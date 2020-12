Homeschooling in Greifswald hinkt digital hinterher

Greifswald

Bei Carolin Mencwel stellt sich dieser Tage ein Gefühl von Déjà-vu ein. Wieder ist das Coronavirus schuld, wieder sind es die Schulen, wieder sitzen ihre Kinder Zuhause, um zu lernen. Und Mencwel (33) fühlt sich von den Verantwortlichen an der Grundschule „ Käthe Kollwitz“ ziemlich allein gelassen. „Die Schulen hatten neun Monate Zeit, um sich auf einen neuen Lockdown vorzubereiten, aber passiert ist leider nichts“, stellt die Mutter von Zwillingen fest.

Zwar hatte das Land verkündet, dass der Unterricht für die Klassen 1 bis 6 vor den Weihnachtsferien in den Schulen gewährleistet wird, aber nach den Feiertagen steht eine weitere Woche Homeschooling an. Denn das Land ruft alle Eltern auf, ihre Kinder möglichst bis zum 8. Januar Zuhause zu unterrichten – für Schüler ab Stufe 7 ist das Lernen aus der Ferne Pflicht.

Kaum Digitalisierung

Zwar können Schüler bis Klasse 6 in die Schule, aber Mencwel hatte nicht das Gefühl, dass das bei ihren Zweitklässlerinnen wirklich gewünscht ist. „Mit den Elternschreiben der Schule wird mir suggeriert, dass die Kinder bitte zu Hause bleiben“, sagt sie und bezieht sich auf zwei Schreiben, die der OZ vorliegen. In einem der Schreiben heißt es gleich zu Beginn, dass alle nötigen Materialien in der Mappe seien. Zwar wird auch darauf hingewiesen, dass die Schule grundsätzlich geöffnet bleibt – aber eine strukturierte Vorbereitung von Homeschooling sehe anders aus, findet Mencwel.

„Da werden eine Reihe Arbeitsblätter und PDF-Seiten hingeklatscht und es wird erwartet, dass das jetzt bitte bearbeitet wird. Wir leben doch im digitalen Zeitalter der modernen Medien – da muss doch mehr möglich sein“, fordert sie. Es habe zwar eine Abfrage gegeben, wer digitale Endgeräte Zuhause habe, aber mehr nicht, erklärt Mencwel. Ausmaß des digitalen Unterrichts aus ihrer Sicht: „Wir können die Lehrer anmailen. Online-Lernmaterial gibt es nicht.“

„Bin keine Pädagogin“

Was bedeutet das nun für sie? Die Sachbearbeiterin bei einem Pflegeunternehmen folgt dem Appell der Politik und geht zurück ins Homeoffice. „Es heißt, dass ich arbeite und nebenher meine zwei Kinder unterrichte. Dabei bin ich doch keine Pädagogin und war froh, dass ich nach dem ersten Lockdown und einer Quarantäne an der Kollwitzschule in der Zwischenzeit wieder in meine Rolle als Mutter durfte“, sagt sie. Die Aufgaben verstehe sie, aber wisse deswegen noch lange nicht, wie sie Lösungsschritte kindgerecht und wirksam vermitteln soll.

Hilfe durch Externe

Bereits im ersten Lockdown hat Familie Mencwel ihr Bestes gegeben, ist aber dennoch an Grenzen gestoßen. Aufgaben seien teilweise nicht beendet worden, um Streit und Knatsch zu vermeiden, sagt die Mutter. „Für den Lernfortschritt war dieses Jahr eine Katastrophe.“ Die Zwillinge würden in Deutsch Schwierigkeiten haben und Lernlücken seien größer geworden, sodass sich die Familie nach dem Lockdown Hilfe beim Duden Institut suchte, in dem Kinder eine 1-zu-1-Lerntherapie bekommen (siehe Infokasten).

„Rückstand einfach zu groß“

„Gerade Kinder mit höherem Förderbedarf fallen durch das Raster“, sagt Anne Buchholz (42), eine der Institutsleiterinnen in Rostock und Greifswald. „Lernrückstände treten tatsächlich auf, je nachdem wie stark die Lehrer an den Schulen mit den Kindern in Kontakt sind. So müssen Kinder nun auch Klassen wiederholen, weil der Rückstand einfach zu groß geworden ist“, bilanziert sie.

„Duden Institut“ nach Weihnachten geschlossen Rund 110 Schüler lernen am „Duden Institut“ in Greifswald. Als Teil therapeutischer Berufe dürfen die Einrichtungen auch während eines harten Lockdowns öffnen. Nach Weihnachten bleiben die Türen bis zum 10. Januar zu, weil die Entwicklung des Infektionsgeschehens abgewartet werden soll. Stattdessen erfolgt eine Betreuung online. Rückfragen bei Klienten haben ergeben, dass kaum Onlineunterricht stattfindet, kaum Kontakt zu Lehrern besteht und häufig Arbeitsblätter ausgegeben werden, die lernschwache Schüler ohne elterliche Hilfe kaum bearbeiten können. Das „Duden Institut“ arbeitet mit Schülern aller Schultypen, der Großteil kommt von staatlichen Grundschulen.

Ute Prochnow, Leiterin der Käthe-Kollwitz-Schule, wollte sich zu einer telefonischen Nachfrage der OZ nicht äußern. Carolin Mencwel behilft sich nun weiter mit Youtube-Videos. „Da gibt es tolle Sachen. Es würde ja schon helfen, wenn Lehrer Eltern auf solche Videos hinweisen.“

Anders geht die Montessori-Schule vor, die in einem Schreiben an die Eltern auflistete, was sich seit dem ersten Lockdown in den Abläufen für das Distanzlernen verändert hat – darunter, welche App genutzt wird. Seit dem Sommer existiert ein Onlineprogramm, in dem Aufgaben gelöst werden. „Das ist übersichtlicher, die Aufgaben sind leicht abzurufen“, sagt Stadtinfo-Mitarbeiter Bastian Farr (34), dessen Kind in die 5. Klasse geht. Dennoch sei das Pensum hoch, habe ihm der Nachwuchs gesagt. „Die Organisation der Schule wirkt routinierter und entspannter als beim ersten Mal, viele Lehrer hatten die Zeit, Arbeitsblätter mitzugeben statt sie nur zu mailen“, lobt Farr.

