Hotelbau am Greifswalder Hansering muss bis Ende 2021 starten

Der Baustart für das am Hansering geplante Hotel muss bis Ende 2021 erfolgen. Die Bürgerschaft sprach sich am Donnerstag im nichtöffentlichen Teil ihrer Sitzung für eine Verlängerung der bestehenden Bauverpflichtung aus. Ende 2017 hatte die Bürgerschaft den Verkauf des Grundstücks A9-Quartier an die Hamburger Stöben Wittlinger GmbH beschlossen. Der Verkauf des Grundstückes war an die Klausel gebunden, dass bis Sommer 2020 mit dem Hotelbau begonnen werden muss. Aufgrund des Pächterwechsels von der Rostocker Arcona-Gruppe zum österreichischen Hotelkonzern ViennaHouse, der Corona-Krise und des langen Genehmigungsprozesses war der Baustart in diesem Sommer nicht mehr zu halten. Die Stadtverwaltung hatte erst Ende Juni die Baugenehmigung erteilt. Beim Land steht noch eine Entscheidung über eine Förderung des Hotels mit 123 Zimmern aus. Investor wie auch Hotelbetreiber ViennaHouse halten an den Hotelplänen fest.

