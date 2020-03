Hohe Nachfrage: 82 Corona-Tests im Greifswalder Abstrichzentrum 

Greifswald

Die Nachfrage nach Corona-Tests in Greifswald ist rapide angestiegen. Wie Pressesprecher Christian Arns mitteilte, wurden am Freitag im neu eingerichteten Drive-in-Abstrichzentrum der Universitätsmedizin Greifswald ( UMG) 82 Abstriche genommen. Hier können Personen, die eine Zuweisung von ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt haben mit dem Auto vorfahren und einen Rachenabstrich durchführen lassen um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Am ersten Tag waren Abstriche von 19 Menschen genommen worden. Alle diese Proben seien negativ gewesen, so Arns. Insgesamt wurden am Donnerstag an der UMG 26 Proben getestet. Zwei davon waren Überprüfungen bereits bekannter Fälle, die erneut positiv getestet wurden.

Abstrichzentrum in der Greifswalder Universitätsmedizin Das Abstrichzentrum wurde auf dem Vorplatz der Mensa am Universitätsmedizin-Hauptgebäude eingerichtet und ist montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Für die Corona-Tests ist eine Zuweisung des Hausarzts oder des Gesundheitsamtes notwendig, Ausweis und Krankenkassenkarte sind mitzubringen. Die Zufahrt erfolgt über die Fleischmannstraße.

Zwei neue Verdachtsfälle in der Universitätsmedizin

In der Unimedizin befinden sich aktuell zwei Patienten, die formal als Verdachtsfälle gelten. In beiden Fällen wird die Wahrscheinlichkeit einer Infektion als gering eingeschätzt. Der erste Patient war im Urlaub in Italien und stammt aus Greifswald. Er wurde mit Verdacht auf Schlagan­fall hierher verlegt. Nach eigenen Angaben wurde er bereits in Italien negativ getestet, aber da dieses Er­gebnis nicht schriftlich vorliegt, wurde ervorsorglich als Verdachtsfall eingestuft und isoliert.

Der zweite Patient stammt aus Polen und bedurfte wegen verschiedener Krankheitssymptome der stationären Überwachung. Er hatte Kontakt zu italienischen Kollegen, die Erkältungssymptome gezeigt hatten. Daher wurde er isoliert und abgestrichen. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Krankenbesuche bei Patienten nur in Ausnahmefällen

Vorerst sollten Besuche bei Patienten in der Universitätsmedizin möglichst vollständig vermieden werden. Nur in Ausnahmefällen können Patienten einen Besucher pro Tag empfangen. Um diese Restriktionen zumindest teil­weise zu kompensieren, werden heute die Telefone aller Patienten freigeschaltet; Telefonate sind dann kostenfrei.

Zwei neue Fälle im Landkreis

Wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums hervorgeht, gibt es zwei neue Fälle von Corona-Infizierten im Landkreis. Woher die Infizierten kommen, möchte der Landkreis nicht sagen. Somit sind in Vorpommern-Greifswald derzeit vier Personen positiv auf das Virus getestet worden, landesweit sind es mittlerweile 33. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer: Bürgertelefon zum Corona-Virus: 03834/ 8760-2300 (Montag-Freitag von 8 -16 Uhr - Dienstag von 8-18 Uhr)

Lesen Sie mehr:

Andrang am Corona-Abstrichzentrum in Greifswald

Coronavirus: So lief der erste Tag an der Drive-In-Teststation in Greifswald

Corona: In Greifswald bleiben Türen an Bussen geschlossen

Von Anne Ziebarth