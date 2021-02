Greifswald

Da wird manch einem jetzt doch mulmig. Seit Montag gehört der Landkreis Vorpommern-Greifswald zu den zehn größten Corona-Hotspots in Deutschland. Mit über 200 Infizierten, bezogen auf 100 000 Einwohner, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz seit Wochen sehr hoch, kletterte zuletzt auf einen noch nie da gewesenen Wert von 211. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim gibt es gegenwärtig 543 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind. Alarmstufe Rot in der Universitätsmedizin Greifswald?

Keinesfalls, versichert Professor Karlhans Endlich, kommissarischer Wissenschaftlicher Vorstand des Klinikums. Zwar gebe es seit Wochen relativ hohe Fallzahlen an Covid-19-Patienten. „Aber wir haben viel gelernt, seit Pandemiebeginn große Fortschritte gemacht und daher trotz der angespannten Lage einen sehr stabilen Betrieb“, sagt er.

Zahl der Corona-Patienten rückläufig

Klinikumssprecher Christian Arns verdeutlicht: „Im Vergleich zum Jahresbeginn ist die Situation bei uns im Haus deutlich entspannter, auch wenn dies augenscheinlich im Widerspruch zu dem allgemeinen Infektionsgeschehen im Landkreis steht. Insofern können wir auch andere Notfälle durchgehend aufnehmen und versorgen“, beruhigt er.

Aktuell werden in der Universitätsmedizin Greifswald 33 Corona-Patienten betreut, davon sechs intensivmedizinisch. Vor genau einem Monat lagen noch 42 Infizierte auf Station, gab es daneben 61 Verdachtsfälle. „Aktuell sind es 32 Verdachtsfälle und damit relativ viele“, kommentiert Arns.

Denn der personelle Aufwand für diese Menschen sei genauso hoch, wenn teilweise nicht sogar noch höher als bei infizierten Patienten: „Sie müssen noch besser voneinander getrennt werden. Wenn es eng wird, können wir zwei Corona-Patienten in einem Doppelzimmer betreuen, weil sie sich nicht mehr gegenseitig anstecken können. Bei Verdachtsfällen geht das nicht“, verdeutlicht Christian Arns.

Ausreichend freie Intensivbetten

Auch bei den freien Kapazitäten sei die derzeitige Situation gegenüber vergangenen Wochen deutlich entspannt. Für potenzielle Corona-Patienten gebe es mit Stand Dienstag elf freie Intensivbetten, für Nicht-Corona-Patienten weitere elf freie Intensivbetten. Deshalb sei es auch kein Problem, Notfälle zu versorgen. „Seit Beginn der Pandemie haben wir damit nie aufgehört. Als Maximalversorger für die Region wäre das auch schlecht“, so der Sprecher.

Selbst schwangere Frauen könnten nach wie vor problemlos ihr Kind in der Unimedizin zur Welt bringen. Es gelte weiterhin die Ausnahmeregelung: Der Vater des Kindes darf der Geburt beiwohnen.

Da das Klinikum Karlsburg wegen eines Corona-Ausbruchs derzeit keine neuen Patienten aufnehmen könne, gehe er davon aus, dass auch Herz-Notfallpatienten nach Greifswald gelangen, die ansonsten im Fachkrankenhaus Karlsburg aufgenommen worden wären. Wie viele das aktuell seien, lasse sich nicht konkret beziffern.

Neben dem Haupteingang der Unimedizin Greifswald befindet sich das Corona-Abstrichzentrum. Nach wie vor fahren hier Personen vor oder kommen zu Fuß, um sich testen zu lassen. Quelle: Petra Hase

Derzeit etwa 12 Operationen pro Tag

Fakt hingegen sei, dass planbare Operationen zu einem Teil noch immer verschoben werden. Derzeit gebe es im Durchschnitt zwölf Eingriffe pro Tag und damit nur ein gutes Drittel der Operationen, die in Nicht-Pandemiezeiten Anfang Februar erfahrungsgemäß stattfänden. Doch es gehöre auch zum allgemeinen Verständnis im Haus, so Arns, dass planbare verschiebbare Operationen nicht ewig hinausgezögert werden können, weil sie sonst möglicherweise zu Notfällen werden. „Deshalb denken wir zusehends darüber nach, wieder mehr standardmedizinische Versorgung und nicht nur Covid-Notfallgeschehen zu ermöglichen“, sagt Professor Endlich.

Gemeinsam mit Vertretern des Krisenstabs und Mitarbeitenden des Hauses kam er am Dienstagnachmittag mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) während ihrer Greifswalder Stippvisite ins Gespräch. Nachdem sie am Morgen in der Bleichstraße 50/52 den offiziellen Startschuss zur landesweiten Verteilaktion von FFP2-Masken gab, wollte sie erfahren, wie der Alltag auf der Intensivstation aussieht.

„Mein Dank gilt den Frauen und Männern, die jeden Tag an der vordersten Corona-Front arbeiten und den Alltag unter Schutzkleidung meistern. Das ist schwer und eine große Herausforderung“, wertschätzt sie die Arbeit von Ärzten und Pflegepersonal.

20 Mitarbeitende in Quarantäne

Während in den vergangenen Wochen relativ viele Mitarbeiter der Unimedizin Greifswald zu Hause bleiben mussten, weil sie selbst an Covid-19 erkrankt waren oder aufgrund von Kontakten zu Infizierten in Quarantäne mussten, habe sich auch diese Situation leicht entspannt, informiert Sprecher Christian Arns auf Nachfrage. „Etwa 20 Mitarbeitende befinden sich zurzeit in Quarantäne.“ Rund drei Viertel von ihnen gehören zum Pflegebereich.

„Sie alle arbeiten seit Monaten am Anschlag“, würdigt Schwesig die Leistung. Deshalb unterstütze sie auch den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), „dass es für Fachkräfte in dieser zweiten Pandemiewelle auch wieder einen Corona-Bonus geben sollte“.

Ihr Dank gehe aber auch an die Greifswalder Wissenschaftler, so die Ministerpräsidentin, die stellvertretend den Bioinformatiker Prof. Lars Kaderali und den Chefhygieniker Prof. Nils-Olaf Hübner nannte. Beide beraten und unterstützen die Landesregierung in ihrem Handeln während der Pandemie.

