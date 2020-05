Hunderte Menschen bei Kundgebungen in Greifswald auf der Straße

Greifswald

Kritiker der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronakrise brachten rund 250 Menschen in Greifswald auf die Straße: Am Sonnabend machten auf getrennten Demonstrationen sowohl die Initiative „Sofort zurück zur Demokratie“ um den Stralsunder Unternehmer Ulrich Langer als auch die Alternative für Deutschland (AfD) mobil.

Anliegen der Volksinitiative ist es, die angeblich außer Kraft gesetzte Verfassung des Landes wieder in Kraft zu setzen. Dafür will Langer 15.000 Unterschriften für eine Petition zu sammeln, damit der Landtag sich mit der Forderung befasst. Laut Polizeizählung waren rund 150 Personen bei der Veranstaltung anwesend – offiziell als Teilnehmer gezählt wurden nur Personen, die sich in einem abgegrenzten Bereich aufhielten; hier wurden 26 Leute erfasst.

„Bedürfnis nach einfachen Wahrheiten ist groß“

„Eine Maskenpflicht kann nur gelten, wenn die Verfassung außer Kraft gesetzt ist“, behauptete Langer auf der Veranstaltung auf dem Fischmarkt. Angesichts solcher Aussagen schüttelte das Greifswalder Bürgerschaftsmitglied Timo Neder (Linke) den Kopf.

Neder konnte der Veranstaltung nichts abgewinnen. „Es zeigt sich, wie stark der Einfluss der Influencer und der sozialen Medien ist“, sagte er. „Das Bedürfnis nach scheinbar einfachen Wahrheiten ist groß.“ Jeder habe aber das Recht, seine Meinung zu äußern. Mehrere Redner traten auf dem Fischmarkt ans Mikrofon, appellierten für ein Ende der Coronamaßnahmen, immer wieder begleitet von Applaus.

Unangemeldeter Gegenprotest auf dem Marktplatz

Die AfD hatte ihre Kundgebung unter das Motto „Freiheit statt Verbote“ gestellt. Dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig seien, räumte Nikolaus Kramer, AfD-Fraktionschef im Schweriner Landtag und Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft, ein. „Doch die Frage der Verhältnismäßigkeit treibt mich um“, so Kramer. MV hätte schließlich ein kleineres Infektionsgeschehen als andere Bundesländer.

Polizei mit 40 Beamten vor Ort

Viele Teilnehmer trugen Mundschutz, der Sicherheitsabstand wurde nicht immer eingehalten. Beamte wiesen wiederholt daraufhin. „Wir sehen es aber nicht als verhältnismäßig an, angesichts einer störungsfrei verlaufenden Veranstaltung jeden einzelnen Menschen zu überprüfen“, so Krosse. 40 Polizeikräfte waren vor Ort. Beide Kundgebungen gingen am Nachmittag friedlich zu Ende. Aufgrund der nicht angemeldeten Versammlung hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet.

Ein Mann, der mit seiner Frau und Kindern einen Kaffee am Markt trank, bezeichnete die Veranstaltungen als „das übliche Theater“. Er will seinen Namen nicht nennen. Kritik an den Coronamaßnahmen teile er. Ähnlich äußerte sich der Jurastudent Robert: „Man hätte die älteren Menschen besser schützen und die Nachbarschaftshilfe zum Beispiel stärken müssen.“ Die Maßnahmen hält er zum Teil für lächerlich. „Beim Friseur musste ich die Maske mit Essstäbchen vor das Gesicht halten, damit mir die Haare geschnitten werden können.“

Von Christopher Gottschalk und Anne Ziebarth