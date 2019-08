Neuenkirchen

Die Stadtrandgemeinde Neuenkirchen hat seit kurzem eine Ideendatenbank im Internet. „Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Idee einzubringen. So können Sie mithelfen, die Gemeinde schöner und lebenswerter zu gestalten. Die Ideen werden hier veröffentlicht und außerdem an die Gemeindevertreter weitergeleitet“, heißt es dort. Den ersten Vorschlag machte der stellvertretende Bürgermeister Sven Glitsch (Allgemeine Wählergemeinschaft Neuenkirchen (AWN) am 27. Juli. „Zur Eröffnung des Ostseeküstenradwanderweges sollte in Neuenkirchen in Radwegnähe eine Fahrradreparaturstation zur Verfügung stehen. Vielleicht findet man ein Förderprogramm oder einen Sponsor.“ Um Geldgeber und/oder Fördermittel zu finden, ist bekanntlich noch etwas Zeit. Der Bau erster Teilstücke des Ostseeküstenradwegs zwischen den beiden vorpommerschen Oberzentren beginnt nicht vor Ende des Jahres. Die Herstellung des Abschnitts an der Kreisstraße (alte B 96) ab Ortsgrenze Greifswald wird nach bisheriger Planung ab 2020 realisiert.

„Die Idee kam mir, als ich kürzlich wegen einer ‚ Mitnahmebank‘ angesprochen wurde“, erzählt der Initiator, Bürgermeister Frank Weichbrodt (AWN). „Ich hatte keine Ahnung, was das ist und dachte mir, dass sicher noch mehr von diesen Ideen schlummern.“ Solche Mitnahmebänke gibt es in Oberndorf.

https://zukunftskommunen.de/kommunen-projekte/mitnahmebank-fuer-mehr-mobilitaet/

So könne man das Problem mangelhafter öffentlicher Personennahverkehr zumindest teilweise lösen. „Mitnahmewillige Personen können auf den auffälligen roten Bänken auf eine Mitfahrgelegenheit warten“, heißt es auf deren Internetseite. „Die Bänke wurden an zentralen Verkehrsknotenpunkten aufgestellt, um einen möglichst höhen Effekt zu bewirken. Autofahrer können mittels eines Stickers auf ihrem Auto darauf aufmerksam machen, dass sie Personen mitnehmen, und sorgen gleichzeitig für einen höheren Bekanntheitsgrad.“ Solche Bänke gibt es seit 2016 in Oberdorf. Die Idee findet Anklang, fünf weitere Orte haben die Idee aufgegriffen, so dass das Rote-Bänke-Netz größer und damit immer attraktiver wird. Etwa 200 Euro pro Bank müssten bereitgestellt werden, wenn sich Neuenkirchen zur Übernahme der Idee der Mitnahmebänke entschließt.

Weitere Ideen von Neuenkirchenern werden derzeit per E-Mail an Bürgermeister Frank Weichbrodt weitergeleitet. „Ich leite sie natürlich an die Ausschüsse der Gemeindevertretung weiter. Mal sehen, wie groß die Resonanz ist.“

In der benachbarten Kreisstadt verfügt das Internetportal „Klar Schiff“ auch über eine Ideenmeldefunktion, sei aber kein Vorbild gewesen, so der Bürgermeister. Über eine Möglichkeit, andere Probleme, zum Beispiel defekte Straßenlampen oder kaputte Gehwege elektronisch zu melden, verfüge Neuenkirchen bereits. (https://www.17498neuenkirchen.de/gemeinde/bauhof).

Mit dem dort verfügbaren Formular können die Bürger Beobachtungen und Mängel an den Bauhof der Gemeinde melden.

Eckhard Oberdörfer