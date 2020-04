Homeschooling in Greifswald: Biounterricht für zu Hause

Greifswald

Seit mehreren Wochen sind die Schulen und Kindergärten in der Hansestadt wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Um dennoch etwas Unterricht in die heimischen vier Wände zu bringen, stellt die Arbeitsgruppe „Angewandte Zoologie und Naturschutz“ der Universität Greifswald auf der Homepage www.fledermausfun.de kostenloses Lehrmaterial aus dem Bereich Biologie zur Verfügung.

Unterrichtsstoff für alle Altersstufen

Die Schulmaterialien, die das Hauptthema Fledermäuse beinhalten, wurden von Pädagogen nach dem jeweiligen Lehrplan der Altersklassen angefertigt. So gibt es neben Unterrichtsstoff für Grund-, Regional- und Gymniasalschüler auch Material für Kindergärten. „Wir hoffen so auch unseren Beitrag in der Corona-Krise leisten zu können und die Plattform bekannter zu machen“, sagt der Projektkoordinator Marcus Fritze. Denn die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus würden besonders Schulklassen treffen, da es derzeit an Präsenzunterricht fehlen würde.

Mitmach-Forscher gesucht

Zudem bietet die Plattform an, Teil einer Forschungsaktion zu werden. Bei diesem Bürgerwissenschaftsprojekt „Forschung. Umweltbildung. Naturschutz – Mit F.U.N. in die Wildnis“ können Laien Forschungsdaten von freilebenden Fledermäusern bearbeiten. Dazu wurden Fotofallen aufgestellt, die Bilder von in Winterquartiere einfliegenden Fledermäusen gemacht haben. Diese Fledermausarten können von Interessierten bestimmt werden. Eine spannende Beschäftigung auch für die Familie in einer Zeit, in der viele Freizeitaktivitäten aufgrund der Coronakrise stark eingeschränkt sind, sagt Marcus Fritze. Das Citizen-Science-Projekt wurde im vergangenen Jahr mit dem Qualitätssiegel der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

Von Christin Lachmann