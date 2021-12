Greifswald

Es fühlt sich an, wie ein tiefer dunkler Sog, ein Stein, der einen unter Wasser zieht oder wie eine beengende Dunkelheit, die einen immer weiter zusammendrückt. Die Tage ziehen sich unendlich lang dahin, sie sind kalt und leer. Da ist dieser Gedanke, dass es keinen Sinn mehr hat, weiterzuleben, und wie schön es wäre, wenn jetzt einfach alles vorbei wäre. So oder so ähnlich war das damals, vor etwa zweieinhalb Jahren, als eine Freundin das erste Mal darüber sprach, wie sie sich fühlt. Melanie Krüger (17) kam damals zum ersten Mal mit dem Wort Depression in Berührung und dem, was dahintersteht.

Grundwissen über psychische Erkrankungen vermitteln

Die jetzige Zwölftklässlerin am Greifswalder Jahngymnasium wusste damals nicht genau, wie sie damit umgehen soll oder was sie machen kann. „Aus irgendeinem Grund wird einem nicht erzählt, dass es sowas gibt“, sagt die Schülerin. Das müsse sich dringend ändern. Deswegen hat die Greifswalderin eine Petition gestartet, deren Ziel es ist, psychische Erkrankungen im Schulunterricht zu thematisieren. „Ich habe im Biologieunterricht in der siebten Klasse gelernt, was die Anzeichen für einen Herzinfarkt und eine Blutvergiftung sind. Schüler sollten auch ein Grundwissen über psychische Krankheiten erlangen“, sagt Melanie und hat dabei bereits konkrete Vorstellungen.

Suizidrate steigt ab dem 15. Lebensjahr deutlich

Ähnlich wie Präventionstage zu Alkohol und Drogen soll es auch Projekttage zur psychischen Gesundheit geben. „Ab dem 15. Lebensjahr steigt die Suizidrate signifikant. Selbstmord ist die zweithäufigste Todesursache von Jugendlichen“, sagt Melanie Krüger. Projekttage und Aufklärung helfen dabei sowohl Kontaktpersonen, um sensibler auf Betroffene eingehen zu können, als auch den Menschen, die unter Sorgen oder sogar einer psychischen Erkrankung leiden. Denn auch das ist ein vielfach unterschätztes Problem. „Ich habe ganz lange nicht gewusst, dass es nicht normal ist, wie ich mich fühle“, sagt eine Freundin von Melanie. Ein solches Präventionsangebot kann also eine Art Basis schaffen, um überhaupt über das Thema ins Gespräch zu kommen und sich selbst besser kennenzulernen.

Depressionen, Ess- und Angststörungen verbreitet

„Viele trauen sich auch nicht, über ihre Probleme zu sprechen. Dabei fühlen sich die Betroffenen so sehr alleine gelassen“, weiß Melanie. Längst sind es nicht mehr nur ein oder zwei Freundinnen in ihrem schulischen Umfeld, deren Probleme sie kennt. „Mehrere sind wegen psychischer Probleme in Behandlung“, sagt Melanie Krüger.

Depressionen, Ess- und Angststörungen – all das ist verbreitet, ohne, dass Jugendliche lernen, was das ist, wie man damit umgeht und wie man für Menschen da sein kann, die betroffen sind oder vielleicht auf dem Weg sind, in ein solches Problem hineinzuschlittern.

Problem soziale Medien

„Wenn jemand magersüchtig ist, fällt das vielleicht noch schneller auf, weil die Person in kurzer Zeit stark abnimmt“, sagt Melanie Krüger. „Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der eine Diät als etwas Wünschenswertes deklariert wird. Die sozialen Medien vermitteln da vollkommen falsche Körperideale.“

Melanie wirkt wie ein Lexikon über psychische Erkrankungen. Sie erklärt routiniert, dass Menschen, die eine Essstörung haben, auf diesem Weg Kontrolle über ihr Leben erlangen wollen. „Es passiert so viel, was wir nicht beeinflussen können. Indem die Person steuert, wenig zu essen, zeigt sie sich selbst, dass sie Kontrolle hat und das schaffen kann.“

Seit ihre Freundin damals an Depressionen erkrankte, hat sich die Schülerin sehr viel belesen, Reportagen und Dokumentationen geschaut und ihr ist immer deutlicher geworden, wie groß die Themen psychische Krankheiten und psychische Gesundheit sind, über die mit Jugendlichen nie gesprochen wird. So wurde die Idee der Petition immer konkreter.

