Homepage des Kreises Vorpommern-Greifswald jetzt vielsprachig

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist jetzt vielspachig. Die Homepage der Kreisverwaltung übersetzt seit Neuestem Inhalte ins Polnische und in neun weitere Sprachen. In den vergangenen Tagen hätten den Kreis vermehrt Anfragen zu Fremdsprachen auf der Homepage der Verwaltung erreicht, teilte die Pressestelle mit. Dies sei auch auf das gestiegene Bedürfnis nach Informationen in den vergangenen Wochen während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Der Google-Übersetzer macht es

Die Internetseite ist mit einer automatischen Übersetzungsfunktion, dem Google Übersetzer, ausgestattet. Damit sei das Lesen von Beiträgen und Einträgen auf der Seite in den gängigsten Sprachen kein Problem, hieß es von der Pressestelle. Texte können damit nicht nur in Deutsch, sondern auch in Polnisch, Dänisch Englisch, Arabisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Russisch, Spanisch und Türkisch gelesen werden.

Wie funktioniert es?

Die Funktion ist einfach. Klickt man auf der Startseite am oberen rechten Bildrand auf das Feld „Sprache auswählen“, öffnet sich ein Fenster, auf dem der Nutzer die bevorzugte Sprache wählen kann. Klickt man sich dann in seiner ausgewählten Sprache auf die nächste Seite weiter, muss wiederum die Übersetzungsfunktion auf dem rechten Bildrand angeklickt werden, damit die Texte aus dem Deutschen übersetzt werden.

Wie gut ist die Übersetzung?

Der Landkreis ist zufrieden. Neben anderen Sprachen habe das Team der Pressestelle insbesondere die Übersetzungsfunktion in die Sprache des polnischen Nachbarlandes einer Prüfung unterzogen. Diese sei von polnischen Muttersprachlern und Linguisten vorgenommen worden. „Sie befanden die Übersetzungsergebnisse für sehr gut“, so ein Kreissprecher.

Damit sei die Homepage nicht nur für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen durch die integrierte Vorlesefunktion in deutscher Sprache „barrierefrei“, sondern überbrücke mit der Übersetzungsfunktion auch Sprachbarrieren, hieß es von der Pressestelle.

