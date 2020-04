Hotelier aus Greifswald: „Die Menschen werden ihr Reiseverhalten ändern“

Greifswald

Ein Dienstfahrzeug mit einem Kennzeichen aus dem baden-württembergischen Esslingen parkt auf dem Hotelparkplatz. Vor dem Tresen an der Lobby steht ein Tisch, der den Gast mahnt, Abstand zu halten. Doch Gäste treten im Mercure-Hotel am Gorzberg seit der Corona-Krise nur noch selten an den Empfangstresen. Von den 113 Zimmern sind aktuell 15 belegt.

Über den Kaffeeautomaten und den Gläsern an der Bar liegen Tücher als Staubschutz. Die Flure sind leer. Hoteldirektor Richard F. Paymans ist überzeugt, dass die Hotellerie derzeit eine Belastungsprobe in einem nie dagewesenen Ausmaß durchlebt. „Ich habe den Azubis immer an 9/11 klar gemacht, wie anfällig die Tourismusbranche ist. Dass es mich selbst einmal erwischt, hätte ich nie gedacht.“

Anzeige

Je länger der Shutdown, desto schwieriger

Der 54-jährige Hotelchef hat Zeit für eine Kaffeepause, um über den Shutdown – und über die Zeit nach Corona nachzudenken. Seine 70 Mitarbeiter hat er Mitte März in Kurzarbeit geschickt. Er hat Soforthilfen beim Land und einen Kredit bei der KfW-Bank beantragt. Nun hofft er, dass er irgendwie durch die Krise kommt. „Je länger der Shutdown andauert, desto kritischer wird es“, sagt er.

Weitere OZ+ Artikel

Eine komplette Schließung des Hotels kam für Paymans nicht in Frage. „Die Kosten wie Pacht, Versicherungen, Kreditzahlungen laufen ja weiter“, so der Hotelier. Die Azubis werden nun verstärkt eingesetzt, stehen am Empfang und bereiten das Frühstück für die wenigen Geschäftsreisenden vor, die derzeit noch im Hotel absteigen.

Durchhalten bis Ende Mai

Wie wird der Tourismus nach der Corona-Pandemie aussehen und wird er, Richard F. Paymans, der das Hotel im Jahr 2002 als Pächter übernahm, noch dazu gehören? Um diese Themen drehen sich die Gedanken des gebürtigen Niederländers. „Die Budget-Planung für die kommenden zwei, drei, vier Jahre kann ich in den Papierkorb werfen.“ Der Einschnitt sei so fundamental. Noch zwei Jahre, so waren seine langfristigen Planungen, dann wären alle Kredite, die er mit der Übernahme des Hotels aufnahm, getilgt. „Nun fange ich wieder von vorne an.“

Mindestens bis Anfang Mai hält das Land an der Vorschrift fest, Urlauber nicht nach Mecklenburg-Vorpommern reisen zu lassen. Die Tourismusbranche schlägt Alarm. „Ich werde bis Ende Mai durchhalten können“, sagt der Hotelier. Und danach? Paymans zuckt mit den Schultern und lächelt. „Ich weiß es nicht.“

„ Wie eine Dampflokomotive“

Den Ausstieg aus dem Shutdown vergleicht Paymans mit dem Anfahren einer Dampflokomotive. „Es wird dauern, bis wir wieder Fahrt aufnehmen.“ Für sein Hotel und seine Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern hofft er, dass die Grenzen aus Sicherheitsgründen noch eine Weile geschlossen und die Urlauber, wenn das Reisen wieder erlaubt ist, vor allem in Deutschland unterwegs sein werden. Rund 95 Prozent seiner Gäste kommen aus dem Inland. „Für die Berliner Kollegen, die vorrangig von Auslandstouristen leben, wird das aber ganz schwierig werden.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Der Tourismus wird sich nach Corona verändern, ist Paymans überzeugt. Der Bustourismus, von dem auch sein Hotel in erheblichem Maße lebt, wird es nach der Corona-Krise besonders schwer haben. „Mit den älteren Herrschaften ist die Risikogruppe, in den Reisebussen unterwegs, die besonders gefährdet ist“. Selbst wenn Busreisen wieder erlaubt werden, würden die Menschen vorsichtig sein. Der Mindestabstand müsse eingehalten werden, das werde sich für Busunternehmen nicht mehr rechnen.

Kreuzfahrten werden ebenso betroffen sein, ist Paymans sicher. Berichte von Schiffen, die mit Tausenden von Menschen an Bord auf der Suche nach einem Hafen über die Weltmeere fuhren, haben die Menschen sensibilisiert. Große Kreuzfahrtschiff-Werften wie Meyer in Papenburg oder die MV-Werften sind bereits auf Schlingerkurs, haben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt oder sogar einen Jobabbau angekündigt.

Urlaub im Inland und Familienverband

Wie werden die Deutschen künftig reisen? „Ich denke, dass sich die Menschen im Inland und vor allem im Familienverband bewegen werden.“ Aber der Anlauf werde schwer, sehr schwer. „Viele Menschen haben jetzt ihre Urlaubstage in der Kurzarbeit aufgebraucht oder haben kein Geld, sich in diesem Jahr einen Urlaub zu leisten.“

Einen Einbruch bei den Geschäftsreisen befürchtet Paymans dagegen nicht. „Die Menschen haben zwar das Homeoffice für sich entdeckt, aber bei Schulungen und Vertragsverhandlungen brauche es auch künftig den direkten Kontakt.“

Viele Betriebe werden Durststrecke nicht überleben

Viele Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern werden die Durststrecke nicht überleben, befürchtet der Hotelier. „Es wird eine Marktbereinigung geben.“ Vor allem die kleineren Landhotels im Hinterland hätten es schwer. Bereits jetzt suchten ältere Besitzer Nachfolger und fänden keine. „Corona wird diesen Prozess verschärfen“, ist sich Paymans sicher.

Für die, die überleben könnte es besser werden, weil sie auf Fachkräfte aus den geschlossenen Hotels zurückgreifen könnten. „Der Fachkräftemangel war ein Riesenproblem für uns.“ Paymans hofft, dass er zu den Hoteliers gehört, die die Krise überstehen. „ Ich hoffe, dass es im kommenden Jahr wieder ganz anders aussieht und die Gäste wiederkommen.“

Mehr zum Lesen:

Von Martina Rathke