Corona verstärkt die psychischen Belastungen

„Corona hat die psychischen Belastungen enorm verstärkt. Es gibt viele, denen es während des Lockdown und des Homeschooling schlecht ging, die erschöpft und frustriert von den ewigen Einschränkungen und der sozialen Isolation waren und sind“, so Melanie Krüger. Und doch seien das alles Probleme, die es auch vor Corona gab und die es immer geben wird. „Die Pubertät ist eine extrem vulnerable Phase.“ Während die Jugendlichen damit beschäftigt seien, sich selbst zu finden, sind sie einem enorm hohen schulischen Druck ausgesetzt.

Hier finden Betroffene Hilfe Wer Selbstmordgedanken hat, kann zahlreiche Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Unter anderem können kostenfrei und anonym die Mitarbeiter der Telefon-Seelsorge angerufen werden: 0800/1110111. Krisenchat ist ein Hilfsangebot an Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Wer Probleme, egal welcher Art, hat und mit jemandem reden möchte, kann über den Nachrichtendienst WhatsApp ehrenamtliche Berater kontaktieren: www.krisenchat.de. Depribuddy ist eine Online-Selbsthilfeplattform, auf der sich Menschen mit Depressionen oder anderen psychischen Beeinträchtigungen gegenseitig unterstützen und in Kontakt treten können: www.depribudy.ch. Wenn Sie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchten, können Sie einen Termin für eine Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten Ihrer Wahl vereinbaren. Der Termin muss innerhalb eines Monats angeboten werden. An solche Sprechstundentermine kann sich eine Notfallbehandlung über bis zu zwölf Therapiestunden anschließen. Erst danach muss eine Langzeittherapie beantragt werden, für die die Wartezeit derzeit bis zu einem Jahr in MV beträgt. Das Netzwerk Psychische Gesundheit an der Universität Greifswald (www.psychologie.uni-greifswald.de/gemeinsam) richtet sich an Betroffene, Ärzte, Psychologen, Wissenschaftler und Angehörige. Es möchte psychische Erkrankungen bekannter machen, Wissen vermitteln, die Hilfsangebote verbessern und vernetzten.

Projekttag am Jahngymnasium fällt coronabedingt ins Wasser

Wenn es der Schülerin gelingt, 6700 Unterschriften unter ihrer Onlinepetition zu sammeln, wird sich der Petitionsausschuss des Landtages MV mit dem Anliegen befassen. Um nicht bis dahin warten zu müssen, hat Melanie Krüger mit einer Freundin ganz konkret die Idee eines Projekttages für die 12. Klassen am Jahngymnasium angeschoben. Doch nun fällt die Projektwoche coronabedingt aus. „Das Abitur ist eine extrem stressige Phase. Es sollte darum gehen, zu vermitteln, wie wir Schüler besser mit Stress, Druck und Prüfungsangst umgehen können“, sagt Melanie Krüger. Wieder eine Hürde, die Corona mit sich bringt.

Da Melanie im Sommer ihr Abitur macht, wird sie selbst keinen Suizidpräventionstag mehr in der Schule erleben. Nun kann sie nur noch dafür kämpfen, dass nachfolgende Schülergenerationen von Projekttagen zur psychischen Gesundheit und psychischen Krankheiten profitieren. Dafür setzt sie sich auch im Netzwerk für psychische Gesundheit ein, das an der Universität Greifswald angesiedelt ist.

Petition Suizidprävention in Schulen in MV einführen!:

https://www.openpetition.de/petition/online/suizidpraevention-an-schulen-in-mv-einfuehren?

Von Katharina Degrassi