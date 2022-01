Greifswald

Erst die Wohnung, dann alles andere: Es ist das Prinzip von „Housing First“ (engl.: Wohnraum zuerst“), das bereits in Skandinavien, aber auch in vielen deutschen Städten erprobt wurde. Vereinfacht bedeutet es, dass obdachlose Menschen ohne jegliche Bedingungen eine Wohnung erhalten und so von der Straße geholt werden.

Geht es nach den Grünen und der SPD soll „Housing First“ bald auch in der Hansestadt Greifswald Einzug halten. „Menschen, die keine Wohnung haben, bekommen keinen Job und können kein Konto eröffnen, wenn sie keine Adresse haben. In Finnland gibt es einen guten Ansatz, es andersherum zu probieren“, erklärte Grünen-Politikerin Katharina Horn im Sozialausschuss.

Linken-Politikerin: Nicht nur Wohnung, sondern auch Betreuung

Für das Konzept „Housing First“ soll die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (WVG) passenden Wohnraum zur Verfügung stellen. „Wir würden uns freuen, wenn wir als Stadt einen Schritt vorangehen und Menschen, die in den meisten Fällen unverschuldet ihre Wohnung verloren haben, eine Chance geben. Da sehen wir auch die Stadt mit der WVG in der Pflicht“, begründete Horn.

Linken-Politikerin Mignon Schwenke sprach sich während der Ausschusssitzung dafür aus, dass neben der WVG auch Einrichtungen mit eingebunden werden sollen, die sich mit der Thematik Obdachlosigkeit befassen und sich um wohnungslose Menschen kümmern. Ein Beispiel dafür wäre die Tagesstätte des Kreisdiakonischen Werkes in der Lomonossowallee.

„Ich finde es besonders wichtig, dass solche Menschen dann auch betreut und sich nicht selbst überlassen werden. Gerade weil die Ursachen sehr vielfältig sind, wenn man in Obdachlosigkeit gerät“, begründete Schwenke. Sie möchte demnächst ein Netzwerktreffen organisieren, um genau zu erfahren, wie die aktuelle Situation in der Hansestadt hinsichtlich Obdach- und Wohnungslosigkeit tatsächlich ist.

Fünf Wohnungen könnten von der WVG bereitgestellt werden

Doch wie steht die WVG dem Projekt „Housing First“ gegenüber? Solche Angebote zu schaffen, sei gerade in der heutigen Zeit enorm wichtig, sagt Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. „Ich sehe da die soziale Verantwortung der WVG. Deshalb werden wir unseren Beitrag dazu leisten. Mit unserem Aufsichtsrat ist es bereits so weit vorabgestimmt, dass wir als erste Teilmaßnahme fünf Wohnungen dafür bereitstellen.“

Denn es dürfe nicht sein, dass im Jahr 2022 in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland eine Familie mit Kindern auf der Parkbank leben muss, so Adomeit weiter, der sich aber auch der Meinung von Mignon Schwenke anschließt. „Sicher muss dann aber auch sein, dass sie ihren Beitrag leistet und sich helfen lässt, sofern es auch andere Probleme gibt. Deshalb wird es eine Kombination aus Bereitstellung von Wohnraum und sozialer Unterstützung geben.“ In der nächsten Bürgerschaft soll über das Projekt „Housing First“ entschieden werden.

Von Christin Lachmann