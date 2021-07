Holzbrand in Helmshagen bei Greifswald löst Großeinsatz aus

Greifswald

Ein Holzstapel ist am Sonntagmorgen auf einem Werkstoffhof in Helmshagen bei Greifswald in Flammen aufgegangen. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die in Richtung Hinrichshagen zog.

Am Vormittag waren über 70 Einsatzkräfte der Greifswalder Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehren aus Dersekow, Weitenhagen, Dargelin, Behrenhoff, Gützkow, Greifswald und Bandelin vor Ort, um die Flammen zu löschen. Auch der erweiterte Löschzug Nord unterstützte die Einsatzkräfte.

Kräfte mussten nachalarmiert werden

„Auf der Anfahrt haben wir bereits gesehen, dass es eine extreme Rauchenwicklung gibt“, sagt Einsatzleiter Thomas Putzar von der Feuerwehr Dersekow, die als erster vor Ort war, nachdem sie gegen sieben Uhr morgens über den Brand informiert wurden. Um wie viele Tonnen Holz es sich handelt, ist noch unklar. Gleiches gilt für die Brandursache.

„Wir haben haben Kräfte nachalamieren müssen, weil wir das Problem haben, dass wir Atemschutzgeräteträger benötigen, die in dem Bereich drin sind, wo der Rauch rüberzieht“, erklärt Putzar weiter. Durch die Rauchentwicklung werden Anwohner aus Helshagen und Hinrichshagen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Einsatz werde noch bis in den Nachmittag hinein andauern.

Von chl