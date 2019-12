Hotelbau am Greifswalder Hansering – Pachtvertrag besiegelt

Greifswald

Es bewegt sich etwas in Sachen Hotelbau am Hansering. Nachdem es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig um das Projekt geworden ist, nehmen die Planungen inzwischen Fahrt auf. Die Projektentwicklungsgesellschaft um den Hamburger Investor Axel Wittlinger, die Eigentümer des Grundstückes ist, und die Vienna House Hotelmanagement Gesellschaft als künftiger Betreiber haben den Pachtvertrag besiegelt. „Wir finden den Standort Greifswald passend. Das Hotel entsteht in einer sehr lebendigen Umgebung“, sagte die Sprecherin der Hotelgruppe, Eva Reinecke. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Das Hotel, so Reinecke weiter, soll in der Easy-Variante betrieben werden: lässig, in urbanem Lifestyle, mit Konferenzmöglichkeiten und einem Full-Service, also mit Restaurant. „Mit der Umgestaltung des Hanserings wird es eine tolle Location in Greifswald“ so Reinecke weiter. Rund 25 Mitarbeiter werden in dem Hotel arbeiten.

Bauschild soll noch vor Weihnachten stehen

Auch Bauherr und Investor Axel Wittlinger steht mit der Grundstücksgesellschaft Hansering A9 GmbH in den Startlöchern. „Wir rechnen damit, dass wir die Baugenehmigung von der Stadt noch in diesem Jahr erhalten.“ Noch vor Weihnachten soll an dem künftigen Bauplatz ein Bauschild aufgestellt werden, kündigte er an. „Wir haben geliefert und sind jetzt positiv gestimmt.“ Bei der Stadt liegt der Bauantrag seit Ende vergangenen Jahres zur Prüfung vor. Die Verwaltung hält sich zum Bearbeitungsstand bedeckt. „Es handelt sich um ein privates Bauvorhaben. Deshalb können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Info zum Stand der Baugenehmigung geben“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Ursprünglich sollte die Rostocker Arcona-Gruppe das Hotel mit 123 Zimmern in ihre Regie nehmen. Das Unternehmen hatte sich aber im Mai von 17 Stadthotels und zwei in Planung befindlichen Projekten in Greifswald und Mannheim getrennt. Daher war zunächst unklar, wie es mit Vienna House weiter geht. Inzwischen sind die Planungen sehr konkret. „Wir rechnen mit einem Baustart im Sommer 2020“, sagte Reinecke.

Land prüft Fördermittelantrag

Bevor sich die Bagger für den etwa 17,5 Millionen Euro teuren Bau drehen, sind allerdings noch einige Hausaufgaben zu machen. Deshalb will sich Wittlinger auf einen genauen Baustart noch nicht festlegen. Die Baugenehmigung, die der Investor in Kürze erwartet, ist Voraussetzung dafür, dass das Landesförderinstitut (LFI) über den Fördermittelantrag entscheidet. Während andernorts Hotelbauten nicht mehr gefördert werden, sieht das Land in der Uni-Stadt noch Bedarf an Übernachtungskapazitäten für Tagungsgäste. So fanden größere, von Greifswalder Wissenschaftler organisierte Konferenzen, wie zuletzt die Jahrestagung der Gesellschaft für Schädelbasis-Chirurgie oder auch die Jahrestagung der deutschen Rechtsmediziner, auf Usedom statt, weil in Greifswald die Kapazitäten fehlten. „Sobald die Antragsunterlagen vollständig vorliegen, kann über einen Zuwendungsbescheid entschieden werden“, sagte die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums Wiebke Wolf. Dem Wirtschaftsministerium ist das LFI als Behörde unterstellt.

Vom Hotel profitiert Handel und Gastronomie

Auch beim Stadtmarketing sieht man die letzten Entwicklungen positiv. „Dieses Hotel ist eine Schlüsselinvestition für die Zukunft der Stadt“, sagte der Chef der Greifswald Marketing GmbH, Maik Wittenbecher. Die Voraussetzungen, dass das Projekt nun tatsächlich kommt, seien nie besser gewesen als jetzt. Das Hotel werde den Tagungstourismus ankurbeln, ist er überzeugt. „Wir bekommen mit den Tagungsgästen Multiplikatoren in die Stadt, die für Greifswald werben.“ Vienna House, mit mehr als 40 Hotels in Europa, werde für Greifswald als Teil der Kette werben, von der Wertschöpfung werde der Greifswalder Handel wie auch die Gastronomie profitieren. Ein Tagestourist lässt nach Angaben Wittenbechers 35 Euro in der Stadt, bei einem Übernachtungsgast sind es 180 Euro.

Es wird eng am Hansering

Sollte im kommenden Jahr tatsächlich der Hotelbau starten, wird es am Hansering eng für die Baufahrzeuge. Die Stadt will im Frühjahr auch mit dem Umbau der Straße beginnen. Parallel dazu wird die Spundwand an der Rycknordseite erneuert. Wittlinger ist zuversichtlich, dass die rege Bautätigkeit den Hotelbau nicht verzögert. „Wir gehen davon aus, dass die Baufahrzeuge unsere Baustelle anfahren können, auch während des Umbaus des Hanserings.“

Von Martina Rathke