Hortplätze für Viertklässler sind in Greifswald rar

Greifswald

An den kommunalen Horten der Hansestadt Greifswald herrscht Platznot. Deswegen kann der Eigenbetrieb Hansekinder als Betreiber nur vereinzelt Hortplätze für Viertklässler anbieten. Das bereitet Familie Borchardt Kopfzerbrechen. Obwohl Papa Christian dringend auf den Hort für seine neunjährige Tochter Marie-Luise angewiesen ist, ging die Familie bei der Platzvergabe leer aus. Im Hort Kunterbunt können im neuen Schuljahr nur sechs Schüler aus den fünf vierten Klassen der Nexögrundschule den Hort besuchen. Marie-Luise ist nicht dabei, sie steht auf der Warteliste. „Wir sind vor einem Jahr umgezogen, weil wir endlich eine Vierraumwohnung gefunden haben. Dadurch hat Marie-Luise jetzt einen weiten Schulweg. Den schafft sie noch nicht alleine. Wir arbeiten im Schichtdienst und können sie deswegen nicht immer zur Schule bringen“, erklärt der Papa. Damit Marie-Luise morgens nicht allein zu Hause ist und allein zur Schule muss, haben die Eltern bisher den Frühhort genutzt, ebenso an den Nachmittagen, wenn die Schicht länger als der Unterricht dauerte. Etwa drei Kilometer ist der Fußweg lang.

Geschäftsführer Achim Lerm erklärt: „Ab der vierten Klasse gibt es keinen Rechtsanspruch mehr auf einen Betreuungsplatz.“ In dem Alter seien die Mädchen und Jungen in der Regel so selbstständig, dass viele Eltern von sich aus auf eine Hortbetreuung verzichten. „Ich würde mir trotzdem wünschen, dass wir allen Eltern, die einen Platz möchten, diesen auch anbieten können“, sagt Lerm weiter. Allerdings seien die Schülerzahlen in der Hansestadt steigend, die baulichen Kapazitäten der Horte begrenzt. Er geht davon aus, dass die Platzprobleme noch deutlich zunehmen werden, bis die neue Grundschule in der Stadtrandsiedlung eröffnet.

Anzeige

Weil es seit Jahren begrenzte Kapazitäten gibt, enden die Verträge der drei Hansekinder-Horte mit den Eltern automatisch nach dem Ende des dritten Schuljahres. „Wir verteilen die Plätze nach Dringlichkeit, zum Beispiel wenn die Eltern aus dem Umland kommen und es keine gute Busanbindung gibt oder die Eltern im Schichtdienst arbeiten“, sagt Lerm. Im Falle der Familie Borchardt sei erst kürzlich bekannt geworden, dass sie einen Platz benötigt. Bei der Bedarfsabfrage per Mail im März hätten sich die Eltern nicht regulär zurückgemeldet und seien deswegen nicht bedacht worden. „Zum Beginn des Schuljahres ruckelt sich häufig noch etwas zurecht, manch eine Familie springt vielleicht noch ab und benötigt den Platz doch nicht. Es gibt gute Chancen, dass ein Nachrückerplatz frei wird“, erklärt Lerm. Mehr als Hoffen kann die Familie Borchardt also nicht.

Von Katharina Degrassi