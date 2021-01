Homeschooling: Landtagsabgeordnete bieten Hilfe in Greifswald und Anklam an

Greifswald

Zum Homeschooling ins Wahlkreisbüro: In Vorpommern-Greifswald bekommen Schüler für das Lernen zu Hause jetzt Unterstützung von Landtagsabgeordneten der Partei Die Linke. Sie bieten Schülern und deren Eltern ab sofort Hilfe beim Homeschooling in ihren Wahlkreisbüros in Greifswald und Anklam an.

Hilfe, wenn die Technik fehlt

Seit Monaten prägt das coronabedingte Lernen zu Hause den Unterrichtsalltag für viele Schüler. Längst nicht jeder ist dafür bestens gerüstet. Darauf weist der Kreisverband Peene-Uecker-Ryck der Partei Die Linke hin. Das Homeschooling stelle vor allem die Lernenden vor Probleme, die zu Hause technisch nicht gut ausgestattet sind. Genau jenen wollen Dr. Mignon Schwenke und Jeannine Rösler, Landtagsabgeordnete der Linken, helfen. Sie bieten ihnen ab sofort technische Unterstützung in ihren Wahlkreisbüros in Greifswald und Anklam an.

Drucken, Scannen und Internet im Wahlkreisbüro

In Anklam können Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern im Wahlkreisbüro zum Beispiel Lernmaterial kopieren und ausdrucken lassen. Im Greifswalder Büro der Landtagsabgeordneten besteht zudem die Möglichkeit, Unterlagen scannen zu lassen. Wer Hilfe benötigt, kann sich per Telefon oder E-Mail an die Wahlkreismitarbeiter wenden. Die zu druckenden Aufgaben werden umgehend zugeschickt. Um Unterlagen scannen zu lassen oder das WLAN zu nutzen, wird um eine Terminvereinbarung gebeten. Das Wahlkreisbüro in Greifswald befindet sich in der Lange Straße 13, Telefonnummer 0 38 34/59 46 28, E-Mail an wahlkreis@mignon-schwenke.de, Ansprechpartner ist Daniel Seiffert. Das Wahlkreisbüro in Anklam in der Mühlenstraße 18B ist unter der Rufnummer 01 72/8 47 05 25 oder per E-Mail an wkb.roesler@t-online.de erreichbar. Ansprechpartner ist hier Dirk Bruhn.

