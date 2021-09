Greifswald/Berlin

Hungern für den Klimaschutz: In Berlin riskieren sechs junge Leute seit 17 Tagen bei einem Hungerstreik ihre Gesundheit, um zügig radikalere Maßnahmen im Klimaschutz zu erzwingen. Das stößt bei aller Sorge auch auf Kritik. „Wir haben es natürlich mit einer unschönen Gesamtsituation zu tun, aber es ist schon eine vermessene Haltung, ein Gespräch mit Kanzlerkandidaten mit einem Hungerstreik erzwingen zu wollen“, kritisiert der CDU-Politiker Philipp Amthor den Hungerstreik. Probleme und Sorgen im öffentlichen Raum zu debattieren, sei legitim und richtig. „Aber es kann nicht angehen, dass diejenigen am meisten Gehör finden, die die radikalsten Darbietungsformen für ihre Forderungen nutzen.“

Amthor: Klimaschützer sollen für Parlamente kandidieren

Philipp Amthor (CDU). Quelle: Tilo Wallrodt

Wer politische Forderungen durchsetzen wolle, könne debattieren, sich in Parteien und Initiativen engagieren oder für Parlamente kandidieren, sagt Amthor. Ein solches Engagement empfehle er auch den Protestlern vor dem Reichstag. An der Aktion, die die Protestierenden als „Hungerstreik der letzten Generation“ bezeichnen, sind mit Rumen Grabow und Henning Jeschke auch zwei Greifswalder beteiligt. Ein Hungerstreik sei ein legitimes und zulässiges Mittel des Protestes, sagt der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno. „Ein Hungerstreik ist ziviler Ungehorsam, mit Gewalt, die gegen sich selbst gerichtet ist.“ Dies sei weder verboten noch strafbar und manchmal sogar erfolgreich.

Deutlicher Unterschied zu Hungerstreik von Ghandi

Der indische Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Ghandi hatte 1932 während seiner Inhaftierung mit einem Hungerstreik Freiheitsrechte für die Bevölkerung erzwungen. Allerdings sieht Muno bei den Protestierenden in Berlin einen deutlichen Unterschied zu Ghandi. „Die Klimaaktivisten sind nicht in einer wirklich verzweifelten Situation, sondern reden eine verzweifelte Situation herbei“, so der Experte. Ganz Deutschland diskutiere die Klimapolitik und Klimakrise. Das Thema sei in der Politik angekommen. Er empfiehlt den Abbruch. Das Ziel der Protestierenden, mit Bildern öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen, sei erreicht.

Bürgerrat vorbei an Parlament: Höchst problematisch

Wolfgang Muno, Rostocker Politikwissenschaftler, Quelle: Joachim Mangler/dpa

Kritisch sieht Muno die Forderung nach einem Bürgerrat, der Entscheidungen zur Klimapolitik direkt auf den Weg bringt, ohne dass das Parlament zustimmen muss. „Ein Bürgerrat mit Kompetenzen, Entscheidungen am Parlament vorbei zu treffen, ist für eine repräsentative parlamentarische Demokratie höchst problematisch“. Auch Amthor hat damit Probleme. „Mit der Forderung erwecken die Aktivisten den Eindruck, es gebe eine Demokratie erster und zweiter Klasse, indem sie Entscheidungsprozesse gewählter Politiker in den Parlamenten die Legitimation absprechen.“ Generell könnten Bürgerräte sinnvoll sein. „Aber gerade in einem zentralen Politikfeld, wie der Klimapolitik, dürfen zumindest die Letztentscheidungen und Abwägungen nicht aus dem Parlament ausgelagert werden.“

Die Hungerstreikenden, von denen einer bereits bewusstlos geworden war, fordern eine öffentliche Debatte mit den Kanzlerkandidierenden Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). Erst dann würden sie ihre Aktion beenden. Muno sagt: Sich auf diese Forderungen einzulassen, würde den Staat erpressbar machen und das Tor für weitere Forderungen öffnen. „Der Staat muss dort gar nicht reagieren und auch nicht kommentieren.“ Familien, Eltern und Freunde seien gefragt, ob sie angesichts der zunehmenden Gesundheitsgefährdung die Protestler zum Abbruch bewegen wollen. „Das ist eine Privatangelegenheit.“ Als „kluge Reaktion“ sieht er das Angebot der Kanzlerkandidaten, ein privates Gespräch nach Abbruch des Hungerstreiks zu führen. Ein privates Gespräch biete – anders als eine öffentlich übertragene Debatte – keine öffentliche Bühne, die zur Nachahmung verleitet.

Kognitive Einschränkungen, Leberschäden

Nach Einschätzung von Medizinern können Menschen abhängig von körperlicher Konstitution und Alter mehrere Wochen lang ohne Nahrungsaufnahme überleben. Antriebs- und Appetitsverlust, kognitive Einschränkungen, Unterzuckerung bis hin zu Leberschäden seien Folgen anhaltender Nahrungsverweigerung, sagt der Internist Christoph Budde von der Greifswalder Uni-Medizin. Wann körperliche Gebrechen irreversibel seien, sei abhängig von der individuellen Konstitution.

Zwangsmaßnahmen rechtlich schwierig

Rechtlich sind Zwangsmaßnahmen, wie eine Zwangsernährung, schwer durchsetzbar. „Jeder Mensch hat das Recht auf selbstgefährdendes Verhalten bis hin zum Suizid“, erläutert der Greifswalder Medizinethiker Hartmut Bettin. „Aber eigentlich wollen die Menschen in Berlin nicht sterben, sondern mit der extremen Form des Protestes eine Forderung durchsetzen.“ Es wäre wichtig, den Hungerstreikenden die gesundheitlichen Folgen der Nahrungsverweigerung aufzuzeigen.

Von Martina Rathke