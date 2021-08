Greifswald

Die Veranstaltungsserie in Greifswald reißt auch an diesem Wochenende nicht ab. Die Hansestädter erwartet von Freitag bis Sonntag eine bunte Mischung aus Theater, Konzerten und Kabarett.

Für die Kids gibt es schon ab diesem Donnerstag etwas ganz Besonderes zu erleben. Dann gastiert bis zum 29. August Robertos Hüpfburgen- und Freizeitpark mit zwölf verschiedenen Hüpfburgen und einer großen Wasserrutsche am Museumshafen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 4 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitag steht die nächste Ausgabe des diesjährigen Nordischen Klanges an. Ab 20 Uhr erwartet die Hansestädter auf der Hofbühne im sozio-kulturellen Zentrum St. Spiritus ein klangvoller Mix aus den Musikstilen Reggae, Soul und Indie. Die selbst geschriebenen und komponierten Liedern von Sebastian „Bubbeli“ Lindgren sind schon seit Langem Teil der finnischen Radiolandschaft. Der Eintritt für das Konzert, das vom Runeberg Orchestra begleitet wird, ist kostenlos.

Märchen Wassilissa neu interpretiert

Am Sonnabend zeigt der Schweizer Theaterzirkus Nicole et Martin das Märchen Wassilissa auf ganz eigne Art und Weise. In dem Märchen geht es um ein junges Mädchen namens Wassilissa, die dem Neid ihrer Stiefmutter und ihrer beiden Stiefschwestern ausgesetzt ist. Doch Wassilissas Puppe, die ihr von ihrer Mutter vermacht wurde, gibt ihr Trost. Eines Tages trifft Wassilissa auf die Hexe Babajaga und ihr Abenteuer beginnt. Die Aufführung beginnt um 17 Uhr in dem Kultur- und Initiativenhaus Straze.

Von 18 bis 22 Uhr gibt es in Lubmin eine fachkundige Führung durch den Palmengarten. Junge Künstler aus dem Seebad untermalen die „Sommernacht der Gärten im Palmengarten“ musikalisch. Der Feuerwehrverein bietet Essen vom Grill an. Zudem gibt es eine Ausstellung von Massivholzmöbeln und Kunstobjekten. Die Einnahmen kommen dem Feuerwehrverein Lubmin zugute. Wo? Villa Carola, Villenstraße 7b, 17509 Lubmin

Ein Börsenhändler in Quarantäne

Im Garten des Pommerschen Landesmuseums zeigt das Studententheater am Sonnabend um 19 Uhr den Bühnenmonolog „Erreger – Ein Trader in Quarantäne“ von Albert Ostmaier. Bei der Uraufführung 2001 war es vor allem ein Stück über Systemrelevanz und Bankenrettung. Heute ist das ein Text über Quarantäne, Hygieneverordnungen, Systemrelevanz, Wirtschaftlichkeit und neue Realität nach Corona, wie es in der Ankündigung heißt. Der Eintritt ist frei.

Mit seinem Programm „Früher war ich älter“ gastiert der Kabarettist Horst Evers am Sonnabend um 19.30 Uhr bei einer Open-Air-Veranstaltung im St. Spiritus und beantwortet die wichtigsten Fragen der Menschheit. Nämlich woher wir kommen, wohin wir gehen, ob das weit ist und ob wir da überhaupt hinmüssen. Tickets gibt es für 28 Euro bzw. 23 Euro im Vorverkauf (VVK). Erhältlich sind die Karten in allen regionalen VVK-Stellen und online auf mvticket.de. Restkarten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.

Schnupperflüge und Flugsimulation in Schmoldow

Ein weiterer Programmpunkt des Nordischen Klangs findet am Sonnabend um 20 Uhr im Konzertsaal der Straze statt. Bei einem Partnerstädtekonzert gibt sich das Musikschullehrer-Ensemble der Greifswalder Musikschule gemeinsam mit Esa Ylönen aus der Partnerstadt Kotka die Ehre. Gespielt werden Werke unter anderem von Uuno Klami und Robert Schumann. Tickets gibt es für 10 Euro bzw. 6 Euro (ermäßigt) auf mvticket.de oder bei der Stadtinformation.

Am Sonnabend und Sonntag lädt der Sportflieger-Club Greifswald jeweils ab 10 Uhr zum Flugplatzfest nach Schmoldow ein. Für mutige Besucher gibt es Schnupperflüge mit Ultraleicht-, Segel-, Motorflugzeugen oder Hubschraubern. Wer lieber auf dem Boden der Tatsachen bleiben möchte, dennoch ein Gefühl für die Höhen erleben will, für den gibt es die Flugsimulationen mit VR-Brille.

Von Christin Lachmann