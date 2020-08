Greifswald

Schüler und Lehrer am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium müssen auf unbestimmte Zeit damit leben, in sanierungsbedürftigen Schulgebäuden zu bleiben. Wann und in welcher Form eine Sanierung oder ein Neubau Realität werden, ist derzeit völlig offen. Das stellte Jeannette von Busse ( CDU), Bausenatorin der Stadt, auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bildungsausschusses klar.

„Alle Zahlen sind Schätzungen. Wir können realistisch nicht sagen, wann es losgeht“, so von Busse. Dabei steht das Gymnasium seit Jahren im Fokus, weil alle Beteiligten sich über den Handlungsbedarf einig sind und bereits eine Variantenuntersuchung mit Kostenschätzungen aus dem Jahr 2019 vorliegt.

Kosten bei rund 30 Millionen Euro

Das Planungsbüro Rimpf hatte insgesamt sechs Ideen für die Gebäude aus den Jahren 1975 und 1976 vorgestellt, die zwischen 23 und 29 Millionen Euro kosten. In welcher Größenordnung gebaut werden kann, ist derzeit Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Stadt und dem Landkreis, die stets betonen, dass die Gespräche gut laufen.

Die Gebäude des Humboldt-Gymnasiums sind sanierungsbedürftig. Quelle: Christopher Gottschalk

Beide Seiten sind sich einig, dass die Schule gemacht werden muss – und haben gleichzeitig ihr Haushaltssäckl fest im Blick. „Um den Haushalt der Stadt möglichst wenig zu belasten, ist mit dem Landkreis eine weitestgehende Einigkeit darüber herzustellen, was tatsächlich finanziert wird. Wir müssen sicherstellen, dass möglichst viel vom Landkreis über die Abschreibungen zurückfinanziert wird“, erklärte Jeannette von Busse.

Ohne Fördermittel kein Fortschritt

Hintergrund ist ein Vertrag zwischen der Stadt und dem Landkreis: Vorpommern-Greifswald ist seit der Kreisgebietsreform 2011 laut Schulgesetz für die Gymnasien zuständig, doch Greifswald übernahm auf Antrag hin die Verantwortung zurück in seinen Bereich. Als Schulentwicklungsträger bleibt der Kreis weiter an der Finanzierung beteiligt. Doch auch wo das Geld überhaupt herkommen soll, ist ungeklärt.

Genau dort läge das Problem, sagte Dietger Wille, Finanzdezernent des Kreises. „Ohne Fördermittel kann diese Größenordnung nicht gestemmt werden.“ Bei der Planung der Schule hätte die Stadt zwar freie Hand, was Raumzahl, Quadratmeterzahl und Ausstattung angehe, doch der Kreis werde bei den Kosten genau hinschauen.

Kreis finanziert nur „notwendige“ Maßnahmen

Der Teufel liegt im Detail: Angesichts offener Schulden von über 100 Millionen Euro werde man darauf achten, nur notwendige Maßnahmen zu finanzieren, so Wille. „Was darüber hinausgeht, wie zum Beispiel zusätzliche Räume oder mehr als die übliche Quadratmeterzahl pro Schüler, müsste die Stadt selbst finanzieren.“ Was genau notwendig ist für das neue Humboldt-Gymnasium und was nicht, müsse weiterhin besprochen werden. „Uns interessiert der Zeitplan der Stadt, damit wir wissen, ab wann der Kreis im Haushalt auf die Ausgaben achten muss“, ergänzte Wille.

Ulf Burmeister kennt diese Argumente. Er leitet die Schule mit seinen heute rund 600 Schülern seit 2000, ist Mitglied der Bürgerschaft für die Fraktion Bürgerliste/ FDP/Kompetenz für Vorpommern und setzt sich seit Jahren für den Neubau oder die Sanierung ein. Er erinnerte auf der Sitzung des Bildungsausschusses an Hoffnungen und Verzögerungen.

Schulleiter: Brauchen eine Zeitschiene

„Wir können doch hier nicht bis 2030 ausharren. Es braucht eine vernünftige Zeitschiene, wann hier was passiert“, forderte Burmeister. Die Schule hätte in den vergangenen Jahren in Erwartung grundlegender Maßnahmen beispielsweise auf eine Aufwertung von Fachkabinetten im Wert von einer halben Million Euro verzichtet.

Varianten Neubau/Sanierung Humboldt-Gymnasium Variante 1: Aufbau von Schulcontainern, schrittweise Auslagerung in Container; Abriss und Neubau. Geschätzte Zeit: 36 Monate, Kosten: 26,36 Millionen Euro. Variante 1a: Vollauslagerung in Container. Zeit: 24 Monate, Kosten: 28,9 Millionen Euro. Variante 2: Ohne Container, Abriss und Neubau beider Gebäude. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten: 23,8 Millionen Euro. Variante 3: Ohne Container, Neubau eines Gebäudes, Bestandssanierung und Abriss Haus I. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten: 25,1 Millionen Euro. Variante 4: Neubau an einem anderen Standort. Zeit: 24 Monate, geschätzte Kosten: 23,3 Millionen Euro. Variante 5: Ohne Container, L-Grundriss. Neubau eines Erweiterungsgebäudes, Bestandssanierung Haus I, Abbruch Haus II. Zeit: 36 Monate, geschätzte Kosten: 24,164 Millionen Euro.

Burmeisters Frust stieg zuletzt, als die Abteilungsleiterin für den Bereich Schule in der Stadtverwaltung, Carola Felkl, erklärte, dass die Planungsleistungen 2024 ausgeschrieben werden sollen. Im Anschluss hatte Jeannette von Busse auf OZ-Nachfrage erklärt, dass der Bau somit 2026 oder 2027 starten könne.

Nächstes Gespräch Mitte August

Diesem und allen anderen konkreten Zeitplänen erteilte sie nun eine Absage. Burmeister war vor der Ansage aus der Stadtverwaltung davon ausgegangen, dass Planungsleistungen bereits in den kommenden Doppelhaushalt der Stadt für die Jahre 2021/22 fließen. Das nächste Gespräch zwischen den Verwaltungsspitzen von Stadt und Kreis über die Zukunft des Gymnasiums ist für kommende Woche angesetzt.

Von Christopher Gottschalk