Rostock/Greifswald

Seit Montagmorgen zählt Vorpommern-Greifswald zu den zehn größten Corona-Hotspots bundesweit, liegt nach Zahlen des Robert-Koch-Institutes auf Platz neun der Hochrisikogebiete mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 211,35 Infizierten bezogen auf 100 000 Einwohner.

Schon seit Wochen kreist die Zahl im östlichsten MV-Landkreis um den kritischen Wert 200. Nun schaltet sich auf OZ-Anfrage auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in die Debatte um Gegenmaßnahmen ein. Der Däne hat es mit der größten Stadt in MV seit Pandemie-Beginn geschafft, deutschlandweit immer zu den Regionen mit den niedrigsten Infektionszahlen zu zählen.

Anzeige

Grenzpendler könnten Virus einschleppen

„Eine Ursache für die hohe Inzidenz in Vorpommern-Greifswald könnte die Grenznähe und die regelmäßige Einreise von polnischen Arbeitskräften sein“, sagt Madsen. Deshalb sei es ein Ansatz, für die Menschen Möglichkeiten zu schaffen, dass sie nicht täglich pendeln müssen, wie es jetzt zumeist noch geschieht.

Der Landkreis könne derzeit leerstehende Ferienanlagen nutzen, wo polnische Arbeitskräfte für längere Zeitspannen unterkommen könnten und dadurch nur selten pendeln müssen. Im Zweifelsfall müsse auch gelten: „Lieber weniger Arbeitskräfte als ständig steigende Fallzahlen“, meint Madsen.

Polen hat höhere Inzidenzen

In Polen sind die Corona-Inzidenzen höher als in Vorpommern-Greifswald. An der Grenze haben sie sich fast angenähert, gerade im Hinterland liegen sie aber oft über 500. Polnische Arbeitskräfte – in der Grenzregion in Vorpommern sind es rund 3000 – müssen zwar zwei Mal pro Woche einen Corona-Test vorlegen, wenn sie weiter in Deutschland arbeiten wollen. Allerdings ist auch zwischen diesen Tests die Verbreitung des Virus möglich.

Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack hat angekündigt, noch im Laufe des Montags neue schärfere Regelungen für den Grenzverkehr zu verkünden, in diesen Minuten wird offenbar intensiv darüber verhandelt. Bislang ist die Grenze nicht grundsätzlich dicht, sondern darf vorwiegend aus beruflichen Gründen passiert werden.

„Drücke Menschen in Vorpommern-Greifswald die Daumen“

Auch wenn Rostocks OB sich zum Thema Grenze äußert, bleibt er grundsätzlich mit Ratschlägen zurückhaltend: „Es steht mir nicht zu, jemandem in einer anderen Stadt oder Kreis vorzuschlagen, was sie zu tun haben!“ Madsen betont: „Ich drücke allerdings den Kollegen und den Menschen in Vorpommern-Greifswald die Daumen, dass es sehr bald besser wird. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die dort wahrscheinlich im Moment unter massiver Arbeitslast stehen.“

Von Alexander Loew und Andreas Meyer