Hupkonzert bei Kindershow: Greifswalder Kids erobern die Fahrersitze 

Luise sitzt auf dem Autositz ihres Papas, sie hupt und lacht. Aus dem Radio ertönt die Stimme des Clowns, der vor ihr auf der Bühne steht. „Das ist richtig cool“, freut sich die Achtjährige, während ein anderes Kind auf der Bühne steht und Clown „Fidibus“ hilft, eine Colaflasche in eine Dose zu verwandeln. Am Samstag haben die Greifswalder Stadtwerke zur Kindershow im Auto eingeladen. Die erste Veranstaltung am Vormittag war mit etwa 100 Autos komplett ausgebucht, bei der zweiten Aufführung am Nachmittag kamen rund 60 Familien. Wegen der Corona-Einschränkungen sind Großveranstaltungen derzeit nicht möglich, eine Veranstaltung „im Auto“ allerdings schon. So soll die Ansteckungsgefahr minimiert werden.

„Es ist schön, dass den Kindern etwas geboten wird“, fand Vater Kay Watzelhan. Seine Frau ist auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, diese ist mit dem jüngsten Kind zu Hause geblieben. „Für die beiden großen Kids ist die Show etwas ganz besonderes. Da mache ich meinen Platz am Steuer gerne frei.“

Einschränkungen sind für Kinder nicht einfach

Weil auch die Kinder unter der Corona-Krise leiden, wollten die Stadtwerke etwas für Familien anbieten, erklärte Martin Henning von den Stadtwerken. „Spielplätze waren lange geschlossen, das Schwimmbad ist auch noch zu. Viele Möglichkeiten haben die Kids und Eltern derzeit nicht.“ Durch das Konzert von Artur und Band am vorigen Tag stand die Bühne sowie die Technik bereits zur Verfügung. „Alles geht Hand in Hand, die Veranstalter arbeiten gut zusammen, so dass alles reibungslos abläuft“, so Henning weiter. Nur wenige Stunden nach der Kindershow kommen nämlich die nächsten Autos an die Bühne gefahren für die Autoparty „DisTanz“.

Ungewohnte Situation für den Clown

Die 45-minütige Show des Clowns ließ die Kinderaugen leuchten. Doch auch für „Fidibus“, der seit 18 Jahren auf der Bühne steht, war die Situation ungewohnt. „Ich brauche den Dialog mit den Kindern, wenn ich sie nicht sehen kann, weiß ich nicht, wie sie reagieren“, sagte der Künstler. Doch durch das Hupen der Autos klappte die Kommunikation ganz gut, meinte er nach der Aufführung. Ab und an durfte ein Kind aussteigen und zu ihm auf die Bühne kommen – mit Sicherheitsabstand. An eine Sache musste sich der Clown aber besonders gewöhnen: „Im Autoradio kommt meine Stimme ein wenig zeitversetzt an, es dauert also länger, bis ich eine Reaktion bekomme.“ Doch sein Ziel, nämlich die Kinder zu unterhalten, hätte er erreicht.

Von Stefanie Ploch