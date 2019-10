Hollands Botschafter kommt

Greifswald.

Auf Einladung des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern Patrick Dahlemann ( SPD) besucht der Botschafter des Königreichs der Niederlande, Wepke Kingsma, gemeinsam mit dem Staatssekretär am 24. Oktober Vorpommern. Dabei sind folgende Programmpunkte sind geplant: In Greifswald, 9 Uhr Besuch des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), in Anklam, 11.30 Uhr Besuch der Zuckerfabrik, in Torgelow, 14 Uhr Besuch der Eisengießerei und danach der Biogas GmbH der ME-LE-Unternehmensgruppe.

Fokus auf Region Vorpommern

„Ich freue mich sehr, dass der Botschafter des Königreichs der Niederlande zu uns nach Vorpommern kommt, um den östlichen Landesteil näher kennenzulernen. Beim Besuchsprogramm haben wir einen Schwerpunkt auf Innovation gelegt. Wendelstein, die größten Rotornarben und Forschung im Bereich Biogas sind dafür spannende Ansätze. Mit der Zuckerfabrik haben wir einen niederländischen Bezug“, betonte Patrick Dahlemann im Vorfeld des Besuches. Und Botschafter Wepke Kingsma erklärte in diesem Zusammenhang: „Es ist uns sehr wichtig, unsere Verbindung mit Mecklenburg-Vorpommern zu stärken. Dabei richten wir diesmal den Fokus auf die Region Vorpommern.“

Von OZ