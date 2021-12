Hunderte demonstrieren in Greifswald gegen Corona-Maßnahmen

Greifswald

Auch am vergangenen Montagabend demonstrierten wieder mehrere hundert Menschen auf dem Greifswalder Marktplatz gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen der Politik. Seit mehreren Wochen wird die Zahl der Demonstranten stetig mehr. Während sie zuletzt an den Montagabenden vor den Toren der Innenstadt, beim Mühlentor zusammenkamen, wurde die Kundgebung nun wieder auf den Markt verlegt.

Während die Polizei vor Ort von rund 350 Demonstrierenden ausging, wird die tatsächliche Zahl höher liegen. In der vergangenen Woche waren es rund 500 Teilnehmende. Auch an diesem Montag verstießen wieder viele gegen die auferlegte Maskenpflicht. Die Polizei musste mehrfach in die Masse gehen, um die Personen auf das Tragen der Maske hinzuweisen.

Demozug durch Fleischervorstadt

Im Anschluss an die Kundgebung fand eine Demonstration durch die Fleischervorstadt statt. Die Route führte entlang der Fleischerstraße in die Gützkower Straße zur Neunmorgenstraße und über die Lange Reihe zurück zum Markt.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern finden seit Wochen Kundgebungen und Demos gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht statt. Die Demonstrationen werden dadurch immer wieder geprägt von Anfeindungen gegen Politik und Medien sowie die „Corona-Diktatur“.

Von Philipp Schulz