Inzidenz von 150?

Das lässt sich derzeit nicht abschätzen. Vorpommern-Greifswald hat vor einem Monat erstmals eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 (17. Januar) erreicht. Seitdem gibt es ein Auf und Ab. Einmal ist die Inzidenz auf den Wert 147,7 gefallen (2. Februar) und anschließend wieder auf über 210 (10. Februar) gestiegen. Es ist demnach möglich, dass die Inzidenz innerhalb von zwei Wochen um 50 Punkte sinkt. Ein größerer Ausbruch, beispielsweise in einem Pflegeheim, würde jedoch reichen, um den Trend umzukehren.

Müssten die Friseure dann wieder schließen?

Auch wenn die Friseure in Vorpommern-Greifswald öffnen sollten, ist es denkbar, dass diese wieder schließen müssen, sollten die Zahlen erneut steigen und der Kreis wieder zum Hochrisikogebiet werden. „In dem Fall muss der Landkreis Schutzmaßnahmen erlassen. Dazu könnte auch die Schließung der Friseure gehören“, erklärt Regierungssprecher Timm.

Darf ich nach Stralsund zum Friseur fahren?

Nein, sollten die Friseure in Vorpommern-Greifswald geschlossen bleiben, dürfen die Einwohner nicht in andere Landkreise zum Friseur fahren. Der Landkreis muss im Auftrag des Landes eine Allgemeinverfügung erlassen, die sicherstellt, dass das verboten ist. Allerdings ist das schwierig zu kontrollieren. Die Politik könnte hier an die Friseure appellieren, keine Termine an Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu vergeben. Die Ordnungsämter in Vorpommern-Rügen oder Rostock könnten zudem stichprobenartige Kontrollen durchführen und sich die Personalausweise zeigen lassen.

Wann öffnen die Kitas wieder regulär?

Die Kitas werden regulär geöffnet, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Bis dahin wird lediglich die aktuell geltende Notbetreuung angeboten. Vorpommern-Greifswald ist damit der einzige Landkreis in MV, der seine Kitas in der kommenden Woche nicht wieder regulär öffnen darf.

Startet der Unterricht nach den Winterferien wieder regulär in Klasse eins bis sechs?

Nein. Wann es soweit sein wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz muss unterhalb von 50 liegen, damit wieder regulärer Präsenzunterricht für die Klassen eins bis sechs angeboten wird. Das ist derzeit in den Landkreisen Rostock, Vorpommern-Rügen und der Hansestadt Rostock der Fall. Sobald die Inzidenz auf über 50 steigt, wird die Präsenzpflicht aufgehoben. Ab 150 gilt die Notbetreuung.

Wann dürfen die älteren Jahrgänge wieder zur Schule?

Das ist derzeit in Vorpommern-Greifswald noch nicht absehbar. Landesweit ist der 8. März der Stichtag, an dem die Schüler ab Klasse sieben im Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren sollen. Allerdings gilt auch hier, dass die Sieben-Tage-Inzidenz unterhalb von 50 liegen muss. Dass das bei uns im Kreis gelingt, ist ausgeschlossen.

Warum sind die Infektionszahlen ausgerechnet bei uns so hoch?

Als Ursache gelten unter anderem die vielen Berufspendler aus Polen. Im Nachbarland gibt es teils deutlich höhere Infektionszahlen. Die grenznahe Uecker-Randow-Region ist besonders stark betroffen. Kritisiert wird zudem die teils sehr langsame Kontaktverfolgung durch den Landkreis. Im Fall eines Greifswalder Unternehmens dauerte es nach einem positiven Fall sechs Tage, bis der erste Mitarbeiter als Erstkontakt angerufen wurde.

Derart lange Zeiträume könnten für eine Verschleppung der Infektionen verantwortlich sein. Landrat Michael Sack (CDU) führt zudem mehrere Ausbrüche in Pflegeheimen an, bei denen sehr viele Menschen betroffen waren. Er spricht auch von einem diffusen Infektionsgeschehen, was auf den privaten Bereich zurückzuführen ist. Allerdings sind das Faktoren, die auf alle Landkreise zutreffen.

Können Friseure in Teilen des Kreises mit geringeren Infektionszahlen öffnen?

Wenn sich das hohe Infektionsgeschehen deutlich auf einen Teil des Kreises beschränken lässt, wäre es denkbar, dass bestimmte Maßnahmen nur für einen Teil von Vorpommern-Greifswald gelten. Diese Entscheidung liegt im Ermessen des Landrates.

Darf ich noch nach Polen zum Einkaufen oder Tanken fahren?

Wer das macht, muss sich danach in zweiwöchige Quarantäne begeben. Diese ist vorgeschrieben, weil Polen Risikogebiet ist. Seit vergangener Woche hat die Landespolizei die Kontrollen verschärft, um den Einkaufstourismus zu verhindern.

Von Katharina Degrassi