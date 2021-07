Hurra, die Schule beginnt! 385 Kinder an den kommunalen Schulen angemeldet 

Greifswald

Für einige Kinder in Greifswald beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt – sie werden am 31. Juli feierlich eingeschult. An den kommunalen Grundschulen in Greifswald wurden 385 Mädchen und Jungen für die 1. Klasse angemeldet. Damit sind es 21 mehr als im vergangenen Jahr. Sie werden sich auf 18 erste Klassen verteilen. Schulstart ist dann für alle am 2. August.

Einschulungen traditionell am Sonnabendvormittag

Die meisten Schulkinder wird es mit 104 an der Käthe-Kollwitz-Grundschule geben. Hier werden vier erste Klassen gebildet. Es folgt die Martin-Andersen-Nexö-Grundschule, wo 89 Kinder eingeschult werden. Hier wird es fünf erste Klassen geben, darunter eine Diagnose-Förderklasse.

An der Karl-Krull-Grundschule werden 74 Erstklässler ihre Schul-Laufbahn starten. Drei erste Klassen werden hier gebildet. Es folgen die Greif-Grundschule mit 62 Kindern in drei ersten Klassen und die Erich-Weinert-Grundschule, die bald schon 56 Mädchen und Jungen in ebenfalls drei ersten Klassen besuchen werden.

Die Einschulungsfeiern finden traditionell am Sonnabendvormittag vor dem regulären Schulstart statt. Orte des Geschehens sind die jeweiligen Schulhöfe. Lediglich in der Greif-Grundschule ist die Veranstaltung in der Aula geplant.

Von OZ