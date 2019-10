Horror-Crash mit vier Verletzten bei Greifswald – B 105 gesperrt

Greifswald

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Greifswald sind mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Informationen der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg krachten am Dienstagnachmittag zwei Autos auf der B105 in Höhe der Abfahrt Marktkauf frontal aufeinander, zur Unfallursache kann aktuell noch nichts gesagt werden.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle – die Bundesstraße 105 ist im Kurvenbereich komplett gesperrt. Nach OZ-Informationen soll es sich bei den Schwerverletzten um zwei Frauen und zwei Kinder handeln.

Mehr in Kürze.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.08.

Von Anne Ziebarth und Martina Rathke